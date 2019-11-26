Яков Брюс: колдун Петра Великого Среди сподвижников Петра I заметно выделялся граф и генерал-фельдмаршал Яков Брюс. Он был самым загадочным из «птенцов гнезда Петрова» человеком, именно о нём сложено множество легенд и мифов. Человек из легенды Яков Брюс принимал участие во всех государственных мероприятиях, интересовался науками, но вот современники заподозрили его в связях с нечистой силой. Раскольники, как известно, вообще считали Антихристом самого Петра I. Естественно, в стране, где наука и образование только начинали свое движение к развитию, оказался человек, у которого имелась библиотека в 1500 книг, написанных на 14 языках. Сами слова «физика», «математика», «биология», «геология» были для большинства заумной абракадаброй, а Брюс владел... На чтение: 2 минуты

Среди сподвижников Петра I заметно выделялся граф и генерал-фельдмаршал Яков Брюс. Он был самым загадочным из «птенцов гнезда Петрова» человеком, именно о нём сложено множество легенд и мифов.

Человек из легенды

Яков Брюс принимал участие во всех государственных мероприятиях, интересовался науками, но вот современники заподозрили его в связях с нечистой силой. Раскольники, как известно, вообще считали Антихристом самого Петра I . Естественно, в стране, где наука и образование только начинали свое движение к развитию, оказался человек, у которого имелась библиотека в 1500 книг, написанных на 14 языках. Сами слова «физика», «математика», «биология», «геология» были для большинства заумной абракадаброй, а Брюс владел десятками книг по этим дисциплинам. И изучал их. Естественно, его подозревали в участии не только в происходящих событиях, но и в вымышленных. Именно ему приписывали создание живой куклы, полёты на механической птице, изготовление вечных часов и эликсира вечной молодости. А ведь человек, получивший в народе звание чернокнижника и колдуна, был награжден высшей наградой Российской империи – орденом св. Андрея Первозванного.

Фамильный герб Брюсов

Источник: commons.wikimedia.org

Потомок шотландских королей

Яков Брюс родился примерно в 1669 году в семье полковника русской армии Вилима Брюса. Род Брюсов принадлежал к одной из древнейших ветвей шотландского клана. Среди его предков был и король-освободитель Шотландии Роберт I Брюс. Яков Брюс считался одним из образованнейших людей петровского времени. Образование он получал самостоятельно и никаких академий не оканчивал. Тем не менее «птенец гнезда Петрова» свободно владел шестью языками. Он прекрасно разбирался в геологии и географии, математике и артиллерии, астрономии и механике, оптике и других научных дисциплинах. Совместно с Василием Киприановым им был составлен знаменитый «Брюсов календарь», в виде двух частей: справочной и предсказательной. 200 лет этот календарь был настольной книгой русских земледельцев. Он предсказывал погоду, предупреждал очередные беды и потрясения и мог «расшифровать» судьбу каждого конкретного человека. Его коллекция диковинок и редкостей поражала современников. После его смерти вся коллекция вошла в Кунсткамеру Академии наук .

Брюс был надежным и деятельным сподвижником Петра и всегда принимал активное участие в его деяниях. Его реформа в области артиллерии позволила обогнать в этом деле европейские армии. С его подачи были созданы разнообразные школы: цифирные, пушкарские, фортификационные и первые обсерватории. В 1706 году была создана первая гражданская типография, и Яков Вилимович был назначен «надзревать» над ней.

Брюс вместе с Петром стал участником «Великого посольства», участвовал в Азовских походах, руководил осадой Азова. Руководил артиллерией при штурме Шлиссельбурга, участвовал во взятии Ниеншанца. После побед в знаменитой битве при Лесной и в Полтавской баталии заслуги Якова Брюса были оценены орденом св. Андрея Первозванного.

Гравюра. 1710-е гг. Государственный Эрмитаж

Источник: pinterest.com

После смерти Петра I Брюс уходит в отставку и поселяется в усадьбе в сорока километрах от Москвы. Здесь и закончился его жизненный путь. Но все эти годы он активно занимался научными исследованиями.

Чернокнижник

Теперь мы вернёмся к обстоятельствам, давшим название нашей статье. В те времена самым загадочным сооружением в Москве была Сухаревская башня. Её название появилось в результате борьбы за власть – событий, вполне для тех времен обыкновенных. В 1689 году 17-летний Петр узнал о готовящемся стрелецком бунте, собрал «потешные» полки и отбыл под защиту Троице-Сергиева монастыря. Вместе с «потешными» войсками ушёл и стрелецкий полк Лаврентия Сухарева, несший службу у Сретенских ворот. Когда все закончилось и виновные были наказаны, у Сретенских ворот появилась новая сторожевая башня, которую стали называть Сухаревой. Считается, что так царь отблагодарил верный ему полк.

Оборонительное значение башня быстро утратила, и там создали Навигацкую школу. В это время там и появился Брюс, который навсегда связал свое имя с башней. Многие считают, что это Яков Вилимович порекомендовал Петру здесь открыть школу. В этом учебном заведении готовили мореплавателей, инженеров, архитекторов и геодезистов. Здесь могли учиться представители разных сословий, а преподавал сам Брюс. На самом верху Сухаревой башни «колдун» оборудовал астрономическую обсерваторию, где в свободное от службы время наблюдал за звездами.

Сухарева башня

Источник: commons.wikimedia.org

Как говорят легенды, в башне стали проходить встречи «Нептунова общества», которое появилось сразу по приезде Петра из Европы. К сожалению, об обществе история донесла скупые сведения. Председательствовал на его заседаниях Франц Лефорт, и проходили они сначала во дворце на Яузе, но после кончины Лефорта переехали в Сухареву башню, и здесь за главного выступал уже Яков Брюс. Скорее всего, это был тайный совет приближенных к царю соратников. Правда, местное население наделило его совсем другими – фантастическими свойствами. Суеверные москвичи верили, что здесь занимаются всякими «непотребствами», то бишь колдуют. А сам Брюс, как поговаривали, по ночам летает над городом на железной птице. Особенно обсуждались возможности «чернокнижника» превращать свинец в золото и то, что он изготавливает эликсир молодости.

По слухам, в Сухаревой башне хранилась знаменитая «черная книга», которая давала не что-нибудь, а власть над всем миром, открывала все тайны. Обыватели считали, что это общество сохраняет книгу, к тому же стерегут ее сразу 12 духов. Книгу написал сам Князь Тьмы! И владелец книги Брюс мог находиться в любом месте на земле и под землей, мог найти все, что спрятано и потеряно, и прочая, прочая…

Но хитрый колдун перед самой смертью якобы спрятал книгу в переходах под Сухаревской башней. В 1934 году при реконструкции Москвы советским правительством было принято решение о сносе башни. Рассказывают, что рабочим были даны конкретные установки на поиск кладов и тайников. В стенах башни действительно были найдены старинные книги, но никакой «черной книги» там не оказалось (да и не было там ее, если говорить серьезно).

Сухарева башня на картине Саврасова

Источник: commons.wikimedia.org

В заключение мне хочется повторить слова испанского посла в России герцога Лирийского, который сказал о Брюсе: «Одаренный большими способностями, он хорошо знал свое дело и русскую землю, а неукоризненным ни в чём поведением он заслужил общую к себе любовь и уважение». И такая оценка и признание заслуг талантливого соратника царя Петра будут повесомее всех слухов о нем.

Обложка: culture.ru

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