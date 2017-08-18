Краткий курс истории. «Медно-бронзовый» всадник 235 лет назад, 18 августа 1782 года, в Санкт-Петербурге был установлен бронзовый памятник Петру Великому... На чтение: 1 минута

235 лет назад, 18 августа 1782 года, в Санкт-Петербурге был установлен бронзовый памятник Петру Великому . Если не учитывать церкви, заложенные в честь какого-либо памятного события, то Медный всадник является самым ранним памятником, установленным в России и дошедшим до наших дней. Кроме того, это первый конный памятник русскому царю.

Ссора с императрицей

Изготовление памятника было поручено французскому мастеру Этьену Фальконе. Между прочим, рекомендован Екатерине II он был самим Дени Дидро – одним из величайших философов эпохи Просвещения. Первая попытка была неудачной, да и вообще работы по отливке скульптуры затянулись – никак не выходила голова «всадника». Екатерина была раздражена.

Памятник задумывался ею как символ преемственности между великим русским императором и великой русской императрицей. По Европе разъезжала самозванка, выдававшая себя за внучку Петра I – княжну Тараканову, что не могло не беспокоить Екатерину, пришедшую к власти в результате дворцового переворота. Так ещё и Фальконе несколько раз называл сроки завершения работ по изготовлению памятника и не сдерживал обещаний. Когда «всадник» наконец был готов, завершать работы по установке назначили архитектора Юрия Фельтена.

Гром-камень

В качестве пьедестала для памятника был выбран огромный валун, находившийся на территории современного Приморского района Санкт-Петербурга. Гигантская глыба, согласно легенде, была расколота ударом молнии (отсюда название «Гром-камень»), вес её, по разным оценкам, составлял от 1500 до 2400 тонн, а размер – 14 × 7 × 8 метров. На предложение способа доставки камня был объявлен государственный конкурс. Выиграл его (и получил 7000 рублей – огромные деньги!) авантюрист Мартьен Карбури. Он предложил передвигать платформу с помещённой на неё глыбой на бронзовых шарах, катящихся по желобам. На транспортировку камня ушло 4 месяца, за сутки его удавалось сдвинуть всего на 20–30 шагов (и это по прямой подготовленной просеке).

Почему медный?

В народе существует мнение, что бронзовый памятник Петру I стали именовать медным благодаря поэме Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Однако всё менее прозаично: в XVIII веке в России было допустимо называть бронзу медью. Но заслуга Пушкина в том, что соответствующее название памятника закрепилось, безусловно, есть.

Обложка: Статуя Петра Великого «Медный всадник». Фото: Godot13 CC BY-SA 3.0

Источник: https://commons.wikimedia.org