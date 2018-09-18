Как появилась самая универсальная военная одежда? Вот уже более двух столетий шинель для русского солдата – главная одежда. Она согревала в походах бойцов Российской империи, принимала участие в Октябрьской революции, помогала побеждать в Великую Отечественную… Прообраз современной шинели появился уже к концу XVIII века. В 1763 году в Русской армии были сформированы первые егерские команды, и егеря носили отличную от остальной тяжелой пехоты форму, в которую входила и шинель. Она еще была далека от привычных силуэтов, но заменила безрукавные плащи-епанчи. Длинный сюртук из сукна, подбитый мехом, был намного удобнее прежней одежды. Известен период, когда император Павел I захотел одеть русских солдат в шинель «прусского кроя». Но... На чтение: 1 минута

Вот уже более двух столетий шинель для русского солдата – главная одежда. Она согревала в походах бойцов Российской империи, принимала участие в Октябрьской революции, помогала побеждать в Великую Отечественную…

Прообраз современной шинели появился уже к концу XVIII века. В 1763 году в Русской армии были сформированы первые егерские команды, и егеря носили отличную от остальной тяжелой пехоты форму, в которую входила и шинель. Она еще была далека от привычных силуэтов, но заменила безрукавные плащи-епанчи. Длинный сюртук из сукна, подбитый мехом, был намного удобнее прежней одежды.

Известен период, когда император Павел I захотел одеть русских солдат в шинель «прусского кроя». Но это был тот случай, когда у отечественных полководцев новое веяние не нашло одобрения. В народной памяти остались слова А. В. Суворова : «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак: я не немец, а природный русак!»

Утвержденная в 1796 году шинель представляла собой вариант плаща-накидки, который имел застежки, рукава и отложной воротник. В 1798 году этот вариант был отменен, но уже в 1802 году шинель окончательно закрепилась в обмундировании Русской армии.

На пошив шинели шло серое сукно, на спине был предусмотрен хлястик, стягивающий шинель на талии. Шинель стала одеждой универсальной, солдаты использовали ее и как плащ, и как одеяло. Летом, в теплую погоду, ее носили свернутой, в скатку. В 1858 году в стране появилась шинель, по покрою очень похожая на ту, которую носят и современные солдаты.

Рассказывая о шинели, невозможно не вспомнить и те, что носили штатские. Уже в начале XIX века в шинель оделась значительная часть служилого населения страны. В ней щеголяли гимназисты, пожарные и чиновники государственной службы. Шинели имели разный цвет. Гимназическая, например, была двубортной, светло-серого цвета, с серебряными пуговицами. В повести В. Катаева «Белеет парус одинокий» рассказывается, как гимназисты играли этими пуговицами в азартные игры по принципу орлянки – «ушки». Чиновники же одевались намного солиднее. Здесь в первую очередь имел значение статус. Важные чины шили себе шинель из дорогого сукна на меховой подкладке или из драпа. Шинели различались по цвету и для разных министерств и ведомств – к примеру, чиновники Министерства просвещения носили шинели темно-синего цвета. Но лучше всех о чиновничьей шинели нам рассказал Н. В. Гоголь в своей одноименной повести.

Интересная история была связана с шинелями, появившимися сразу после революции. Советская власть решила поменять форму для солдат, в связи с этим был объявлен конкурс на новую форменную одежду. В нем приняли участие многие известные художники, например В. М. Васнецов, Б. М. Кустодиев. Так появились шинели в стиле стрелецких кафтанов с поперечными нашивками-«разговорами», которые, правда, со временем были отменены.

Наглядно ознакомиться с историей военной одежды, и в частности шинели, вы можете, посетив «Музей военной формы одежды» Российского военно-исторического общества , расположенный по адресу: Петроверигский переулок, дом 4, строение 1. Приглашаем всех желающих!