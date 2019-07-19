Как купцы стали хозяевами Русской Америки 19 июля 1799 года указом императора Павла I была создана Российско-Американская компания В российской истории особенное место занимает история Русской Америки — владений Российской империи на тихоокеанском побережье североамериканского материка. Эти земли оставались русскими недолго, чуть меньше столетия, но их освоение дало колоссальный толчок развитию многих сфер русской жизни, начиная от военного флота и заканчивая созданием акционерных обществ. Развитие и освоение Русской Америки было бы невозможно без главного инструмента русского влияния на Аляске и в Калифорнии — частно-государственной Русско-Американской компании. Эта структура, которая внесла огромный вклад в историю не только заокеанских владений России, но и в историю всей нашей страны,... На чтение: 4 минуты

19 июля 1799 года указом императора Павла I была создана Российско-Американская компания

В российской истории особенное место занимает история Русской Америки — владений Российской империи на тихоокеанском побережье североамериканского материка. Эти земли оставались русскими недолго, чуть меньше столетия, но их освоение дало колоссальный толчок развитию многих сфер русской жизни, начиная от военного флота и заканчивая созданием акционерных обществ.

Развитие и освоение Русской Америки было бы невозможно без главного инструмента русского влияния на Аляске и в Калифорнии — частно-государственной Русско-Американской компании. Эта структура, которая внесла огромный вклад в историю не только заокеанских владений России, но и в историю всей нашей страны, была создана 19 (8 ст.ст.) июля 1799 года. Причем инициатива возникновения такой компании шла снизу, а оформилась она решением сверху: в этот день был подписан именной указ императора Павла I «О именовании компании, составившейся для промыслов и торговли по Северо-Восточному морю, промыслов и торговли Российско-Американскою компаниею».

Император Павел I сыграл важнейшую роль в создании Российско-Американской компании, поддержав проект, который отвергла Екатерина Великая. «Император Павел I в коронационном одеянии», портрет работы художника Владимира Боровиковского, 1800 г.

Источник: https://ar.culture.ru

Купец Шелихов и чиновник Резанов

Предыстория появления и самой компании, и указа, узаконившего ее существование, начинается, по большому счету, с 1732 года. Именно тогда русский корабль «Святой Гавриил» впервые достиг тихоокеанского побережья Северной Америки. Через девять лет это достижение повторил отряд исследователей под руководством мореплавателей Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Но прошло еще два десятилетия, прежде чем предприимчивые сибирские купцы и промысловики развернули на вновь открытых землях масштабную охоту на тамошнего пушного зверя. И только в 1772 году на острове Уналашка у побережья Аляски возникло первое русское поселение.

С того времени экспедиции, которые снаряжали на свои средства иркутские (Иркутск в то время был столицей Восточной Сибири) купцы и которые отправляло за казенный счет русское правительство, стали регулярными. Но они не могли решить главной задачи: переформатировать характер освоения Русской Америки из эпизодического в постоянный. Без этого невозможно было не только снабжать и развивать земли, объявленные русскими, но и удержать их в случае попытки какой-нибудь из других крупных держав наложить на них свою руку.

Портрет иркутского купца Григория Шелихова, одного из основателей «Северо-Восточной компании», ставшей частью Российско-Американской компании. Неизвестный художник, 1780-е гг.

Источник: https://commons.wikimedia.org

Но нашлись два человека, которые не только осознали эту необходимость, но и смогли справиться с задачей. Первым из них стал иркутский купец Григорий Шелихов. Уроженец Курской губернии, он перебрался в Иркутск в начале 1770-х годов и быстро вошел в число самых крупных и уважаемых предпринимателей города. Он не только одним из первых оценил те уникальные возможности, которые давала Русская Америка предприимчивым людям, но и сам отправился в плавание к ее берегам, чтобы оценить, какие силы и средства потребны для освоения новых земель и организации там постоянного промысла.

Очень быстро купцу Шелихову стало ясно, что в одиночку справиться с этой задачей ему не под силу, и в начале 1780-х годов он вместе с купцом Иваном Голиковым основал Северо-Восточную компанию для организации и ведения пушного промысла. В отличие от множества других подобных компаний, которые иркутские купцы основывали ежегодно с той же целью и которые с окончанием охотничьего сезона прекращали свое существование, предприятие Шелихова и Голикова с самого начала затевалось на срок как минимум в десять лет. Такая предприимчивость была залогом большей успешности компании, что довольно быстро было доказано на деле.

В тот момент, когда миновали первоначально отведенные шелиховско-голиковской компании десять лет работы и она начала новое десятилетие своей истории, инспектировать ее деятельность из Санкт-Петербурга прибыл Николай Резанов — бывший правитель канцелярии Гавриила Державина, кабинет-секретаря Екатерины Великой, только что оставивший свой пост ради этой поездки. И очень быстро оба: и Резанов, и Шелихов поняли, что судьба дает им возможность объединить усилия ради развития Русской Америки. В 1795 году петербургский инспектор женится на дочери иркутского купца, и Северо-Восточная компания приобретает своего влиятельного человека в столице.

Эскиз флага Российско-Американской компании, утвержденный императором Александром I 28 сентября 1806 года. Над рисунком надпись: «На подлинном его императорского величества рукою написано так: «Быть посему»

Источник: https://commons.wikimedia.org

По пути слияния и поглощения

Это было тем важнее для Григория Шелихова, если учесть, что еще в 1788 году он подал на имя императрицы Екатерины II прошение о выдаче ссуды и признании монополии Северо-Восточной компании на промысел и освоение Русской Америки. Но одобрения не получил: строго следившая за коммерческой конкуренцией императрица наложила отрицательную резолюцию, гласившую: «Чтоб Голиков и Шелихов одне торговали в новооткрытые места, сие прошение есть сущее монополие и исключительное торговле, противное моим правилам».

Но однажды возникшая идея не покидала Григория Шелихова до самой смерти в 1795 году, а после его кончины обрела новое воплощение в усилиях его вдовы Натальи Шелиховой. Она оказалась ничуть не менее энергичной и предприимчивой, чем покойный муж, и к тому же могла теперь в полной мере воспользоваться возможностями зятя, Николая Резанова, вернувшегося в Петербург и изо всех сил принявшегося добиваться воплощения идеи создания монопольной компании по освоению и развитию Русской Америки.

Портрет графа Николая Резанова, одного из главных инициаторов создания и защитника интересов Российско-Американской компании. Неизвестный художник, 1803 год

Источник: https://livejournal.com

Существенные подвижки в этом деле начались после того, как умерла Екатерина II и на престол взошел ее сын Павел I. Он был далеко не таким яростным противником монополий в торговом деле, как его мать, и мысль о том, чтобы возложить освоение заокеанских владений России на одну компанию, которая состояла бы под присмотром государства, показалась новому императору весьма здравой. Тем паче, что высказывал ее Резанов, проявивший себя к тому времени как опытный чиновник, радеющий не только о собственном кармане, но действительно понимающий государственные нужды и беспокоящийся о них.

Однако не один Николай Резанов хлопотал перед императором Павлом о создании монопольной компании для освоения русских владений в Америке. В 1797 году Северо-Восточная компания, а также Северная и Курильская компании Шелиховых объединились с Иркутской коммерческой компанией, главную роль в которой играл купец Николай Мыльников. Так возникла «Американская Голикова, Шелихова и Мыльникова компания», которую иркутский генерал-губернатор Ларион Нагель попросил утвердить самого императора — и получил полное одобрение. Павел I отметил на прошении, что считает полезным «соединение купцов Голикова, Шелихова и Мыльникова для совместного отправления торговли и промыслов их на американских островах» и потому утверждает его.

Форт-Росс — крупнейшее поселение Российско-Американской компании (хорошо виден ее флаг над фортом) на побережье Калифорнии, существовавшее с 1814 по 1841 годы. Рисунок начала 1820-х годов

Источник: http://matveychev-oleg.livejournal.com

До реализации давней мечты семьи Шелиховых и их зятя оставался последний шаг, и Николай Резанов вскоре совершил его. Поскольку быстрое объединение столь крупных купеческих компаний не могло пройти гладко, понадобился человек, который сумел бы сгладить и согласовать все возникшие противоречия, закрепив достигнутые договоренности на бумаге в виде нового устава компании. Именно это и удалось сделать наторевшему в бюрократических делах Резанову. И тут как нельзя кстати пришелся поданный незадолго до того доклад генерал-прокурора Сената князя Алексея Куракина «О вредности многих в Америке компаний и пользе от соединения их воедино».

30 июля (ст.ст.) 1798 года в Иркутске два десятка крупнейших местных предпринимателей поставили свои подписи, утверждавшие акт о создании «Американской Голикова, Шелихова и Мыльникова компании». А уже в начале сентября того же года Коммерц-коллегия представила государю свои предложения о наделении новообразованной компании монопольным правом освоения и ведения торговли в Русской Америке. Но прошел еще почти год, прежде чем 8 июля (ст.ст.) 1799 года появился императорский указ о создании Российско-Американской компании. Это время понадобилось на то, чтобы Петербург договорился с Лондоном о разграничении сфер влияния на тихоокеанском побережье Америки, а также на доработку основных документов новой компании.

Русский посланник камергер Николай Резанов в Японии, куда он прибыл в 1803 году в ходе первого русского кругосветного плавания, организованного Российско-американской компанией. Рисунок неизвестного художника из японской рукописи, начало XIX века

Источник: https://livejournal.com

Бизнес на пользу Отечеству

Новая структура, которой предстояло отныне играть главную роль в освоении и развитии Русской Америки, согласно императорскому указу получила полное наименование «Под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством Российская Американская компания». Тем же указом отдавалось «соизволение», чтобы сухопутные и морские военные силы России оказывали новой компании любую возможную помощь — на ее средства.

Российско-Американская компания не замедлила воспользоваться этим соизволением — к обоюдной пользе ее самой и всей России. Достаточно сказать, что с 1804 по 1840 год именно эта компания при поддержке казны организовала 25 морских экспедиций, в том числе 15 кругосветных — впервые в истории русского флота. В первой русской кругосветке участвовал и Николай Резанов, и он же был фактически первым русским послом в Японии. Кругосветные плавания Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, освоение Камчатки и Сахалина, постройка городка Форт-Росс в Калифорнии и Новоархангельска на Аляске — вот далеко не полный список дел, совершенных под эгидой и на средства Российско-Американской компании.

Император Александр I в 1801 году приобрел 20 акций Российско-Американской компании, что существенно подняло доверие к этому предприятию. «Портрет императора Александра I на фоне Камероновой галереи» работы художника Джорджа Доу, 1825 г.

Источник: http://virtualrm.spb.ru

Постепенно компания из сугубо частной стала превращаться в частно-государственную, особенно после того, как в число ее акционеров вошел император Александр I и представители высшего дворянства. Со временем руководители компании стали назначаться из Петербурга, и были это, как правило, военные моряки, что тоже подчеркивало государственный характер компании, а также позволяло быстрее и проще решать проблемы, связанные с морским снабжением русских заокеанских владений.

Но именно этот частно-государственный характер Российско-Американской компании в конечном счете и стал залогом продажи Русской Америки. Доходы компании стабильно падали, многие ее коммерческие предприятия проваливались, а попытки переложить вопросы снабжения поселенцев на казну быстро показали Петербургу все сложности и проблемы поддержания жизнедеятельности отдаленных владений. Все это и стало, по большому счету, основной причиной продажи русских земель сначала в Калифорнии, а потом и на Аляске.

Источник: Вид Новоархангельска — столицы Русской Америки и главного города Российско-Американской компании в русских владениях на тихоокеанском побережье Америки. Источник: https://vc.ru