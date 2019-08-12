Кунерсдорф: упущенная победа Фридриха 12 августа 1759 года состоялось одно из крупнейших сражений Семилетней войны – Кунерсдорфское Пруссия почти вырвала победу у русско-австрийских войск, но день был упущен. Казалось, уже решенное дело обернулось катастрофой для всей армии известного полководца – короля Пруссии Фридриха Великого. И сегодня мы расскажем вам о том, как неожиданно князю Салтыкову удалось переломить ход боя. На пути в Кунерсдорф В Европе шла Семилетняя война, и это был крупнейший на тот момент военный конфликт. Представьте, что воевали не только в Европе, но и в Северной Америке, в Карибском море, в Индии и даже на Филиппинах. Карта с диспозициями сторон перед Кунерсдорфским... На чтение: 2 минуты

12 августа 1759 года состоялось одно из крупнейших сражений Семилетней войны – Кунерсдорфское

Пруссия почти вырвала победу у русско-австрийских войск, но день был упущен. Казалось, уже решенное дело обернулось катастрофой для всей армии известного полководца – короля Пруссии Фридриха Великого. И сегодня мы расскажем вам о том, как неожиданно князю Салтыкову удалось переломить ход боя.

На пути в Кунерсдорф

В Европе шла Семилетняя война, и это был крупнейший на тот момент военный конфликт. Представьте, что воевали не только в Европе, но и в Северной Америке, в Карибском море, в Индии и даже на Филиппинах.

Карта с диспозициями сторон перед Кунерсдорфским сражением

Источник: dic.academic.ru

Россия в те годы выступила в поддержку Австрии. Нельзя было допустить чрезмерного усиления Пруссии, которая до начала новой войны весьма удачно провела несколько захватнических войн. Прусский король Фридрих, как его называют сами немцы «старый Фриц», был большим энтузиастом военного дела.

Фридрих собрал вокруг себя талантливых офицеров и полководцев, таких как, к примеру, легендарный фельдмаршал Зейдлиц. Более того, в Пруссии прошла военная реформа, и вся страна стала напоминать военный лагерь.

В этом нет преувеличения, если вспомнить, что Фридрих с огромным упорством строил своё государство и армию. Доходило вплоть до того, что он лично отбирал подходящих юношей в гренадерские роты и батальоны. Так что русской армии императрицы Елизаветы Петровны предстояла не лёгкая прогулка, а тяжелый бой с опасным противником.

На холмах у Одера

Предыдущие бои не принесли успеха ни одной из сторон конфликта. Страшный по своей жестокости бой при Цорндорфе не выявил победителя. Однако заставил немцев с уважением относиться к русским – своему новому противнику. Дошло даже до ночевок на поле боя – так обе армии хотели победы. Бой при Хохкирхе был выигран австрийцами, но Пруссия жаждала реванша.

Прусские гренадеры атакуют

Источник: pinterest.ru

Неожиданная смена командующего русской армией Виллима Фермора на князя Петра Салтыкова благотворно сказалась на действиях русской армии. Салтыков был более решительным и дерзким командующим.

Недалеко от города Франкфурт-на-Одере русские встали лагерем, ожидая подхода австрийцев. Прусский король шел с сильной армией. Все понимали, что близится генеральное сражение, которое может решить судьбу войны.

Кунерсдорф

Утром 12 августа Фридрих отдал приказ атаковать. Пруссаки переправились через Одер по возведенным инженерами мостам и быстро перестроились в атакующие порядки.

Русская пехота

Источник: pinterest.ru

Прусский король имел в распоряжении 48 тысяч солдат (53 пехотных батальона, 93 эскадрона кавалерии) и 200 орудий, из которых 114 были тяжелыми дальнобойными пушками отличного качества. У Фридриха был неоспоримый козырь – конная артиллерия, которой в ту пору ни русские, ни австрийцы не обладали.

Прусские гренадеры в бою

Источник: pinterest.ru

Русские несколько уступали численно, но подошедшие австрийцы уравняли шансы. Нам тоже было чем похвастаться: новейшие на тот момент пушки «Единороги» были очень хороши и стреляли по всем траекториям всеми типами снарядов. Были и казачьи части, которые сильно превосходили лёгкую конницу врага. Всего генерал-аншеф Салтыков выставил 41 тысячу русских солдат и 18 тысяч австрийцев.

Упущенная победа

Бой начался с ураганного обстрела прусской артиллерией наших позиций. Фридрих решил бить по русскому левому флангу. Не помогли даже возведенные заранее засеки и полевые укрепления. Прусские ядра буквально сметали все преграды.

Князь П.С. Салтыков

Источник: upload.wikimedia.org

А под прикрытием такого мощного огня прусские пехотные батальоны, имея на острие гренадер – самых опытных и хорошо обученных солдат, быстро продвигались к нашим позициям.

Заняв левый фланг, пруссаки стали продвигаться к центру. Разгром казался полнейшим. В руки Фридриха перешло целых 180 захваченных русских орудий в плен попало более 5000 русских солдат. Фридрих уже велел везти трофеи в Берлин и выставить на всеобщее обозрение.

Тем не менее русский центр держался, а князь Салтыков выжидал, не вводя в бой резервы. К вечеру жаркого августовского дня прусская пехота была до крайности измождена тяжелым днем сражения. Русский полководец знал об этом.

Когда Салтыков увидел, что в бой вступили последние резервы прусского короля – лейб-кирасиры и драгуны принца Вюртембергского, в атаку пошла русская кавалерия. В тяжелейшей встречной рубке чугуевские казаки одолели отборную конницу Зейдлица. А вслед за этим Салтыков отдал приказ об общем наступлении.

Фридрих Великий переживает тяжелое поражение

Источник: pikabu.ru

Разгром был полнейшим. Сам Фридрих говорил, что у него осталось «едва ли три тысячи солдат». Потеряны целые полки, пушки и знамена. Это поражение поставило вопрос о самом существовании Пруссии как государства.

Однако союзники не воспользовались победой. Берлин не был взят, Фридрих собирал новое войско. Семилетняя война продолжится, и будет ещё множество странных и даже курьезных ситуаций. Будут даже «чудеса Бранденбургского дома». Но в этот раз состоялось кровопролитное сражение, которое не принесло успеха союзникам.

Обложка: Александр Коцебу «Кунерсдорфское сражение». Источник:upload.wikimedia.org