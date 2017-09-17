«Царь предупреждал: «Вас разоблачат!» Правда и мифы о той самой «кавалерист-девице» Фильм Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», снятый по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно», хорошо известен и любим многими. Но далеко не все знают, что удивительная история девушки-корнета, сменившей бальные платья на военный мундир, основана на реальных событиях. Первая и единственная в Русской императорской армии кавалерист-девица (так она сама себя называла) родилась 17 сентября 1783 года. Отважную девушку звали Надежда Андреевна Дурова. Всё вокруг предвещало ей спокойную семейную жизнь: дворянское происхождение (ее отец был гусарским ротмистром), приличный муж-чиновник, маленький сын Ваня… Но судьба распорядилась иначе. Точнее, сама Надежда распорядилась своей судьбой так, как считала нужным. В 1806 году она сблизилась с неким есаулом... На чтение: 6 минут

Фильм Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», снятый по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно», хорошо известен и любим многими. Но далеко не все знают, что удивительная история девушки-корнета, сменившей бальные платья на военный мундир, основана на реальных событиях.

Первая и единственная в Русской императорской армии кавалерист-девица (так она сама себя называла) родилась 17 сентября 1783 года. Отважную девушку звали Надежда Андреевна Дурова.

Всё вокруг предвещало ей спокойную семейную жизнь: дворянское происхождение (ее отец был гусарским ротмистром), приличный муж-чиновник, маленький сын Ваня… Но судьба распорядилась иначе. Точнее, сама Надежда распорядилась своей судьбой так, как считала нужным.

В 1806 году она сблизилась с неким есаулом и на своем коне Алкиде, подаренном ей еще в юности, ускакала с ним вслед за казачьим полком. С тех пор она никогда более не носила женское платье, предпочитая ему офицерскую форму.

За свою жизнь Дурова успела послужить в нескольких уланских полках, приняла участие во всех Наполеоновских войнах и дослужилась до штабс-ротмистра. Кроме того, она отличилась как писательница, чьи записки впоследствии издавал сам Александр Пушкин.

Об этой выдающейся женщине, которая не уступала в храбрости офицерам-мужчинам, «История.РФ» попросила рассказать писательницу, историка русской армии Аллу Бегунову, которая посвятила несколько лет изучению жизни Надежды Дуровой и написала о ней не одну книгу.

«Надежда превратилась в Александра»

– Большинству наших современников Надежда Дурова известна главным образом как прототип Шуры Азаровой, героини пьесы Александра Гладкова «Давным-давно» и фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Но я слышала, что сам Гладков это отрицал. Так все-таки была ли Дурова прототипом Шурочки?

– Ну конечно, была. Потому что такой случай в истории российской императорской армии всего один. Сам факт того, что она уходила в армию, там [в пьесе Гладкова] отражен – да, она служила в гусарском полку три года. Но сначала она попала в польский уланский полк, ее туда взяли под именем Александр Соколов. Это было в марте 1807 года, когда люди из этого полка в Гродно набирали вольноопределяющихся: шла вербовка, она завербовалась, и ее взяли.

– Это правда, что склонность к военной форме, оружию и верховой езде Надежда приобрела из-за матери, которая якобы ненавидела ее, и отец вынужден был отдать дочь на воспитание гусарам?

– Ее отец никогда в гусарах не служил, он служил в пехоте, потом стал городничим в Сарапуле. Это всё версия, которую Надежда Андреевна изложила в своей книге «Кавалерист-девица», а на самом деле – как она, дворянская дочь, могла воспитываться гусарами?!

– В биографиях Дуровой упоминается казачий есаул, с которым она сбежала от мужа, после чего некоторое время жила с казаками. Какую роль этот человек сыграл в ее судьбе?

– Он помог ей переодеться, он дал ей форму и помог присоединиться к Донскому полку. Потом она попала в польский уланский полк, его называли тогда Конно-Польским полком. Там она провела примерно полгода.

«Хорошо ездила верхом и ничего не боялась»

– Как ей удавалось так долго выдавать себя за мужчину? Неужели никто не знал правду?

– Ей было 23 года, она очень хорошо ездила верхом и была прекрасным кавалеристом. Во время военной кампании она проявила себя лучшим образом: ничего не боялась, бросалась в атаку. Так что ей даже присвоили звание унтер-офицера. К тому же сразу было видно, что она из дворян. Она выглядела очень хорошо – как подросток; рост ее был 167 сантиметров – довольно рослая для того времени, стройная. Служба ей давалась очень хорошо, в полку ее уважали.

– Это правда, что Дуровой пришлось уйти от казаков, поскольку в Донском полку все должны были носить бороды?

– Да, она так и написала, что там ее почти раскрыли, потому что она была на них совсем не похожа. Но у нее был договор с одним военным из полка, который ей помогал. Ей надо было, чтобы он ее довел до тех мест, где находится российская армия. Представьте себе: они же ехали из центра России, с Дона, к западным границам, в Гродно! Она бы одна не совершила такое путешествие, это опасно, тяжело, и денег у нее столько не было. А так, с полком – очень удобно.

«Бросила мужа, но заботилась о сыне»

– Что именно сподвигло Надежду совершить такой отчаянный шаг? Ведь у нее была семья: муж, маленький сын… Некоторые историки пишут, что она не была привязана к супругу. Это так?

– Она была к нему привязана, но уехала от него и увезла сына. Но в итоге сын остался у отца. Она очень беспокоилась и всю жизнь о нем заботилась! И когда встретилась с императором, она просила его за сына. Она просила, чтобы император определил его в какое-то военно-учебное заведение, и он определил – в Императорский военно-сиротский дом. Там Ванечка и находился.

Н.А. Дурова

– Почему в сиротский? Ведь у него был отец, Василий Чернов. Что с ним стало после побега жены?

– Чернов был подчиненным отца Надежды, чиновником. Он увез ее из Сарапула, там они крепко не поладили. Есть такая версия, что он здорово пил и играл в карты. Конечно, Надежда не дала ему собой руководить. Она говорила, что разведется с ним, но тогда это было очень сложно. Он грозил ей, что не отпустит, и тогда она стала думать, как от него отделаться. Единственным способом был побег, и так она ушла в армию.

– Чернов после этого играл какую-то роль в жизни супруги?

– Более нет. Он вообще не знал, куда она делась, как и все остальные, пока она не написала им письмо, что служит в армии.

« Кутузова возмутил “наглый мальчишка”»

– Я читала, что как раз благодаря письму, которое Дурова отправила своему отцу из армии, ее и раскрыли. Это правда?

– Да, это все верно. Она имела неосторожность написать письмо, потому что уходила на войну – боялась, что погибнет и родные о ней не узнают. Поэтому и написала. Отец требовал, чтобы она немедленно вернулась домой, и написал письмо императору: «По семейным обстоятельствам моя дочь, Чернова Надежда Андреевна, ушла из дома и оказалась в армии. Прошу вас, Ваше Императорское Величество, вернуть оную домой».

– Почему Александр I этого не сделал?

– Нашим современникам очень трудно понять, что это был за экстраординарный случай – женщина в армии, носит мундир! Чем она там занимается? Поэтому император прислал в полк инспектора, который там расспросил, что это за Александр Соколов. Ему ответили, что он хороший мальчик, теперь уже унтер-офицер, отличился в боях и ничего такого они за ним не замечали. С этим рапортом ее и привезли в Петербург: в мундире, с оружием – и к царю. Он хотел подарить ей бриллиантовый перстень, выдать похвальную грамоту и вернуть ее домой. Ведь где должна быть замужняя женщина? Дома! Но она его упросила не возвращать ее, а оставить служить.

– Я наткнулась на один забавный эпизод из жизни Дуровой: пишут, что, когда она находилась в Мариупольском полку, в нее якобы влюбилась дочь командира, и тот был крайне недоволен тем, что молодой подпоручик никак на ней не женится. Что из этого правда?

– Она была в Мариупольском полку довольно долго, служила там три года, хотя брала отпуск. Тогда она как раз повезла сына в Петербург, когда пришло разрешение за казенный счет поместить его в Императорский военно-сиротский дом. Она поехала туда с сыном, затем вернулась. Но я бы все-таки отнесла эту историю к категории мифов, потому что о том, что она женщина, в полку, конечно, знали.

– Неужели она не продолжила скрывать свой пол и свою личность?

– Она, конечно, продолжала – у нее и имя было другое. С подачи императора она стала Александром Андреевичем Александровым. Он дал ей это имя, чтобы ее не нашли родственники. Но конечно, все насторожились: корнет переписывается с военным министром, имеет деньги – царь же назначил ей пенсион, потому что на офицерское жалованье сложно было служить в кавалерии. Вы представляете, что это такое – это очень близкое общение: каждый вечер у эскадронного командира играют в карты, ужинают. Конечно, знали, догадывались. Но она отлично выполняла свои обязанности, командовала взводом – какие они могли иметь к ней претензии? Тем более было ясно, что она каким-то образом связана с императором.

– Одним из ярких эпизодов в карьере Дуровой была служба у Кутузова. В фильме «Гусарская баллада» тоже есть сцена встречи главной героини с генералом-фельдмаршалом.

– Да, это правда. Это все записано в журнале, все эти документы мы нашли и опубликовали. Она была его ординарцем. У Кутузова было много ординарцев, ведь он был главнокомандующим, а никаких радиостанций в то время не было, так что всё пересылали только с ординарцами.

– Как Надежде удалось получить это престижное место? Кутузов сам ее приметил?

– Нет, она сама к нему оформилась. Она поругалась с командиром полка, пришла к Кутузову и сказала: «Возьмите меня в штаб». Сначала он подумал: «Что за наглый мальчишка!» Но тогда она сказала ему, что она девица.

– И Кутузова это не смутило?

– Он сказал, что слышал о ней, но не имел чести знать лично. Конечно, тогда знали, что в армии служит женщина, но как она выглядит, как ее зовут, где она – никто не знал. Она уже тогда была легендарной фигурой.

– В военной карьере Надежда Андреевна, безусловно, преуспела. Но что стало с ее личной жизнью? Неужели она ни разу не позволила себе влюбиться с тех пор, как посвятила себя службе?

– Она была замужем (три года, между прочим!) и родила ребенка. Иначе бы так и возводили напраслину, как теперь принято – писать гадости о знаменитых людях. И ведь император взял с нее слово: никаких романов! У них был такой договор.

– Но ведь Дурова прожила довольно долгую жизнь – 82 года. Она так ни с кем и не сошлась, даже после того, как ушла в отставку?

– Не знаю. Во всяком случае, когда она вернулась в Сарапул, об этом никто ничего не говорил. Во-первых, у нее все документы были выправлены на Александра Андреевича Александрова, отставного штабс-ротмистра. Она получала военную пенсию – тысячу рублей, а это немало. Такую пенсию получали генералы. Потом, они жили очень дружной семьей: у нее был брат Василий, сестра Клеопатра. С младшим братом они очень дружили, и она даже помогла ему попасть в армию, в Лейб-гвардии Уланский полк. Потом они вместе с братом около двух лет служили в Литовском уланском полку. Поэтому, знаете, все эти домыслы… Думать о людях самое плохое – это легко, труднее – читать документы и все узнавать.

«Пушкин раскрыл инкогнито»

– Если подумать, у Дуровой была просто фантастическая судьба! Но ведь она, ко всему прочему, была знакома и с Пушкиным, который высоко оценил ее «Записки кавалерист-девицы»! Есть версия, что это Василий показал поэту творчество сестры. Она правдива?

– Катя, вы сами давно пишете?

– Да, уже достаточно много лет.

– Вот скажите: если у человека есть литературный дар, вы сразу это определите или нет?

– Думаю, что да.

– Вот и он определил! И брат тут ни при чем. Просто с братом он был знаком, и брат знал его адрес – вот и всё.

– Дурова лично контактировала с Пушкиным?

– Еще как! Он вообще предложил ей жить в его квартире, когда уехал на дачу. Но оказалось, что Пушкин не заплатил деньги вперед домовладельцу. Она приехала, а тот сказал ей, что уже пустил кого-то другого. У Дуровой было много писем и записок от Пушкина. Он действительно издал ее записки в своем журнале. Но он, может быть, не ожидал, что будет такой успех.

– Эти записки выходили под чужим именем?

– Нет, Пушкин же открыл ее инкогнито! Причем он скрывал это, и Надежда узнала об этом, только когда получила журнал. И она на него очень рассердилась: как же ее слово, данное государю? Но государь к тому времени уже скончался, был другой. А Пушкин ее уговорил. Он, конечно, преследовал коммерческий интерес: открыть такое! Продажи журнала сразу выросли: вместо 400 номеров продали 700. Дурова получила за это очень приличные деньги. Потом она сама издала эту книгу отдельно и сама ее продавала.

«Из полка ее выжили»

– Алла Игоревна, какую же колоссальную работу вам пришлось проделать, чтобы все это узнать! Много на это ушло времени?

– Да, это заняло года три. Мы нашли все документы. И она на меня здорово рассердилась!

– «Она»?

– Конечно! (смеется) Я шучу. Я почувствовала, что она на меня рассердилась. Потому что я нашла документы, которые она скрывала. Это было, например, прошение императору. Она же хотела вернуться в армию.

– Почему тогда она подала в отставку?

– В полку был скандал: ее просто выжили оттуда. Приехал новый командир полка Чеченский; он и был чеченцем, найденным русскими на Кавказе и привезенным в Санкт-Петербург, о нем писал Денис Давыдов. Он прибыл в полк на смену Лопатину – это был прекрасный человек, все они там прекрасно с ним жили, это было дружное сообщество. Но Лопатин вышел в отставку (или его «ушли»), и на его место приехал Чеченский из Петербургского гвардейского полка. Когда он узнал, что здесь служит женщина, он сделал все, чтобы ее удалить. Какое ему было до этого дело – непонятно. И Дурова написала прошение об отставке. Царь предложил ей: либо деньги, либо орден. Она же участница всех Наполеоновских войн! Она выбрала деньги, потому что, честно говоря, не представляла себе, как же ей жить дальше. Ей выдали две тысячи рублей, и она поехала в Сарапул. Там она пробыла год и снова написала царю прошение: «Прошу принять меня на службу вновь и более не хочу ее покидать». И просилась она в русский корпус во Франции. Приехала в Санкт-Петербург, подала это прошение, но через месяц император ответил «нет».

– Почему он так поступил? Ведь прежде Александр, напротив, поддержал рвение Надежды служить.

– Во-первых, ей уже было 35 лет. Во-вторых, и сам государь-император уже был другим, пережил тяжелую войну… В общем, ситуация была совсем другая. Ведь они, в сущности, были одногодками, он был ненамного старше Надежды. И он тоже пережил семейную трагедию с отцом. Так что все, что она ему рассказывала, ему было близко. Поэтому он к ней так отнесся – он понимал ее проблемы и вообще видел, что она похожа на мальчишку. Хотя он говорил ей: «Вас разоблачат!»

– Значит, она тщательно скрывала это прошение о возвращении на службу?

– Конечно, скрывала. Об этом она не упомянула ни в каких своих записках.

– Где вам удалось найти этот документ?

– В Российском военно-историческом архиве. Этот документ хранится в сейфе, потому что он написан ее рукой. Я воспроизвела его в своей книге: они разрешили мне его перефотографировать. В архиве мне помогли найти много бумаг: 17 документов! Дурова обращалась за тем, чтобы ей выдали офицерский аттестат, и они долго думали, что делать. Есть переписка о том, что дама, служившая в полку под именем Александров, просит предоставить ей офицерский аттестат. В конце концов предоставили, но сделали там всякие сокращения. Потом она обратилась за пенсией – это был 1824 год, Александр I тогда еще был жив, он принял решение выделить ей пенсию.

– Приятно сознавать, что ей не пришлось прозябать.

– Она хорошо зарабатывала. Написала несколько романов, у нее завелись связи в литературных кругах. К ней очень хорошо относились Белинский, Жуковский, она была принята во многих домах. Вообще, когда она уехала из Петербурга в 1841 году, у нее было шесть тысяч золотых рублей. Последний роман был неудачным, его раскритиковали, но деньги ей заплатили. Поэтому с шестью тысячами рублей она приехала в Елабугу (ее брат был там городничим) и купила там себе поместье. Это небольшая усадебка – хороший двухэтажный дом на каменной основе, большой земельный участок. Там она жила до конца своих дней.

Там же, в Елабуге, был создан прекрасный музей, мы помогали его создать, устраивали реконструкции, сшили по музейным образцам все ее мундиры. Потом заказали восковую фигуру Надежды Дуровой – сейчас она стоит в этом музее. Даже странно, что такую героиню, уникальную личность, в России почти забыли…