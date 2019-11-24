Как Суворов собирался уйти в монастырь 24 ноября 1730 года родился выдающийся русский полководец Александр Васильевич Суворов Сражения и победы Суворова и в его время знала вся Россия, и в наши дни знает. На чтение: 2 минуты

24 ноября 1730 года родился выдающийся русский полководец Александр Васильевич Суворов

Сражения и победы

Суворова и в его время знала вся Россия, и в наши дни знает. Мы сегодня можем долго перечислять его походы, сражения, все его ратные заслуги перед Отечеством, но главным и постоянным останется то, что за свою полководческую жизнь он не проиграл ни одного сражения, и многие из них были выиграны при численном превосходстве противника. «Воюют не числом, а умением», – любил повторять великий полководец. Его служба началась в 1742 году в лейб-гвардии Семёновском полку и продолжалась 58 лет. Только однажды он вынужден был снять военный мундир…

Я не пруссак, а природный русак

Основная военная служба Александра Васильевича пришлась на время правления Екатерины Великой. Императрица всегда высоко ценила его полководческий талант. Она с лёгкостью прощала все его самовольности, а ведь их было достаточно, чтобы на военной карьере поставить крест. Как не вспомнить, к примеру, его самовольную атаку и штурм турецкой крепости Туртукай в мае 1773 года? Эта история, как известно, завершилась победой и почти без потерь, но привела Суворова под суд, и только заступничество императрицы спасло его. «Победителей не судят», – эта ее фраза позволила великому полководцу и в дальнейшем высоко нести славу русского оружия.

Но всё закончилось со смертью государыни. Новым императором стал её сын Павел I, которому были просто ненавистны все екатерининские преобразования, а особенно «потёмкинские порядки». Был еще страх, что Екатерина не даст ему поцарствовать, а всю полноту власть отдаст своему внуку Александру, но… Получив власть, Павел не сидел без дела. Он очень быстро начал проводить реформы, которые во многом перечёркивали дела его матери. Многие екатерининские сановники попали в опалу, а иные и вовсе оказались в ссылке.

Ещё являясь «гатчинским затворником», Павел в своих полках завел порядки на манер прусских. А став во главе империи, постарался распространить их на всю армию.

Суворов понимал, что русская армия не может держаться на муштре и глупых импортных мелочах. Естественно, ему трудно было удержаться от колкостей и едкостей. На все времена остался крылатой фразой его отзыв на армейские нововведения Павла I: «Пудра – не порох, букли – не пушки, коса – не тесак, и я – не немец, а природный русак». Суворов на дух не переносил прусские военные порядки, которыми умилялся государь. А ещё Александр Васильевич любил приговаривать: «Нет вшивее пруссаков»

С глаз долой, из сердца вон…

Конечно, император такое стерпеть не мог, и в феврале 1797 года Суворова отправили в отставку без права ношения мундира. Вот это тот единственный случай, когда полководец пребывал без военной формы. Правда, в своем имении он все равно облачался в старый заношенный мундир. Справедливости ради надо сказать, что особой неприязни Павел к старому воителю не испытывал, но была опаска, что по своему независимому нраву Суворов может стать центром заговора. Есть свидетельства, что к опальному военачальнику действительно обращались с предложением возглавить военный переворот. Суворов со страхом перекрестил рот говорившего и отказался.

Через два месяца Павел I ужесточил наказание и сослал Суворова под арест в его родовое имение в Новгородскую губернию. Условия были жёсткие, нельзя было выезжать далее, чем на 10 вёрст от села, осуществлялся жёсткий контроль, а вся переписка перлюстрировалась. Многие сподвижники полководца попали в крепость. Следствие не установило никаких свидетельств заговора, и офицеров выпустили.

Подальше от власти, поближе к Богу…

Однажды к Суворову прибыл курьер с приказом явиться в столицу, и тогда полководец попросил разрешения у царя уйти в монастырь. В письме Павлу он писал: «Ваше Императорское Величество, всеподданнейше прошу позволить мне отбыть в Нилову новгородскую пустынь, где я намерен окончить мои краткие дни в службе Богу». Конечно, наш читатель спросит, как великий полководец, которого пуля боится и штык не берёт, и вдруг – в монастырь…

Ещё в детстве Александр Васильевич любил петь на клиросе, читать Священное Писание, затем строил часовни, церкви и даже есть свидетельство, что он собственноручно срубил поклонный крест. В его имении Кончанском до сих пор стоит церковь, которую посещал Александр Васильевич. По утрам Суворов часто занимался духовным песнопением. Он очень любил читать Часослов, а читать Апостол он не доверял никому.

Но свидание с Богом было отложено. В феврале 1799 года флигель-адъютант императора привёз послание от Павла, в котором государь извинился («Теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит») и попросил Суворова возглавить русско-австрийскую армию на итальянском театре войны.

Обложка: А.В. Суворов в Кончанском. Источник: pinterest.com

Смотрите также:

Как Суворов Италию спасал

Переход Суворова через Альпы

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова

Как русский гренадер спас генерал-аншефа Суворова

Битва при Нови. Самая трудная победа Суворова