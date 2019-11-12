Кукуйская царица. Почему Петр I не женился на Анне Монс? Санкт-Петербург хоть и получил образное прозвище «Окна в Европу», но свое первое «окошко» Петр I приотворил в Немецкой слободе в Москве.

Санкт-Петербург хоть и получил образное прозвище «Окна в Европу», но свое первое «окошко» Петр I приотворил в Немецкой слободе в Москве.

Вот какая она, Европа

Немецкая слобода находилась на окраине Москвы, на правом берегу Яузы, возле ручья Кукуй . Наш народ горазд давать ёмкие и звонкие названия, вот и в этот раз он назвал это место слободой Кукуй. Немцами у нас называли всех иностранцев, не знавших русского языка («немые»). Появлению немцев в Москве мы обязаны Ливонской войне и походам Ивана Грозного в зарубежье. Было много пленных «немцев», которых разослали по разным городам, а вот некоторым из них повезло, они остались в столице. Им были выделены земли в устье реки Яузы. Первое время в Немецкой слободе жилось несладко. Сначала в 1578 году она подверглась разгрому Иваном IV, а во время Смуты её сожгли дотла, и жители разбежались по другим городам. Часть обитателей всё-таки осталась, но жили они в разных частях города: на Поганых прудах , на Арбате и на Сивцевом Вражке. Постепенно жизнь стала налаживаться, количество иностранцев возросло, и им был выделен тот же участок земли, что был и раньше, правда, назвали его Новой Немецкой слободой. А ещё одним мотивом для переселения в слободу было желание властей отделить иностранцев и иноверцев от православных горожан.

«Железный занавес» не получился, слобода развивалась. Со временем здесь появились две лютеранские кирхи, а также кальвинистская церковь. В конце XVII века в слободе открывается первая мануфактура, а в 1701 году Я. Г. Грегори открыл в слободе частную аптеку. А тот переулок, где стояла аптека, так и носит название Аптекарского переулка. В результате в Москве появился самый настоящий немецкий городок с непривычно чистыми улицами, уютными и опрятными домиками.

Петр Великий и Кукуй

В те времена особых развлечений в Москве не было, и юный царь Петр зачастил в Немецкую слободу. Здесь он познакомился со швейцарцем Францем Лефортом и шотландцем Патриком Гордоном, которые стали его настоящими друзьями, а со временем – соратниками в проведении многочисленных реформ. Лефорт был человеком весёлым и энергичным, постоянно придумывал новые развлечения. Обладавший изысканными манерами, он смог многому научить Петра, особенно обращению с дамами. Он же и познакомил его с Анной Монс. Среди идей Лефорта было и предложение царю отправиться в Европу, для изучения наук и привлечения специалистов в Россию.

А вот Патрик Гордон был строгим католиком и семьянином, и именно этот шотландский офицер стал советником царя по военным вопросам.

В Кукуе Петр забывал условности, которые окружали его в Кремле, одевался в иноземные платья, танцевал «немецкие» танцы и устраивал шумные пирушки. Кукуй очень полюбился Петру I, и он даже проложил специальную дорогу от Кремля до этих мест.

Кукуйская царица

Знакомство с Анной Монс быстро переросло в большой роман, который продолжался до 1704 года. Скоро к Анне Монс пристало и соответствующее прозвище «Кукуйская царица». Царь постоянно делал Анне щедрые подарки, а её матери определил ежегодный пансион и даже пожаловал Дудинскую волость в качестве вотчины.

Анна была младшей дочерью золотых дел мастера Иоганна Георга Монса. Правда, есть свидетельства, что он был виноторговцем. Любовь была серьёзной, об этом свидетельствует тот факт, что в день прибытия из Великого Посольства Петр первым делом поехал на Кукуй к Анне, и только через неделю решил показаться дома. Будущий император сослал свою жену Евдокию в монастырь и считал себя вполне свободным для женитьбы на Монс.

Действительно, Анна была полной противоположностью Евдокии. Она всегда была одета в модные европейские платья с декольте, носила сложные причёски и всегда улыбалась. В её доме всегда звучали музыка и смех. Анна говорила с обворожительным акцентом и всегда знала, чем развлечь Петра. Как после этого не спешить на Кукуй?! Скорее всего, мы обязаны Анне Монс тем, что русский царь влюбился ещё и в европейские порядки. Сама же избранница царя относилась к нему с благосклонностью, но нежности не проявляла. В письмах Анны не было ни слова про любовь. Иные историки убеждены даже, что она питала к Петру отвращение. Десятилетний роман держался на инициативе и пылкости царя, а благосклонное к нему отношение Анны держалось только на высоком положении и щедрости Петра.

Любовная лодка разбилась о…

Петр любил Анну, а она лишь пользовалась этой связью, чтобы обеспечить себе и своим близким безбедное существование. Дома, земли, драгоценности – всё преподносилось к её ногам. Время не только лечит, но иногда и калечит. Со временем отношения стали угасать, а потом… вскрылась измена.

11 апреля 1703 года в Неве случайно утонул саксонский посланник Кенигсек. Утопленника достали из реки только осенью, а в его вещах нашли любовные письма от Анны. Оказывается, этот роман продолжался целых пять лет. Было от чего злиться и бушевать! Неверная девица Монс была посажена под домашний арест. Правда, со временем царь смягчился и даже разрешил ей выйти замуж. Её муженёк, прусский садовник, скоропостижно скончался через три месяца после свадьбы. Анна продолжила жить в Москве.

Тем временем Петр нашёл себе новую возлюбленную – Марту Скавронскую, которая таких глупостей, как Анна, себе не позволяла и смогла стать и женой царя, и императрицей Екатериной I.

В заключение упомянем о дальнейшей судьбе Анны Монс. Она умерла в возрасте 42 лет от чахотки. Замуж она больше не выходила, зато продолжала менять многочисленных любовников. А вот один пикантный случай мы всё-таки должны рассказать. Её младший брат Виллим Монс спустя 20 лет после отставки Анны на свою голову сделался любовником той самой Марты-Екатерины, второй жены Петра. По выяснении обстоятельств в ноябре 1724 года его казнили, а голову заспиртовали…