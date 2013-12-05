Отечественная война Вторжение, которое закончилось победой русской армии над Наполеоном. Точнее, над его «Великой армией», в которой числилось 640 тыс. человек (более половины - не французы, а прусские, австрийские, баварские, саксонские, итальянские, польские, испанские части) На чтение: 4 минуты

КАНУН ВТОРЖЕНИЯ

В России понимали, что Тильзитские и Эрфуртские соглашения - лишь временная передышка перед новым военным конфликтом с Францией. Стремление Наполеона к мировому господству было очевидно, и лишь одна Россия мешала осуществлению его замыслов. Наполеон рассчитывал лишить Россию ее мирового влияния, заставить ее подписать унизительный мирный договор.

С другой стороны, континентальная блокада разрушила торговые связи с Англией, что отрицательно сказалось на экономической ситуации в России. С разрывом русско-английских соглашений прекратился приток займов и субсидий из Лондона. Голландия и Генуя, располагавшие крупными банкирскими домами, находились во власти Наполеона, который не давал разрешения на выдачу кредитов России. Российское правительство искало выход в расширении торговых связей с нейтральными странами. 31 декабря 1810 года Россия приняла новый таможенный тариф, а на следующий день - «Положение о нейтральной торговле», согласно которым устранялись помехи к вхождению в русские порты всех судов, кроме несущих английский флаг. Это было первое столкновение России и Франции - пока только в сфере торговли. Тильзитские соглашения престали выполняться, началась подготовка к войне. В Петербурге знали о планах Наполеона и также готовились к ней. Началось перевооружение русской армии, укрепление западных границ, строительство новых приграничных крепостей, устройство новых складов боеприпасов. Немалую роль в этом сыграли А.А. Аракчеев и М.Б. Барклай-де-Толли.

Дипломатическая тактика правительства Александра I в отношении Франции накануне войны 1812 года состояла в том, чтобы не подавать повода к разрыву отношений между державами и не позволить считать себя зачинщиком военного столкновения.

Вместе с тем международная обстановка кануна войны 1812 года была непростой. Противостояние с Францией отражалось на взаимоотношениях России с другими европейскими государствами - Англией, Швецией, Пруссией. Одним из крупных успехов русской дипломатии было то, что ей удалось нейтрализовать усилия Наполеона по созданию общеевропейской антирусской коалиции. Так, несмотря на то что королем Швеции в 1810 году стал наполеоновский маршал Ж. Бернадот, российской дипломатии удалось, используя его разногласия с Наполеоном, подписать с Швецией в апреле 1812 года союзный договор. В это же время начались переговоры по возобновлению русско-английских отношений, которые были окончательно восстановлены в июле 1812 года. Этот союз трех держав послужил началом формирования новой антинаполеоновской коалиции, окончательно сложившейся уже в ходе войны 1812 года.

В феврале-марте 1812 года Наполеон заключил союзные договоры с Пруссией и Австрией, однако эти страны продолжали сохранять неформальные отношения с Россией, а их армии не приняли активного участия в войне.

К весне 1812 года Наполеон завершил подготовку к вторжению в Россию, сосредоточив на ее границах около 640 тысяч солдат, причем французы составляли только половину армии, а остальная ее часть была укомплектована представителями других европейских народов (поляками, итальянцами, немцами, австрийцами и др.).

Александр I выражал решимость сражаться с Наполеоном до конца. Так, 22 июня 1812 года, уже после вторжения армии Наполеона, российский император писал шведскому королю Бернадоту: «Раз война начата - мое твердое решение не окачивать ее, хотя бы пришлось сражаться на берегах Волги».

ВТОРЖЕНИЕ

12 (24) июня 1812 года «великая армия» Наполеона перешла реку Неман - западную границу Российской империи. Через четыре дня французские войска заняли г. Вильно. Русская армия начала отступление, избегая крупного сражения.

Первоначально против Наполеона действовали две русских армии: 1-я, под командованием М.Б. Барклая-де-Толли, насчитывавшая около 128 тыс. человек, прикрывавшая петербургское направление, и 2-я, под командованием П.И. Багратиона, в составе 52 тыс. человек, сосредоточенная на московском направлении. Остальные воинские соединения - армия А.П. Тормасова и Дунайская армия П.В. Чичагова прикрывали юго-западные границы России и начали военные действия уже в конце войны.

Обычно войны Наполеона сводились к одному или нескольким крупным сражениям, которые и решали исход всей кампании. И на этот раз Наполеон рассчитывал разбить рассредоточенные русские армии по одиночке, планируя завершить войну в течение одного-двух месяцев. С этой целью Наполеон начал стремительно продвигаться вглубь страны, стараясь не дать русским армиям, разрыв между которыми был около 100 километров, соединиться.

СИЛЫ СТОРОН

Помимо французов в походе принимали участие также итальянцы, поляки, немцы, голландцы, даже мобилизованные силой испанцы. Австрия и Пруссия выделили корпуса (30 и 20 тысяч, соответственно) против России по союзным соглашениям с Наполеоном. В Россию вошло 450 тысяч его солдат.

У Наполеона оставались следующие резервы: около 90 тысяч французских солдат в гарнизонах центральной Европы (из них 60 тыс. в 11-м резервном корпусе в Пруссии) и 100 тысяч в Национальной гвардии Франции, которая по закону не могла воевать за пределами Франции.

Испания, связав партизанским сопротивлением около 200 тысяч французских солдат, оказала большую помощь России. Англия оказывала материальную и финансовую поддержку, но ее армия была вовлечена в бои в Испании, а сильный флот англичан не мог влиять на сухопутные операции в Европе, хотя и являлся одним из факторов, склонивших позицию Швеции в пользу России.

Россия имела большую армию, но не могла быстро мобилизовать войска из-за плохих дорог и обширной территории. Удар армии Наполеона приняли на себя войска, размещенные на западной границе: 1-я армия Барклая и 2-я армия Багратиона, всего 153 тысячи солдат и 758 орудий. Еще южнее на Волыни (северо-запад Украины) располагалась 3-я армия Тормасова (до 45 тыс., 168 орудий), служившая заслоном от Австрии. В Молдавии против Турции стояла Дунайская армия Чичагова (55 тыс., 202 орудия). В Финляндии против Швеции стоял корпус русского генерала Штейнгеля (19 тыс., 102 орудия). В районе Риги находился отдельный корпус Эссена (до 18 тыс.), до 4-х резервных корпусов размещались подальше от границы. Иррегулярные казачьи войска насчитывали по спискам до 110 тысяч легкой кавалерии, однако реально в войне приняло участие до 20 тысяч казаков.

ВОЗЗВАНИЕ НАПОЛЕОНА К АРМИИ

Солдаты! Вторая польская война началась. Первая окончилась в Фридланде и в Тильзите. В Тильзите Россия поклялась быть в вечном союзе с Францией и в войне с Англией; ныне она нарушает свои клятвы! Она не желает дать никакого объяснения в странных своих поступках, покуда французские орлы не отойдут за Рейн и тем не покинут своих союзников на ее произвол.

Россия увлечена роком. Судьба ее должна свершиться. Не думает ли она, что мы переродились? Или мы более уже не солдаты Аустерлица? Она постановляет нас между бесчестием и войной. Выбор не может быть сомнителен. Идем же вперед, перейдем Неман, внесем войну в ее пределы.

Вторая польская война будет для французского оружия столь же славна, как и первая; но мир, который мы заключим, принесет с собою и ручательство за себя и положит конец гибельному влиянию России, которое она в течение пятидесяти лет оказывала на дела Европы.

В нашей императорской квартире, в Вилковишках, 22 июня 1812 г.

Наполеон

НЕ ВСТРЕЧАЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Через два дня после своего воззвания, в ночь на 24 июня 1812 г. (12 июня ст. ст.), Наполеон приказал начать переправу через Неман, и 300 поляков 13-го полка первые переправились на ту сторону реки. В тот же и в ближайшие дни вся старая гвардия, вся молодая гвардия, потом кавалерия Мюрата, а за ними один маршал за другим со своими корпусами непрерывной чередой переходили на восточный берег Немана. Ни одной души на всем необозримом пространстве за Неманом до самого горизонта французы не увидели, после того как скрылись из вида еще утром 24 июня сторожевые казаки. «Перед нами лежала пустыня, бурая, желтоватая земля с чахлой растительностью и далекими лесами на горизонте», - вспоминает один из участников похода, и картина показалась уже тогда «зловещей».

Наполеон не замечал никаких зловещих признаков. Как всегда во время войны, он был гораздо оживленнее и бодрее. Начиналась самая грандиозная из бывших до сих пор его войн, и, судя по тому, как он к ней готовился, он сам это вполне понимал. Могло случиться, что эта война была бы последней из его европейских войн и первой из азиатских; могло случиться и так, что на первый раз пришлось бы кончить поход в Смоленске и отложить продолжение (т. е. Москву и Петербург) на следующий год. Эти две гипотезы он предвидел: о Ганге и Индии он говорил с Нарбонном, об остановке в Смоленске - с маршалами.

Окруженный маршалами и огромной свитой, предшествуемый всей кавалерией, Наполеон шел прямой дорогой на Вильну, нигде не встречая и признаков сопротивления.

Е.В. Тарле. Наполеон

ПО КАКОЙ ДОРОГЕ МОЖНО ПРОЙТИ В МОСКВУ?

После занятия французскими войсками г. Вильно, Александр I послал к Наполеону генерала Балашова с предложением провести переговоры, в случае если французская армия вернется назад, за Неман. Наполеон ответил Балашову: «Неужели Вы думаете, что я привел свои войска только посмотреть на Неман? Напрасно надеетесь на своих солдат, они были когда-то непобедимы, а теперь, как сами знаете, мои войска побьют их». Рассчитывая подписать мир в Москве, французский император спросил у Балашова: «А по какой дороге можно пройти в Москву?». - «Есть много дорог, - ответил Балашов, - Карл XII шел туда через Полтаву!». После отъезда Балашова из Вильно все отношения между русским и французским правительствами прекратились.

СОЛОВЬЕВ О ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИХ РУССКИМИ АРМИЯМИ

«Главнокомандующим первой армией был военный министр Барклай-де-Толли, генерал опытный, сведущий в своем деле. Стремление к уничтожению недостатков и злоупотреблений, существовавших в управлении, побуждало его к преобразованиям, приносившим несомненную пользу, но вызвавшим неудовольствие и злобу его сильного предместника, графа Аракчеева, который старался вредить ему при всяком случае. Недоверчивость, одна из главных черт в характере Барклая, заставляла его самого делать то, что он мог бы поручить своим подчиненным, и затрудняла ход дел по управлению войсками. Притом Барклай был сух; у него не доставало способности говорить с русскими солдатами, войско и народ считали его иностранцем, что в народной войне было несчастием».

«Главнокомандующим второю армией был князь Багратион, любимец Суворова , любимец войска; находясь всегда на виду, вступая в бой первым и выходя из него последним, Багратион не знал на войне усталости; уступая Барклаю в образовании и административной опытности, Багратион превосходил его умением одушевлять войска и говорить с русскими солдатами».

Соловьев С.М. Учебная книга русской истории. Сочинения. Книга XVIII. М.,1995.

Обложка: Император Александр I в Вильне 1812 года. По рисунку Б. Чорикова. Из альбома "Живописный Карамзин или история в картинах", издаваемая А. Прево 1836-1838 год".. 1836. Лист 157.. 1836.

Источник: https://rusmuseumvrm.ru