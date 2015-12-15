Указ Петра I об открытии первых частных аптек в России Высочайший Указ 22 ноября (3 декабря) 1701 г. предписывал открыть в Москве восемь «вольных» аптек. Они освобождались от воинских постоев, а фармацевты – от воинской повинности и уплаты налогов, даровалась возможность изображения государственного герба на документах. На чтение: 2 минуты

АПТЕКИ НА РУСИ

В 1581 году при Иване Грозном в России появилась первая аптека. Это была, так называемая, «царева аптека» в Москве. Название не случайно – она действительно обслуживала только царя (который, как доказали последние исследования, страдал от хронического сифилиса) и членов его семьи.

В 1613 году была учреждена Аптекарская палата – высший орган медицинского управления. Характерно, что и располагалась Аптекарская палата (позже – Аптекарский приказ) в одном здании с «царёвой аптекой», непосредственно в Кремле.

Первоначально задачей Аптекарского приказа было наблюдение за лечением царской семьи, изготовлением лекарств и за работой приглашенных иностранных лекарей. Затем функции этого учреждения значительно расширились. В его ведении теперь находились и другие открывавшиеся аптеки, проверка документов и уровня подготовки иноземных врачей при их приеме на службу, руководство медиками и аптекарями в войсках в период ведения боевых действий, организация противоэпидемических мероприятий, сбор и разведение лекарственных растений, покупка их в других странах.

Однако только при царе Алексее Михайловиче в Москве в 1672 году появилась вторая аптека, которая ориентировалась на состоятельных горожан и иностранцев. Тогда же был издан указ о запрете внеаптечной продажи лекарств.

Но именно Петр I пошел на существенную реорганизацию фармации в России. Собственно говоря, сам маршрут следования «Великого посольства» обусловил именно немецкую модель организации аптечного дела. Ведь с того момента, как профессия фармацевта (аптекаря, провизора) начала выделяться в самостоятельную (середина XVI – начало XVII века), фармацевтическая наука и практика в Европе развивались в соответствии с тремя основными моделями: средиземноморской, англосаксонской и центрально-европейской.

Зарождение аптек // История медицины http://museum.impharma.ru/text/10

СУТЬ НОВОВВЕДЕНИЯ ПЕТРА

Указ преследовал цель – создать благоприятные условия для будущих владельцев аптек: устранить конкурентную торговлю лекарствами за пределами аптек и ввести аптечную монополию на количество аптек, что гарантировало их владельцам высокий доход. Петровская монополия призвана была служить стимулом роста городской аптечной сети.

Сущность аптечной монополии сводилась к тому, что производство и продажа лекарств должны были осуществляться только посредством аптек, причем в каждом районе города разрешалось открывать только одну аптеку, а на открытие другой аптеки требовалось разрешение владельца уже имевшейся. Это обстоятельство гарантировало аптекарям высокий и постоянный доход. В отличие от других торговых учреждений аптеки пользовались государственным гербом на вывеске и упаковках, а аптекарям предоставлялись различные привилегии: освобождение от налогов, от воинской повинности, от записи в купеческие гильдии, права именитых граждан.

В 1721 г. окончилась 140-летняя деятельность Аптекарского приказа и была образована Медицинская канцелярия, по инициативе которой стали организовываться городские аптеки, что, соответственно, приблизило лекарственную помощь населению городов. Указом Петра I от 14 августа 1721 г. “Об учреждении в городах аптек под смотрением Медицинской Коллегии, о вспоможении приискивающим медикаменты в Губерниях, и о бытии под надзором помянутой Коллегии гошпиталям” было разрешено учреждать вольные аптеки в Петербурге и губернских городах, а Указом императрицы Анны Иоанновны от 5 декабря 1739 г. – в провинциях: “поведено будет в прочих нужнейших провинциях или городах там, которые пожелают на своем коште аптеки заводить… то по разсуждению Медицинской Канцелярии, народу от того, особливо при случающихся поветривающихся болезней, немалая польза происходить может…”. Таким образом было положено начало частичному расширению аптечной сети в России.

Коротеева Н.Н. Аптечное дело в России в XVIII – начале XX в. http://historystudies.org/2012/06/koroteeva-n-n-aptechnoe-delo-v-rossii-v-xviii-nachale-xx-v/

ПЕРВЫЕ «ВОЛЬНЫЕ» АПТЕКАРИ

К началу царствования Петра Великого деятельность царской аптеки стала вызывать нарекания, в связи с чем царствующие братья Иван Алексеевич и Петр Алексеевич Романовы издали указ "По случаю неисправностей в Аптекарской палате". Этот указ был исторически первым документом, регламентирующим деятельность аптек в России. Он интересен детальными предписаниями для аптекарей и руководителей Аптекарской палаты, но по духу своему относится скорее к средневековой традиции. Документ этот, однако, фиксировал и существенные изменения в обязанностях придворных врачей и аптекарей: им предписывалось посещать и оказывать помощь не только заболевшим членам царской семьи, но и другим людям, которых им укажут.

Особое место занимают мероприятия по аптечному делу, с которым Петр внимательно ознакомился, пребывая за границей. Повелением Петра I в 1700 г. были учреждены военные аптеки при всех военных и военно-морских госпиталях, а так же при крупных воинских частях. Первым аптекарем указом царя был назначен Христиан Эйхлер, который прослужил в аптеке 18 лет, после чего его сменил Иван Маак. В 1715 г. в Петербурге на Выборгской стороне были построены адмиралтейский и сухопутный «генеральные гошпитали» для солдат и матросов. В 1716 г. «Воинский Устав» предписал открыть еще две аптеки - одну при кавалерии, другую, соответственно, при пехоте. По мере развития морского флота аптеки открывались и при морских госпиталях.

С целью расширения аптечного дела Петр I в 1701 г. издал высочайший указ о том, что любой гражданин, русский или иностранец, желающий открыть аптеку, получит на это бесплатный земельный участок и грамоту, позволяющую передавать данное заведение по наследству. Указом предписывалось открыть в Москве восемь частных аптек, а вскоре последовал указ о закрытии зелейных лавок.

Первая грамота на право открытия аптеки в Москве была выдана И. Г. Грегориусу, который являлся аптекарем Аптекарского приказа и получил фармацевтическое образование и звание аптекаря за границей, куда был отправлен из России по рекомендации лейб-медика Л. Блюментроста. В 1702 г. Грегориус открыл свою аптеку в Ново-Немецкой слободе. Вторая грамота была выдана доктору медицины Д. А. Гурчину, который, по всей видимости, тоже являлся иностранцем - на это указывало безупречное владение польским языком и сама степень доктора медицины. До открытия аптеки Гурчин служил в старой царской аптеке и хорошо знал медицинскую и фармацевтическую литературу. Работу своей аптеки Гурчин обеспечил в соответствии со всеми требованиями того времени: он не только организовал широкую торговлю аптекарскими товарами, но и создал производства некоторых готовых лекарств (популярное в то время Confectio alkermes), а также аптечной посуды, построив первый в России завод по ее изготовлению.

Обложка: С. Хлебовский. «Ассамблея при Петре I». 1858.

Источник: https://ru.m.wikipedia.org