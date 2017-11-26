Краткий курс истории. Битва-синоним катастрофы 26 ноября (по н. ст.) 1812 года началось сражение на Березине. Строго говоря, это событие представляет собой череду боев, проходивших с 26 по 29 ноября на обоих берегах реки Березины (на территории современной Белоруссии), во время бегства Наполеона из России. Французы до сих пор используют слово bérézinaв значении полнейшего провала или катастрофы. Не добивать После тяжелого поражения, нанесенного французам близ поселка Красный (недалеко от Смоленска), Наполеон имел лишь одну цель – спасти остатки своей «Великой армии». Кутузов решил не добивать противника и ограничился только его неспешным преследованием, в результате чего французы сумели оторваться. Однако наперерез Наполеону с юга двигалась армия... На чтение: 1 минута

26 ноября (по н. ст.) 1812 года началось сражение на Березине. Строго говоря, это событие представляет собой череду боев, проходивших с 26 по 29 ноября на обоих берегах реки Березины (на территории современной Белоруссии), во время бегства Наполеона из России. Французы до сих пор используют слово bérézina в значении полнейшего провала или катастрофы.

Не добивать

После тяжелого поражения, нанесенного французам близ поселка Красный (недалеко от Смоленска), Наполеон имел лишь одну цель – спасти остатки своей «Великой армии». Кутузов решил не добивать противника и ограничился только его неспешным преследованием, в результате чего французы сумели оторваться. Однако наперерез Наполеону с юга двигалась армия адмирала Чичагова, а с севера армия Витгенштейна. Чичагов подоспел к Березине 21 ноября, но уже 24 ноября с боями отступил: из-за медлительности Кутузова и Витгенштейна он остался один против превосходящих сил противника.

Смертельная переправа

При отступлении Наполеон приказал своим понтонёрам бросить переносные конструкции для сооружения моста, однако приказ они не выполнили, что, вероятно, и спасло императора. Стоя по горло в широких водах Березины, по которой плыли льдины, понтонёры (почти все потом погибли от холода) спешно возводили два моста: один для солдат, другой для артиллерии и багажа. 26 ноября началась переправа, проходившая при отдельных атаках русских войск, которые французы были вынуждены отражать, тратя силы. Днем 27 ноября Наполеон все же переправился на западный берег реки (Чичагов узнал об этом уже 28 ноября), в то же время начались серьезные бои, в ходе которых французы понесли ощутимые потери убитыми и пленными. На следующий день бои шли уже на обоих берегах реки. Под ударами русской артиллерии рухнул один мост; в панике люди, среди которых были и небоеспособные, раненые, ринулись к оставшемуся мосту, началась смертельная давка. 29 ноября бывшие на западном берегу французы уничтожили переправу, бросив военные обозы с многотысячной толпой соотечественников.

Успех или неудача?

Оценки сражения на Березине разнятся. Армия Наполеона потеряла в тех боях около 21 тысячи боеспособных солдат (из 30 тысяч), сколько погибло небоеспособных – неизвестно, около 10 тысяч попали в плен; кроме того, были тысячи погибших на самой переправе. Потери русских составили от 4 до 8 тысяч солдат убитыми и 1500 пленными. В результате появилось сравнение сражения на Березине с Каннским сражением, когда Ганнибал окружил и уничтожил римскую армию. Другая оценка гласит, что грамотные действия Наполеона в практически безвыходной ситуации, позволившие ему избежать полного уничтожения своей армии, можно считать победой. Так или иначе, а вина за упущение Наполеона при Березине была возложена на адмирала Чичагова еще при жизни. Иван Андреевич Крылов даже написал басню «Щука и Кот», намекая на неудачные действия адмирала на суше.