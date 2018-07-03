Тарутинский маневр Тарутинский маневр 1812 года – это пример грамотных действий генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова во время Отечественной войны 1812 года. Предпосылки маневра После Бородинского сражения и оставления Москвы Михаил Илларионович Кутузов принял решение скрытным маневром уйти от французской армии, создать обстановку, которая должна была угрожать французским тылам и, самое главное, перекрыть для врага дорогу в районы страны, еще не разоренные войной. Не менее важной задачей была подготовка армии к продолжению войны. Эти планы Кутузов хранил в секрете, и первоначально все войско было направлено по старой Рязанской дороге на юго-восток. Через несколько дней, а именно 4 (16) сентября, в движение армии были... На чтение: 1 минута

Тарутинский маневр 1812 года – это пример грамотных действий генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова во время Отечественной войны 1812 года.

Предпосылки маневра

После Бородинского сражения и оставления Москвы Михаил Илларионович Кутузов принял решение скрытным маневром уйти от французской армии, создать обстановку, которая должна была угрожать французским тылам и, самое главное, перекрыть для врага дорогу в районы страны, еще не разоренные войной. Не менее важной задачей была подготовка армии к продолжению войны. Эти планы Кутузов хранил в секрете, и первоначально все войско было направлено по старой Рязанской дороге на юго-восток.

Через несколько дней, а именно 4 (16) сентября, в движение армии были внесены изменения, и она неожиданно для всех повернула на запад. Войска переправились через Москву-реку у Боровского перевоза (у нынешней деревни Чулково Раменского района Московской области). Этот маневр прикрывали войска генерала Н. Раевского. Казаки продолжили движение на Рязань и, по сути, заманили авангард французской армии за собой. Еще два раза они вводили в заблуждение французов, и те двигались за ними по Каширской и Тульской дорогам.

Маневр

Армию со стороны Москвы прикрывали авангарды генерала М. Милорадовича и части Н. Раевского. Именно в это время были выделены армейские подразделения для организации партизанских отрядов.

В результате этих действий русская армия для Наполеона растворилась на российских просторах. Он разослал большие отряды на поиски Кутузова. Только через несколько дней конники маршала И. Мюрата вышли на след русских войск. Вскоре Кутузов скрытно (в основном ночью) отвел войска по старой Калужской дороге к реке Наре.

21 сентября (3 октября) возле села Тарутино был организован укрепленный лагерь русской армии. Этот маневр позволил русским войскам усилить свои стратегические позиции и заняться вопросами подготовки контрнаступления. Действия Кутузова сохранили сообщения с южными районами и в то же время прикрыли оружейные заводы в Туле и калужскую базу снабжения. Расположение Тарутинского лагеря способствовало и тому, что русское командование имело устойчивую связь с армиями А. Тормасова и П. Чичагова.

Действия Кутузова нарушили планы Наполеона, и он был вынужден оставить Москву и отступать по уже разоренным войной дорогам.

Михаил Кутузов сумел и в этот раз продемонстрировать свой полководческий талант. Он ловко навязал противнику свою волю, сделал так, что тот оказался в невыгодных условиях, и тем самым добился перелома в войне.

Тарутинский лагерь

Укрепленный Тарутинский лагерь стал главным центром для подготовки русской армии. Находился он на берегу реки Нары, в 80 километрах от Москвы. Здесь была проведена полная реорганизация армии. Она получила пополнение, было завезено вооружение, боеприпасы и продовольствие.

Для предстоящего контрнаступления было увеличено количество конницы, а в войсках усилена боевая подготовка. Из лагеря в тыл противника были отправлены армейские партизанские отряды.

Тарутинское сражение

В октябре недалеко от Тарутинского лагеря произошло первое после Бородинской битвы сражение с французами. Здесь сам Кутузов выступил против авангарда противника под руководством маршала Мюрата. Французы не смогли устоять под ударом русских войск и отступили. Их преследовали до Спас-Купли. Кутузов в этот бой основные силы не вводил.

Итогом боя стало нанесение французскому авангарду тяжелого урона. Враг потерял, по разным данным, от 2500 до 4000 человек убитыми и ранеными, 2000 человек пленными, 38 орудий и весь обоз. Наши потери составили 300 человек убитыми и 904 ранеными.

Это сражение укрепило боевой дух русской армии накануне контрнаступления.

В 1834 году при въезде в село Тарутино на деньги, собранные местными крестьянами, был установлен памятник с надписью: «На сем месте российское воинство под руководством фельдмаршала Кутузова, укрепясь, спасло Россию и Европу».