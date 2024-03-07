Военное воздухоплавание в конце XVIII – середине XIX вв. «История воздухоплавания и летания в России» из фондов Библиотеки военного историка Российского военно-исторического общества На чтение: 4 минуты

Введение

Когда в 1909 году великий князь Александр Михайлович предложил использовать в армии аэропланы, военный министр Сухомлинов «затрясся от смеха», посчитав авиацию развлечением и «игрушками». Генералу было невдомёк, что менее ста лет назад представители царской семьи решались на не менее экзотические предложения в области военного воздухоплавания.

Об этом повествуется в труде «Тайная подготовка к уничтожению армии Наполеона в двенадцатом году при помощи воздухоплавания» из «Истории воздухоплавания и летания в России», который хранится в фондах Библиотеки военного историка Российского военно-исторического общества. Автором работы стал отечественный историк Александр Алексеевич Родных, специалист по истории воздухоплавания и активный сторонник этого рода навигации. Работа была издана в 1912 году к столетию Отечественной войны, когда России предстояло столкнуться с «армией двунадесяти языков» под предводительством Наполеона Бонапарта, успевшего к тому моменту подчинить себе львиную часть континентальной Европы. В условиях, когда сотни тысяч солдат вот-вот должны были быть брошены на Россию, император Александр I искал союзников – не только среди государей, но и среди военных умов и изобретателей. Одним из таких был немец Франц Леппих, ставший автором проекта «летучего корабля», который должен был решить исход предстоящей войны. Но прежде, чем рассказать об этом занимательном эпизоде из истории отечественного воздухоплавания, нужно немного сказать о зарождении воздухоплавания в принципе.

Разведывательные аэростаты Французской Республики

Издавна военные умельцы разных стран думали о том, как подчинить себе небо. Первым изобретением, позволившим человеку подняться в воздух, стал аэростат. Первый полёт совершили братья Монгольфьер в 1783 году, одновременно с ними в области аэронавигации работали и другие французские изобретатели, такие как Жак Александр Сезар Шарль и Жан Пьер Бланшар. Надвигалась буря Великой французской революции, и уже совсем скоро аэростаты — хоть и ограниченно — найдут себе применение в военном деле эпохи. В 1793 году пионеры авиации химик Жан-Мари-Жозеф Кутель и физик Николя Ломонд получили финансирование в 50 000 ливров для закупки оборудования, необходимого для создания и содержания воздушного шара. При помощи механика Николя Жака Конте удалось усовершенствовать проект воздушного шара и улучшить процесс получения водорода – именно за счёт этого газа аэростат и держался в воздухе. Вскоре проект был претворён в жизнь, и уже в апреле 1794 года в республиканской армии Франции была учреждена «Рота воздухоплавателей», ставшее первым в истории армейским авиационным подразделением. В июне того же года шар «Предприимчивый» был поднят непосредственно на театре военных действий в окрестностях крепости Мобёж для осмотра лагеря вражеской австрийской армии. Диковинное изобретение вызвало переполох в австрийском стане, солдаты принялись стрелять по шару, но разделявшее их расстояние не позволило причинить урон конструкции. Возможности воздушного шара так впечатлили французское руководство, что в скором времени было санкционировано учреждение второй воздухоплавательной роты.

Рота получила приказ передислоцироваться к Флёрюсу близ крепости Шарлеруа. Для этого нужно было преодолеть расстояние около пятидесяти километров, но руководивший подразделением Кутель решил не разбирать конструкцию, а перенести её прямо по воздуху. Шестнадцать часов солдаты шли по маршруту, удерживая шар за два троса, таким образом Кутель дополнительно продемонстрировал возможности аэростата по транспортировке. Вскоре воздухоплавательная рота получила своё боевое крещение: воздушный шар был применён в сражении при Флёрюсе, в течении целого дня служа средством для обзора передвижения австрийских войск. Кутель и генерал Морло наблюдали с гондолы шара за австрийскими войсками, фиксировали их передвижения на бумаге, которую сбрасывали на землю, а также передавали сообщения при помощи семафорных сигналов. Сражение было выиграно, однако оценки вклада воздухоплавательной роты в победу разнились.

Поскольку республиканское руководство по-прежнему оставалось под впечатлением от возможности обуздать воздух, Кутель вскоре был отозван в Париж – обучать формирующуюся вторую роту, которая теперь управлялась двумя шарами, получившими имена «Геркулес» и «Бесстрашный». В тылу велись работы по комплектованию воздухоплавательных сил, но дальнейшая история использования французами воздушных шаров в боях была крайне неудачной. Связано это с большой зависимостью конструкции от ветра и её громоздкости, зачастую шары просто не удавалось подготовить для использования. Когда же это получалось, воздухоплаватели зачастую терпели фиаско. Так, во время осады Майнца в 1795 году аэростат с Кутелем в гондоле едва не потерпел крушение из-за сильных порывов ветра, к тому же австрийцы открыли огонь и повредили конструкцию – чудом и усилиями 64 солдат удалось удержать аэростат и спасти командира. В сражении при Вюрцбурге в сентябре 1796 года первая рота целиком попала в австрийский плен, а аэростат «Бесстрашный» стал трофеем эрцгерцога Карла и до сих пор хранится в Венском военно-историческом музее. Шары так же предполагалось использовать в ходе Египетской кампании Наполеона 1798-1799 гг., однако перевозившей материалы аэростата корабль был серьёзно повреждён пожаром.

В целом, многолетний опыт использования аэростатов в военных целях показал французам, что при активных боевых действиях использование такой громоздкой конструкции не представляется целесообразным. Пришедший в 1799 году к власти Наполеон Бонапарт на поле боя действовал стремительно, а потому не мог позволить себе полагаться на скромные возможности тогдашнего воздухоплавания. Французы вернутся к использованию разведывательных аэростатов лишь в 1859 году при Наполеоне III во время очередной войны с Австрией. К тому моменту технологии воздухоплавания значительно преобразятся, что и объясняет активное использование воздушных шаров во второй половине XIX века в европейских и американских армиях.

Летучий корабль – бомбардировщик русской армии

А к началу столетия практический смысл использования аэростатов оставался под вопросом. Именно поэтому, когда в конце 1811 году ко двору Бонапарта в Париже явился немецкий «изобретатель» Франц Леппих с предложением о создании «летучей машины», способной сбрасывать снаряды на головы своих врагов, французский император ответил ему отказом. Леппих же не отказался от своей задумки и вернулся в Германию, где нашёл спонсора и стал работать над своим проектом. Узнав об этом, Бонапарт пытался схватить и доставить изобретательного немца во Францию, однако тот укрылся у русского посла в Вюртемберге Давида Алопеуса. Из-за такой реакции Франции на задумку Леппиха император Александр I пришёл к выводу, что изобретение действительно может представлять из себя грозную силу, а потому решил применить креативный немецкий ум во благо России – сгущались тучи приближающейся Отечественной войны 1812 года. Леппиха вывезли в Россию, где он был известен под фамилией Шмит.

Франц Леппих умел выгодно реализовать свои изобретения. И поскольку Александр I благоволил воздухоплаванию, проект «летучей машины» оказался очень востребованным. Экзотическая идея Леппиха выглядела столь же авантюрной, сколько и грозной. И хотя детали проекта менялись по ходу его претворения в жизнь, идея оставалась неизменной: русская армия должна получить воздушное судно, управляемое крыльями и вмещающее в себя несколько десятков человек вместе со снарядами. Таким образом Леппих хотел создать, выражаясь современной терминологией, первый бомбардировщик, при помощи которого можно было громить плотные формации вражеских армий, их лагеря и крепости. Судя по сохранившемуся чертежу, Леппих в своей задумке вдохновлялся строением организма рыб. Об этом говорит несимметричное строение самого воздушного шара, наличие крыльев и хвоста, более походящих на плавники. Размеры гондолы составляли около 15 метров в длину и 8 в ширину. Свой «летучий корабль» Леппих начал строить в подмосковном селе Воронцово в усадьбе князя Репнина. Непосредственной координацией работы и обеспечением мастерской Леппиха всем необходимым занимался военный губернатор Москвы граф Ростопчин.

Разработка была долгой и очень затратной – не считая выделенного на опыты Леппиха леса, казна также выделила на финансирование проекта около 185 тысяч рублей, что являлось крайне внушительной суммой по меркам эпохи. Леппих привлекал всё больше мастеров и обещал сдать свой летучий корабль в августе 1812 года, в самый разгар войны с Наполеоном. Сроки переносились. Александр I лично посетил мастерскую, питая надежду, что летучие машины успеют принять участие в генеральном сражении при Бородино. Даже присутствие венценосной особы не помогло Леппиху превозмочь законы физики и механики, в которых он, как позднее отзывались современники, не был достаточно компетентен. В конце августа Леппих построил шар, который должен был поднимать до пяти человек, но не смог поднять и двух. Граф Ростопчин был разочарован и написал императору письмо, в котором поделился своим мнением о неготовности машины и необходимости свернуть работы. После того, как Наполеон вошёл в Москву, мастерская вместе с персоналом была эвакуирована в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Французские солдаты обнаружили в усадьбе Воронцова множество инструментов, остатки сожжённой гондолы, различные химикаты, бутылки купороса, фейерверки и тело умершего капитана русской армии. Несмотря на секретный характер работ, известия о проводимых опытах в области воздухоплавания доносились и до французского лагеря, но те восприняли находки на месте усадьбы как доказательство версии о сожжении Москвы русскими. Сообщения о строительстве воздушного шара были восприняты ими как слухи, необходимые для прикрытия такого дела. Леппих же не считал свои опыты в Подмосковье неудачными, а, напротив, приводил их как аргумент в пользу продолжения разработок. Ему было позволено продолжить свои научные изыскания в окрестностях Санкт-Петербурга. Однако и там, несмотря на всевозможные обещания, его успехи оказались крайне скромными, и в 1813 году проект свернули, а Леппих остался в памяти имевших с ним дело государственных деятелей шарлатаном. Проект бомбардировщика XIX века тоже остался лишь проектом.

Беспилотные летательные аппараты австрийской армии

Похожую, но менее грандиозную задумку позднее сумели реализовать австрийцы. Вместо управляемого бомбардировщика с экипажем они изобрели в прямом смысле этого слова беспилотный летательный аппарат со сбрасывателем и даже применили его в 1849 году в ходе осады Венеции. В те дни в Европе буйствовала «весна народов», и итальянские подданные австрийского императора восстали в национально-освободительном порыве. Одним из главных и наиболее защищённых оплотов восстания стала Венеция – город на воде. География местности затрудняла его штурм и ограничивала возможности осадной артиллерии, в то время как австрийский флот был ослаблен дезертирством итальянцев из своих рядов. В такой непростой ситуации пытливый ум артиллерийского офицера Франца Ухатиуса породил необычное решение: привязать к воздушным шарам бомбы, которые будут падать на город по таймеру. Идея была одобрена фельдмаршалом Йозефом фон Радецким и Ухатиус приступил к осуществлению своего замысла. Воздушные шары кружили над мятежным городом, сбрасывая неконтролируемо падающие бомбы. Такое чудо техники сказалось на боевом духе горожан и посеяло скорее панику, нежели разрушения, и едва ли внесло свою лепту в победу. Шары показали свою непрактичность и неуправляемость, из-за чего их часто уносило на собственные позиции, поэтому идея Ухатиуса развития не получила.

Заключение

Рассмотренные попытки использования воздушных средств в боевых действиях не были удачными, однако явили собой смелые новаторские инициативы, получившие свою реализацию лишь по истечению времени ввиду технологического прогресса. При изучении более поздней истории военно-воздушных сил и средств мы так же встретим использование наблюдательных аэростатов, дирижаблей-бомбардировщиков и неуправляемых шаров со смертельным грузом. Однако время берёт своё, и аэростатические воздушные средства были заменены средствами аэродинамическими – самолётами, вертолётами и беспилотными аппаратами.