Краткий курс истории. Великое посольство 28 (18 по ст. с.) августа 1697 года Пётр I инкогнито прибыл в нидерландский городок Зандам...

28 (18 по ст. с.) августа 1697 года Пётр I инкогнито прибыл в нидерландский городок Зандам (Сардам). Это событие было частью знаменитого путешествия русского царя по Европе. Цель Великого посольства 1697–1698 годов официально была обозначена так: в «подтверждении древней дружбы и любви для общих всему христианству дел, к ослаблению врагов креста Господня, салтана Турского, хана Крымского и всех бусурманских орд».

Царь с плохими манерами

Пребывание русского царя в Голландии вызвало определённое возмущение. С одной стороны, Пётр I поразил всех своей учёностью и любознательностью. В Амстердаме он четыре месяца провёл на верфях, строил корабли и принуждал к тому же сопровождавших его волонтёров. С другой стороны, две немецкие принцессы были поражены скверными манерами молодого царя, который был груб и не умел опрятно есть. А в Зандаме, где Пётр I провёл неделю, когда личность императора раскрыли, он даже ударил одного из зевак, который загляделся на иноземную царственную особу.

Цели великого посольства

Посольству предстояло выполнить несколько важных задач: Заручиться поддержкой европейских государств в борьбе против Османской империи (главная цель). Благодаря поддержке европейских держав получить северное побережье Чёрного моря. Поднять престиж России в Западной Европе сообщениями о победе в Азовских походах. Заручиться поддержкой европейских государств в предстоящей войне со Швецией. Пригласить на русскую службу иностранных специалистов, заказать и закупить военные материалы, вооружение. Знакомство царя с жизнью и порядками европейских государств и стран.

Практическим его результатом стало создание предпосылок для организации коалиции против Швеции.

Карлики и генералы

Великим посольство было названо из-за высочайшего статуса его участников. Помимо царя, делегацию составляли ещё 250 человек: генерал-адмирал Лефорт, генерал-фельдмаршал Головин, думный дьяк Возницын, дипломаты, переводчики, волонтёры, отправившиеся изучать военно-морское дело и кораблестроение, а также духовенство, врачи, слуги, солдаты и офицеры охраны, повара и даже четыре шута-карлика. А в переносном смысле великим посольство можно считать потому, что оно предопределило вектор великих реформ великого императора.

Из рук в руки

В том же Зандаме сохранился деревянный дом, в котором император жил. Дом принадлежал морскому кузнецу Герриту Кисту, который ранее посещал Россию и встречался с Петром I на архангельских верфях. Уже в середине XVIII века домик получил статус исторического объекта и находился во владении королевской семьи Нидерландов, а в XIX веке сруб превратили в музей «Домик царя Петра», вокруг которого соорудили каменный футляр. В 1886 году нидерландский король Виллем III подарил знаменитый домик своему двоюродному племяннику – русскому императору Александру III , но после революции 1917 года он снова отошёл голландскому правительству. Наконец, в 2013-м Нидерланды подарили России полноразмерный макет домика Петра. Увидеть его можно в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве.