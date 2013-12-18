Основание Одессы
Екатерина II издала рескрипт об основании города и гавани – плодородной Новороссии нужна была своя экономическая столица.
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ХАДЖИБЕЙ
Штурм и взятие Хаджибея русскими войсками 14 (25) сентября 1789 г. вряд ли являлось бы столь значительным событием и датой в анналах отечественной истории, если бы этот день не стал хронологической точкой отсчета летописи предыстории Одессы. Но так как этот факт давно совершенно очевиден для потомков, то и понятен тот большой интерес, который проявлялся к подробностям падения турецкой крепости Ени-Дунья, именуемой в русских документах Хаджибейским замком. Впрочем, не будем умалять и чисто военное значение операции проведенной в ночь с 13 на 14 сентября по ст. ст. отрядом генерал-майора Дерибаса. Конечно, в ряду кровопролитных и тяжелых сражениях в годы русско-турецкой войны 1787-1791 гг. эта операция отнюдь не выделялась. Но и не случайно ведь в Петербурге прогремели салюты в честь Дерибаса, а Суворов не преминул с победой над Хаджибеем честь иметь поздравить Осипа Михайловича, усердно пожелав ему «побеждая и далее неверных, заслужить лавры». <…> Остается добавить, что за взятие Хаджибейской крепости Дерибас был награжден орденом Святого Георгия третьей степени. Не были забыты также и наиболее отличившиеся при взятии Хаджибея представители регулярной армии и украинских казаков Черноморского войска.
Что касается крепости, то уже через месяц после ее взятия укрепления было приказано срыть, что, в свою очередь, диктовалось стратегическими соображениями, существовавшими в тот период войны. Но главное было сделано, место, где в скором времени было суждено появиться Одессе, стало освобожденным от турецкого владычества.
«ASSEZ D’EAU!»
После покорения Крыма турками (в конце XV века) все северное черноморское побережье сделалось турецким владением и турки устроили в Качибее, который они переименовали в «Хаджибей», небольшую крепостцу. В ночь на 14 сентября 1789 г., во вторую турецкую войну, крепостца эта была взята русским отрядом под начальством ген.-маиора И. М. де-Рибаса и была оставлена по Ясскому миру за Россией. По окончании войны, Императрица Екатерина II, чтобы обезопасить вновь присоединенныя области, решила устроить в наиболее пригодном месте черноморскаго побережья военно-торговый порт. 27 мая 1794 г. императрица подписала два рескрипта: один на имя екатеринославскаго и таврическаго генерал-губернатора графа, а впоследствии князя П. А. Зубова, следующаго содержания: «Желая распространить торговлю российскую на Черном море и уважая выгодное положение Гаджибея и сопряженныя с оным многия пользы, признали мы нужным устроить там военную гавань купно с пристанью для купеческих судов. Устроение гавани сей возложили мы на вице-адмирала де-Рибаса и Всемилостивейше повелели быть ему главным начальником оной, где и гребной флот черноморский, в его команде состоящий, впредь иметь будет главное расположение; работы же производить под надзиранием генерала графа Суворова-Рымникскаго, коему препоручены от нас все строения укреплений и военных в той стране заведений, придав ему в пособие инженер-полковника Деволана, коего план города и пристани утвердив, повелели приступить, не теряя времени, к возможному и постепенному произведению онаго в действие». В рескрипте на имя де-Рибаса между прочим было сказано: «Мы надеемся, что вы не токмо приведете в исполнение сие благое предположение наше, но что, ведая, колико процветающая торговля споспешествует благоденствию народному и обогащению государства потщитеся, дабы созидаемый вами город представлял торгующим не токмо безопасное от непогод пристанище, но защиту, ободрение, покровительство и, словом, все зависящия от вас в делах их пособия, чрез что, без сомнения, как торговля наша в тех местах процветет, так и город сей наполнится жителями в скором времени».
В том-же 1794 году, 22 августа, митрополит екатеринославский и Херсонеса-Таврическаго Гавриил, в сопровождении духовенства, в присутствии вице-адмирала де-Рибаса, морских и военных чинов, чиновников, присланных от губернатора Хорвата из Екатеринослава, и 2 или 3 турецких торговых кораблей, стоявших на рейде, положил первые основные камни для храмов во имя св. Николая, св. Екатерины и др. и провел первую борозду для фундаментов городских строений.
До сих пор нигде не найдено указа о переименовании Хаджибея в Одессу. Существуют только об этом два исторических рассказа анекдотическаго характера. Первый из них таков: На одном из придворных балов кто-то из академиков сказал императрице что новая гавань, сооружаемая на берегу Чернаго моря, со временем должна иметь такое-же значение, как Петербург для Балтийскаго моря, и сообщая затем сведения о древнейших исторических судьбах этой местности, утверждал, что в глубокой древности на месте Хаджибея находилась греческая колония «Одессос», что означает - «великий торговый путь», и что было-бы прилично удержать за новым городом его древнее название. Это мнение поддерживали граф Зубов и граф де-Рибас. Императрица улыбнулась и сказала: «Пусть-же Гаджибей носит древне-эллинское название, но в женском роде, - короче и яснее назвать его «Одесса». По другой версии происхождение названия Одессы было таково: «Когда герцог Ришелье порешил основать г. Одессу, то многие из приближенных к нему лиц, обсуждая с ним все выгоды такого предприятия, высказывали, между прочим, что главное затруднение при построении города в этой местности будет заключаться в недостатке пресной воды. На предупреждения - разговор шел на французском языке — герцог энергично и неоднократно восклицал: «Assez d’eau!» и, наконец сказал, что город будет называться «Одесса». Когда окружавшие герцога спрашивали его, что означает это слово, он отвечал категорически: «Assez d’eau! - пари, что не отгадаете». Но, к удивлению герцога, среди присутствовавших нашелся один, который предложенную загадку отгадал и объяснил ему, что слово «Одесса» представляет собою ни что иное, как французския слова «аssez d’eau», что значит в переводе «довольно воды», но если написать французския слова русскими буквами, получится слово - assedo и прочитать его справа налево - будет «Одесса».
Скоро Одесса стала заселяться греками, албанцами и беглыми из Новороссии, Великороссии, Польши и Турции; из греков и албанцев был сформирован особый военный отряд. Число жителей в 1795 году равнялось уже 2400 человек…
ЗАКЛАДКА ПОРТА, ГОРОДА И ХРАМОВ
В 1793 г. И.Дерибас, Ф.Деволан и А.Шостак обследовали черноморское побережье. Самой удобной для торгового города и главного порта признали территорию и гавань Хаджибея. В результате 27 мая 1794 г. был издан Указ об основании г.Хаджибея и утвержден его первоначальный план, разработанный Ф.Деволаном.
В августе 1794 г. состоялась закладка порта, города и православных храмов.
Развитие Одессы сразу после основания города не было активным, но значительно ускорилось в первые два десятилетия ХІХ века. Став главным поставщиком украинского и бессарабского хлеба для стран Западной Европы и Передней Азии, Одесский порт значительно увеличил свои обороты. Город становился важным культурным, административным и духовным центром юга страны.
Как отмечалось, план города был утвержден в 1794 г., вместе с Указом о его основании. Но в действительности это была эскизная схема, в которой условно показывались размеры кварталов и улиц, принцип композиционного построения. В процессе строительства и заселения Одессы, Ф.Деволан значительно развил и уточнил свои предложения, составив в 1795 г. очередную редакцию проекта, который начал воплощаться в жизнь.
Именно в соответствии с планом 1795 г. общегородской центр разместился по оси Военной балки в виде широкого проспекта, застроенного торговыми рядами. Проспект подводил к просторной площади, впоследствии названной Греческой, с лавками по периметру.
Одним из главных композиционных элементов в планировке городского центра стала Соборная площадь - главная общественная площадь города. Вокруг площади с монументальным Собором размещалась малоэтажная жилая застройка, которая подчеркивала градоформирующую роль нового здания.
Таким образом, к середине ХIХ века Одесса приобрела черты крупного европейского города, с центральной площадью, вокруг которой формировалась регулярная городская застройка, кафедральным собором и главной городской доминантой – колокольней.
После этого началось бурное развитие всего края и Одессы, ставшей вскоре одним из красивейших городов Российской империи.
Кандидат архитектуры, доцент Мещеряков В.Н. Феномен Одессы
Обложка: Открытка начала XX века с видом на Екатерининскую площадь и Николаевский бульвар в г. Одесса. Памятник основательнице города Екатерине II.
Источник: https://ru.m.wikipedia.org