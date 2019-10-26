Как землетрясение в Москве напугало Пушкина и вдохновило Карамзина 26 октября 1802 года в Москве произошло землетрясение. На чтение: 2 минуты

26 октября 1802 года в Москве произошло землетрясение. Помимо тысяч москвичей свидетелями редкого явления стали будущий поэт А.С. Пушкин и уже известный в то время историк и литератор Н.М. Карамзин

Предзнаменование пожара и войны

Землетрясения в столице всегда воспринимались как нечто из ряда вон выходящее. Действительно, Москва не находится в сейсмоопасной зоне и не должна страдать от подобных катаклизмов. Большая часть немногочисленных московских землетрясений была связана с территорией Восточных Карпат, а именно – неспокойной зоной Вранча в Бессарабии (ныне – Румынии).

26 октября 1802 года отголоски очередного вранчанского землетрясения ощущались сразу в нескольких русских городах. Например, в Калуге и Козельске вдруг сами зазвонили городские колокола, а в московских домах качались люстры. Буйство стихии ощущалось даже на севере – в Петербурге и Варшаве. Что касается Первопрестольной, то более подробные сведения о землетрясении удалось сохранить благодаря Николаю Михайловичу Карамзину. В журнале «Вестник Европы» он оставил заметку с описанием необычного явления. «Землетрясение не сделало ни малейшего вреда и не оставило никаких следов, кроме того, что в стене одного погреба (в городской части) оказались трещины, а в другом отверстие в земле, на аршин в окружности», – писал Карамзин. По словам историка, землетрясение длилось всего около 20 секунд, но даже за это время успело напугать местное население. Людям казалось, что они резко начали страдать от головокружения. Многие поспешили выйти на улицу, оставив в домах шатающиеся столы и стулья. Хотя некоторые москвичи и вовсе ничего не заметили, работники на Спасской башне сообщили, что ее стены заметно тряслись.

Природный катаклизм настолько заинтересовал Н.М. Карамзина, что историк обратился к летописным источникам в стремлении выяснить, случалось ли раньше в Москве нечто подобное. Взволнованным читателям «Вестника Европы» он сообщил, что землетрясение не является «новым и чрезвычайным» для климата средней полосы. В доказательство Карамзин сослался на русские летописи, упоминавшие явление как минимум дважды: в 1445-м и 1474-м годах. Тем не менее самые суеверные из жителей города восприняли катаклизм как дурной знак и вспоминали о нем во время Отечественной войны 1812 года . Пожар, охвативший Москву в дни пребывания наполеоновских войск , виделся им результатом «предупреждения» десятилетней давности.

Среди московских жителей в 1802 году оказалась и семья Александра Сергеевича Пушкина, разместившаяся во флигеле Юсуповского дворца в Малом Харитоньевском переулке. Будущему поэту тогда было всего три года, и землетрясение стало одним из самых ярких впечатлений его детства. В тот октябрьский день он играл в саду и увидел, как резко качнулась мраморная статуя, хотя погода стояла солнечная и безветренная. Впечатлительный ребенок был сильно поражен увиденным. Когда в 1830 году Пушкин возьмется за написание автобиографической «Первой программы записок», среди первых воспоминаний он укажет: «Юсупов сад. – Землетрясение. – Няня».

Примечательно, что это землетрясение станет не единственным в жизни великого поэта. Большую угрозу для А.С. Пушкина представляло бедствие, с которым ему пришлось столкнуться во время нахождения в ссылке в Бессарабии. 5 ноября 1821 года там случилось сильное землетрясение, а дом генерала Ивана Никитича Инзова , в котором остановился бывший у него в подчинении поэт, серьезно пострадал. Стены жилья треснули и оказались частично разрушены. После землетрясения Инзов был вынужден покинуть дом, а вот Пушкин остался и продолжал жить на первом этаже. Интерес поэта к природным катаклизмам (будь то землетрясение или наводнение) отразится и на его творчестве: в 1833 году свет увидит поэма «Медный всадник», содержащая упоминание сильнейшего петербургского потопа.

Прогноз Карамзина

Московское землетрясение 1802 года, так изумившее очевидцев, на самом деле являлось лишь очередным и не самым страшным катаклизмом подобного рода. Например, 1 октября 1445 года столицу «лихорадило» куда сильнее: земля ходила ходуном, дома и церкви шатались, а многие москвичи едва не потеряли рассудок от страха. Набожный народ считал, что близится конец света, но ошибся: впереди жителей столицы ждала радостная весть. Именно в этот день из плена казанского хана Улу-Мухаммеда вернулся князь Василий II . Через восемь лет он одержит победу в последней феодальной войне Московского княжества, заручившись поддержкой земляков.

Следующее землетрясение произошло в 70-х годах XV века и помешало строительству в столице Успенского собора . Храм, который в течение двух лет возводили мастера Кривцов и Мышкин, рухнул под натиском стихии, причем истинную причину разрушений удалось выяснить лишь к 60-м годам XX столетия в ходе научных исследований. Дело русских мастеров довелось продолжить уже итальянскому архитектору Аристотелю Фиораванти .

Увлеченный историей московских землетрясений Карамзин, разумеется, знал об этих случаях. Опираясь на летописные сведения, он составил своего рода прогноз относительно грядущих катаклизмов в Первопрестольной. «Сии два происшествия разделены тремя веками с половиною: следственно, можем надеяться, что и впредь столько же времени пройдет в Москве без порыва сих воздушных масс, заключенных во глубине земли», – уверял историк. Увы, он серьезно ошибся: следующее землетрясение случилось в Москве почти вдвое раньше указанного срока. В 1977-м и 1986-м годах катаклизм вновь коснулся столицы. На верхних этажах зданий башенного типа интенсивность колебаний достигала четырех баллов (самые сильные землетрясения на Земле имеют магнитуду девять баллов), а на высоте Главного здания МГУ – даже семи. Последнее столичное землетрясение, как ни странно, произошло сравнительно недавно – в мае 2013 года. Но помнят ли о нем сегодня?..

Обложка: Московский Кремль. Гравюра Роберта Боуэра. 1814 год. Источник: https://liveinternet.com

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