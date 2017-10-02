Где находится Кукуй? Сегодня в Европе, в каждой столице и в каждом крупном городе, есть своя «слобода Кукуй». Это отдельное место, где селятся представители других народов. Сейчас это в основном беженцы из Африки и Азии, которые спасаются от войн, революций, голода в спокойных местах, где им предоставят кров, еду, денежные пособия и прочие блага, ради которых коренные европейцы вкалывают с утра до вечера. Мало того, беженцы кое-где устанавливают свои порядки, и не каждый полицейский решится заглянуть в их кварталы. Для жителей Москвы с конца XVII века Немецкая слобода (располагавшаяся между Яузой и ручьем Кукуем и в простонародье так и звавшаяся «Кукуй») тоже стала... На чтение: 1 минута

Сегодня в Европе, в каждой столице и в каждом крупном городе, есть своя «слобода Кукуй». Это отдельное место, где селятся представители других народов. Сейчас это в основном беженцы из Африки и Азии, которые спасаются от войн, революций, голода в спокойных местах, где им предоставят кров, еду, денежные пособия и прочие блага, ради которых коренные европейцы вкалывают с утра до вечера. Мало того, беженцы кое-где устанавливают свои порядки, и не каждый полицейский решится заглянуть в их кварталы.

Для жителей Москвы с конца XVII века Немецкая слобода (располагавшаяся между Яузой и ручьем Кукуем и в простонародье так и звавшаяся «Кукуй») тоже стала своеобразным заповедным местом, где селились мастеровые, служилые и торговые люди. Немцы облюбовали Кукуй еще при Иване Грозном , у них появилась своя церковь, склады и магазины. А москвичи могли приобрести здесь хороший табак, горячительные напитки, купить новую книгу, а порой и добыть яду для врагов.

Особенно полюбился Кукуй Петру I . Тут он проводил больше времени, чем в Кремле. Здесь он выкурил первую свою трубку, примерил первый сюртук, и первый свой роман он пережил тоже здесь. Все новшества, с которыми будущий император познакомился на Кукуе, в той или иной мере перекочевали в ту государственную политику, которую он начал проводить в стране после воцарения.

Со временем ограничения, которые были введены для иностранцев, исчезли. Немецкая слобода осталась только в письменных памятниках и преданиях. Иностранцы стали жить в столицах, где им удобно, и активно привлекаться на государственную и военную службу.