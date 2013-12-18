Основание Одессы Екатерина II издала рескрипт об основании города и гавани – плодородной Новороссии нужна была своя экономическая столица. На чтение: 3 минуты

ХАДЖИБЕЙ

Штурм и взятие Хаджибея русскими войсками 14 (25) сентября 1789 г. вряд ли являлось бы столь значительным событием и датой в анналах отечественной истории, если бы этот день не стал хронологической точкой отсчета летописи предыстории Одессы. Но так как этот факт давно совершенно очевиден для потомков, то и понятен тот большой интерес, который проявлялся к подробностям падения турецкой крепости Ени-Дунья, именуемой в русских документах Хаджибейским замком. Впрочем, не будем умалять и чисто военное значение операции проведенной в ночь с 13 на 14 сентября по ст. ст. отрядом генерал-майора Дерибаса. Конечно, в ряду кровопролитных и тяжелых сражениях в годы русско-турецкой войны 1787-1791 гг. эта операция отнюдь не выделялась. Но и не случайно ведь в Петербурге прогремели салюты в честь Дерибаса, а Суворов не преминул с победой над Хаджибеем честь иметь поздравить Осипа Михайловича, усердно пожелав ему «побеждая и далее неверных, заслужить лавры». <…> Остается добавить, что за взятие Хаджибейской крепости Дерибас был награжден орденом Святого Георгия третьей степени. Не были забыты также и наиболее отличившиеся при взятии Хаджибея представители регулярной армии и украинских казаков Черноморского войска.

Что касается крепости, то уже через месяц после ее взятия укрепления было приказано срыть, что, в свою очередь, диктовалось стратегическими соображениями, существовавшими в тот период войны. Но главное было сделано, место, где в скором времени было суждено появиться Одессе, стало освобожденным от турецкого владычества.

А.И. Третьяк. Рождение города

«ASSEZ D’EAU!»

После покорения Крыма турками (в конце XV века) все северное черноморское побережье сделалось турецким владением и турки устроили в Качибее, который они переименовали в «Хаджибей», небольшую крепостцу. В ночь на 14 сентября 1789 г., во вторую турецкую войну, крепостца эта была взята русским отрядом под начальством ген.-маиора И. М. де-Рибаса и была оставлена по Ясскому миру за Россией. По окончании войны, Императрица Екатерина II, чтобы обезопасить вновь присоединенныя области, решила устроить в наиболее пригодном месте черноморскаго побережья военно-торговый порт. 27 мая 1794 г. императрица подписала два рескрипта: один на имя екатеринославскаго и таврическаго генерал-губернатора графа, а впоследствии князя П. А. Зубова, следующаго содержания: «Желая распространить торговлю российскую на Черном море и уважая выгодное положение Гаджибея и сопряженныя с оным многия пользы, признали мы нужным устроить там военную гавань купно с пристанью для купеческих судов. Устроение гавани сей возложили мы на вице-адмирала де-Рибаса и Всемилостивейше повелели быть ему главным начальником оной, где и гребной флот черноморский, в его команде состоящий, впредь иметь будет главное расположение; работы же производить под надзиранием генерала графа Суворова-Рымникскаго, коему препоручены от нас все строения укреплений и военных в той стране заведений, придав ему в пособие инженер-полковника Деволана, коего план города и пристани утвердив, повелели приступить, не теряя времени, к возможному и постепенному произведению онаго в действие». В рескрипте на имя де-Рибаса между прочим было сказано: «Мы надеемся, что вы не токмо приведете в исполнение сие благое предположение наше, но что, ведая, колико процветающая торговля споспешествует благоденствию народному и обогащению государства потщитеся, дабы созидаемый вами город представлял торгующим не токмо безопасное от непогод пристанище, но защиту, ободрение, покровительство и, словом, все зависящия от вас в делах их пособия, чрез что, без сомнения, как торговля наша в тех местах процветет, так и город сей наполнится жителями в скором времени».

В том-же 1794 году, 22 августа, митрополит екатеринославский и Херсонеса-Таврическаго Гавриил, в сопровождении духовенства, в присутствии вице-адмирала де-Рибаса, морских и военных чинов, чиновников, присланных от губернатора Хорвата из Екатеринослава, и 2 или 3 турецких торговых кораблей, стоявших на рейде, положил первые основные камни для храмов во имя св. Николая, св. Екатерины и др. и провел первую борозду для фундаментов городских строений.

До сих пор нигде не найдено указа о переименовании Хаджибея в Одессу. Существуют только об этом два исторических рассказа анекдотическаго характера. Первый из них таков: На одном из придворных балов кто-то из академиков сказал императрице что новая гавань, сооружаемая на берегу Чернаго моря, со временем должна иметь такое-же значение, как Петербург для Балтийскаго моря, и сообщая затем сведения о древнейших исторических судьбах этой местности, утверждал, что в глубокой древности на месте Хаджибея находилась греческая колония «Одессос», что означает - «великий торговый путь», и что было-бы прилично удержать за новым городом его древнее название. Это мнение поддерживали граф Зубов и граф де-Рибас. Императрица улыбнулась и сказала: «Пусть-же Гаджибей носит древне-эллинское название, но в женском роде, - короче и яснее назвать его «Одесса». По другой версии происхождение названия Одессы было таково: «Когда герцог Ришелье порешил основать г. Одессу, то многие из приближенных к нему лиц, обсуждая с ним все выгоды такого предприятия, высказывали, между прочим, что главное затруднение при построении города в этой местности будет заключаться в недостатке пресной воды. На предупреждения - разговор шел на французском языке — герцог энергично и неоднократно восклицал: «Assez d’eau!» и, наконец сказал, что город будет называться «Одесса». Когда окружавшие герцога спрашивали его, что означает это слово, он отвечал категорически: «Assez d’eau! - пари, что не отгадаете». Но, к удивлению герцога, среди присутствовавших нашелся один, который предложенную загадку отгадал и объяснил ему, что слово «Одесса» представляет собою ни что иное, как французския слова «аssez d’eau», что значит в переводе «довольно воды», но если написать французския слова русскими буквами, получится слово - assedo и прочитать его справа налево - будет «Одесса».

Скоро Одесса стала заселяться греками, албанцами и беглыми из Новороссии, Великороссии, Польши и Турции; из греков и албанцев был сформирован особый военный отряд. Число жителей в 1795 году равнялось уже 2400 человек…

ЗАКЛАДКА ПОРТА, ГОРОДА И ХРАМОВ

В 1793 г. И.Дерибас, Ф.Деволан и А.Шостак обследовали черноморское побережье. Самой удобной для торгового города и главного порта признали территорию и гавань Хаджибея. В результате 27 мая 1794 г. был издан Указ об основании г.Хаджибея и утвержден его первоначальный план, разработанный Ф.Деволаном.

В августе 1794 г. состоялась закладка порта, города и православных храмов.

Развитие Одессы сразу после основания города не было активным, но значительно ускорилось в первые два десятилетия ХІХ века. Став главным поставщиком украинского и бессарабского хлеба для стран Западной Европы и Передней Азии, Одесский порт значительно увеличил свои обороты. Город становился важным культурным, административным и духовным центром юга страны.

Как отмечалось, план города был утвержден в 1794 г., вместе с Указом о его основании. Но в действительности это была эскизная схема, в которой условно показывались размеры кварталов и улиц, принцип композиционного построения. В процессе строительства и заселения Одессы, Ф.Деволан значительно развил и уточнил свои предложения, составив в 1795 г. очередную редакцию проекта, который начал воплощаться в жизнь.

Именно в соответствии с планом 1795 г. общегородской центр разместился по оси Военной балки в виде широкого проспекта, застроенного торговыми рядами. Проспект подводил к просторной площади, впоследствии названной Греческой, с лавками по периметру.

Одним из главных композиционных элементов в планировке городского центра стала Соборная площадь - главная общественная площадь города. Вокруг площади с монументальным Собором размещалась малоэтажная жилая застройка, которая подчеркивала градоформирующую роль нового здания.

Таким образом, к середине ХIХ века Одесса приобрела черты крупного европейского города, с центральной площадью, вокруг которой формировалась регулярная городская застройка, кафедральным собором и главной городской доминантой – колокольней.

После этого началось бурное развитие всего края и Одессы, ставшей вскоре одним из красивейших городов Российской империи.

Кандидат архитектуры, доцент Мещеряков В.Н. Феномен Одессы

Обложка: Открытка начала XX века с видом на Екатерининскую площадь и Николаевский бульвар в г. Одесса. Памятник основательнице города Екатерине II.

Источник: https://ru.m.wikipedia.org