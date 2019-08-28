Битва при Ставучанах. Самая бескровная победа русского оружия 28 августа 1739 года в битве при Ставучанах генерал-фельдмаршал Христофор Миних опрокинул турецкое войско, потеряв всего тринадцать русских воинов В историю русско-турецких сражений битва при Ставучанах вошла как самая бескровная победа армии Российской империи, да еще и одержанная с разгромным счетом: 13 русских солдат и офицеров против тысячи турецких. Добиться такого ошеломляющего результата удалось прежде всего за счет лучшей выучки солдат русской армии и умения обращаться с огнестрельным оружием. Именно этим объяснил свою викторию командовавший русскими войсками в этой битве генерал-фельдмаршал Христофор Миних, сообщая в Санкт-Петербург о результатах сражения. Впрочем, сыграл свою роль и еще один немаловажный фактор: во время... На чтение: 3 минуты

28 августа 1739 года в битве при Ставучанах генерал-фельдмаршал Христофор Миних опрокинул турецкое войско, потеряв всего тринадцать русских воинов

В историю русско-турецких сражений битва при Ставучанах вошла как самая бескровная победа армии Российской империи, да еще и одержанная с разгромным счетом: 13 русских солдат и офицеров против тысячи турецких. Добиться такого ошеломляющего результата удалось прежде всего за счет лучшей выучки солдат русской армии и умения обращаться с огнестрельным оружием. Именно этим объяснил свою викторию командовавший русскими войсками в этой битве генерал-фельдмаршал Христофор Миних, сообщая в Санкт-Петербург о результатах сражения. Впрочем, сыграл свою роль и еще один немаловажный фактор: во время боя Миних предпринял отвлекающий маневр, который вынудил турок отвести войска с настоящего направления главного удара.

Реванш против реванша

Военная кампания 1739 года стала своего рода реваншем за неудачи, понесенные русскими войсками и их союзниками австрийцами в предыдущие два года. Блестящие завоевания начала Русско-турецкой войны 1735-1739 годов — взятый после короткой осады Очаков, поход русских войск в Крым, взятие Бахчисарая и другие — обернулись тяжелыми потерями среди оставленных на завоеванных землях солдат. Значительный урон принесли и нехватка продовольствия, и вспыхнувшая эпидемия, и распространявшиеся болезни, и нарушения управления армией.

Карта сражения при Ставучанах (на русском и немецком языках), около 1740 года.

Источник: upload.wikimedia.org

С учетом опыта предыдущих лет войны генерал-фельдмаршал Христофор Миних совершенно по-новому спланировал очередную кампанию. Усилив армию, он вновь разделил ее на две части, но с разными задачами. Основной части, которой он командовал сам, надлежало двинуться через польские земли к Хотину. Эта крепость открывала путь к Северному Причерноморью и играла особую роль в оборонительных планах Порты. В то же время вторая часть русской армии, игравшая вспомогательную роль, двинулась привычным путем к Крыму и Кубани, чтобы обеспечивать безопасность восточного фланга основной группировки.

Императрица Анна Иоанновна. Портрет работы художника Луи Каравака, 1730-е годы

Источник: upload.wikimedia.org

Замысел генерал-фельдмаршала Христофора Миниха был очевиден, но в случае его реализации турецкие войска в Молдавии попадали в тяжелое положение, что давало возможность австрийцам, которые вели боевые действия на Балканах, действовать более свободно. А собственно России взятие Хотина и покорение молдавских земель позволяло обезопасить коммуникации и давало возможность более активно развернуть действия по покорению Крыма.

Бросок к Хотину

Планы русской армии, двинувшейся через польские земли в направлении к Хотину, были достаточно очевидны для турецких военачальников, и они решили встретить противника не у самой крепости, а на подходах к ней, полагая, что таким образом можно будет не допустить осады. Против 48 тысяч строевых солдат и офицеров Христофора Миниха Вели-паше, командовавшему турецкой армией, удалось сосредоточить почти вдвое большую группировку: численность турок и действовавших вместе с ними крымских татар, мечтавших о реванше за русские успехи двухлетней давности, достигала примерно 90 тысяч человек.

Хотинская крепость сдалась армии генерал-фельдмаршала Христофора Миниха через два дня после победы под Ставучанами

Источник: upload.wikimedia.org

Правда, был однозначный перевес в артиллерии: даже при том, что Миниху не удалось получить желаемых 227 пушечных стволов, он располагал внушительным арсеналом из 174 осадных и полевых орудий. Турки же могли противопоставить этому лишь семь десятков пушек, что заставляло их надеяться прежде всего на кавалерию, составлявшую половину численности хотинской группировки.

Схема сражения под Ставучанами, ХХ век

Источник: hofkriegsrat.blogspot.com

Был еще один фактор, на который рассчитывал Вели-паша, – слишком большой и медлительный обоз русской армии. Не надеясь на промежуточные пункты снабжения, Миних принял решение взять все припасы для армии с собой, и это не только затрудняло движение к Хотину, но и не позволяло предпринимать внезапные для турок маневры. Так у Вели-паши и родился замысел окружить русских на подходе к Хотину и в одном сражении разгромить опасного противника, после чего всеми силами обрушиться на австрийцев, и без того терпевших поражение за поражением.

Обоюдная ловушка

Встретив турецкие позиции под Ставучанами, генерал-фельдмаршал Миних, казалось, сделал все, чтобы планы Вели-паши могли реализоваться. Он остановился на низком берегу речки Шуланец и отправил вперед разведку, которая быстро выяснила, что турки не просто успели подготовиться к сражению, но и буквально зарылись в землю, перекрыв путь к Хотину тройной линией окопов.

Генерал-фельдмаршал Христофор Миних. Портрет середины XVIII века

Источник: upload.wikimedia.org

Пока русские войска подтягивали обоз и занимали позиции на берегу Шуланца, турецкая кавалерия, подавляющее большинство в которой составляли крымские татары, по приказу Вели-паши обошла ее с флангов и фактически замкнула кольцо окружения. Туркам оставалось лишь дождаться, когда армия Миниха двинется вперед, к реке, чтобы начать атаку на ее арьергард, после чего прижать к реке и закончить сражение полным разгромом.

Понимая все слабости своей позиции, Христофор Миних видел и слабость позиции турок, которая ускользнула от внимания их командующего. Сосредоточив все свои силы на правом (относительно русских войск) фланге, он существенно ослабил левый. И это был единственный шанс вырвать победу. Требовалось лишь одно: вынудить турок поверить, что русские собираются наступать именно на правый фланг, заставить перебросить туда резервы, после чего всеми силами обрушиться на левый, буквально прорубая себе дорогу к Хотину.

Генерал-фельдмаршал Бурхард Кристоф фон Миних. Гравюра с портрета середины XVIII века

Источник: upload.wikimedia.org

Чтобы не затягивать подготовку к битве и не давать противнику преимуществ, Миних принял решение атаковать войска Вели-паши утром 28 (17 по ст. ст.) августа 1739 года. Но в атаку пошла лишь небольшая часть русских войск — всего 9 тысяч человек под командованием генерал-лейтенантов Густава фон Бирона и барона фон Левендаля. Форсировав Шуланец, это соединение, изо всех сил старавшееся выглядеть авангардом наступающей русской армии, простояло до полудня, после чего, убедившись, что напротив них турки сосредотачивают свои основные силы, повернуло назад. Эти манипуляции выглядели столь убедительно, что возвращение отряда Бирона в лагерь Вели-паша принял за отступление всей армии Миниха и уже готовился праздновать победу. Но в этот момент двинулись основные силы русских, и место, где армия начала переправу через реку, со всей очевидностью указывало, что ее удар будет направлен на самое слабое теперь место в обороне турок.

Окруженные наносят удар

Топкий берег, нехватка средств для переправы и огромный обоз, который нельзя было бросить на месте русского лагеря, растянули переправу на четыре часа. И хотя эта задержка позволила турецкому главнокомандующему перебросить часть войск обратно на левый фланг и даже начать рыть на нем дополнительные укрепления, всерьез изменить расстановку сил это уже не могло. Русские артиллеристы, буквально на руках вкатившие пушки на берег после переправы, очень скоро показали, что значит преимущество в огне.

Гренадер драгунского полка, с 1732 по 1742 год. Рисунок из монографии Александра Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению», 1841—1862 гг.

Источник: memorandum.ru

Все попытки турецких войск, прежде всего кавалерии, нанести удар по медленно движущимся порядкам русских разбивались о массированный ружейный и пушечный огонь. Медлительный обоз, задерживавший движение армии Миниха, в то же время позволял тратить минимум времени на пополнение боекомплекта артиллеристов и пехотинцев. Кроме того, нанести мощный удар кавалерией туркам мешали рогатки, со всех сторон окружавшие русское каре. Поскольку скорость движения была невысокой, солдаты успевали передвигать эти легкие укрепления, сделанные в лагере накануне атаки, и это не давало возможности крымским татарам и турецким кавалеристам прорваться к пехотному строю армии Миниха.

Не выдержав сосредоточенного огня, турецкие войска обратились в бегство, стремясь найти укрытие за стенами крепости Хотин. Русская армия, отягощенная обозом, не стала преследовать противника, а заняла его лагерь, справедливо полагая, что после такого разгрома турки вряд ли смогут быстро организовать оборону хотинских стен: практически весь гарнизон крепости тоже участвовал в битве при Ставучанах.

Гренадерские обер-офицер и рядовой пехотного армейского полка, с 1732 по 1742 год. Рисунок из монографии Александра Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению», 1841—1862 гг.

Источник: memorandum.ru

Подсчет трофеев показал, что в руки русским войскам попали 19 медных пушек и 4 мортиры, что составляло треть всей артиллерии войска Вели-паши. Отступая, турки бросили в лагере и существенную часть своего арсенала, не говоря уже о знаменах, палатках и множестве повозок с продовольствием и фуражом. Это говорило о том, что к осаде они явно не готовились, а рассчитывали на победу в одном бою. И дальнейшие события подтвердили справедливость этих предположений. Когда два дня спустя Миних со своими войсками подошел к стенам Хотина, комендант Колчак-паша сдал крепость по первому же требованию генерал-фельдмаршала.

Что касается потерь, то у русских войск они оказались минимальными: 13 убитых и 54 раненых. Турки потеряли не меньше тысячи человек, подавляющее большинство павших остались на поле боя, у османской армии не было времени унести тела с собой при стремительном отступлении, потому пришлось хоронить их русским солдатам.

Обложка: взятие Хотина. Источник: worldandwe.com

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