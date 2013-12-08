Большой театр Один из центров русской и мировой музыкально-театральной культуры... На чтение: 5 минут

СЛУЖИТЬ УКРАШЕНИЕМ

На протяжении короткого периода появился новый тип открытого для всех публичного театра, вскоре сделавшийся преобладающим типом зрелищного сооружения. Огромная толпа зрителей, принадлежавшая ко всем слоям общества, желала смотреть спектакль в хороших условиях. С другой стороны, зодчему, воздвигавшему театр, приходилось принимать во внимание разницу в чинах и рангах, решая проблему, не существовавшую в дворцовых театрах. Царская семья, аристократия, крупные чиновники, просто чиновники, разночинцы и «простой люд»… Пожалуй, за исключением церкви, театр был единственным местом, где эти представители различных социальных групп собирались воедино. Кастовый же дух требовал и от публичного театра дифференциации и обособления.

Первые музыкальные спектакли в Москве давались с 1759 г. итальянским антрепренером Джованни Баттистой Локателли в сооруженном у Красных ворот (это был густонаселенный дворянскими семьями район) Большом Оперном доме. Но, несмотря на сильный состав артистов переведенной из Санкт-Петербурга оперной труппы, владелец театра спустя четыре года объявил себя банкротом. С ранней весны до глубокой осени основной контингент зрителей - владельцы поместий - уезжали из Москвы в свои вотчины. Зимой же находиться в огромном деревянном здании было трудно.

Только в 1766 г. москвичи смогли посещать на этот раз русские драматические спектакли в деревянном Головинском театре, содержавшемся полковником Титовым, но вскоре и он обанкротился. Не блестяще шли дела и у последующих антрепренеров Бельмонти и Чинти, дававших с 1769 г. представления в наемном доме генерал-поручика графа Р.И. Воронцова на Знаменке, где после них держал антрепризу итальянец Гротти. Знаменский оперный дом несколькими годами позже стал колыбелью московского Большого театра. Из-за отсутствия документальных данных, описаний и иконографического материала сегодня трудно судить о том, как выглядело это сооружение. Имеется лишь упоминание о том, что это было «здание о трех деревянных стенах и одной каменной» , очевидно лишенное особых архитектурных достоинств. Дальнейшее развитие театра в Москве было прервано в 1771-1772 гг. эпидемией чумы. Город надолго опустел. 14 сентября 1771 г. фельдмаршал граф П.С. Салтыков отправил императрице Екатерине II донесение: «Болезнь так умножилась, и день ото дня усиливается, что никакого способа не остается ее прекратить… из Москвы множество народу побежало… дворянство все выехало по деревням» .

В Москве в этот период насчитывалось 12 538 домов, из них в 6000 домах были больные чумой, а в 3000 все жители умерли. Только в декабре страшное бедствие, постигшее город, отступило. Однако продолжалась русско-турецкая война, и только к 1774 г. жизнь московского общества нормализовалась. При дворе Екатерины II постепенно сходят с политической арены деятели первых лет ее царствования, выдвигаются новые люди. В Москву возвращаются те, кто при дворе оказались не у дел. Старые елизаветинские вельможи и деятели первых лет царствования Екатерины II среди других искусств уделяют немалое внимание театру.

28 марта 1776 г. привилегию на содержание русского театра получил единолично московский губернский прокурор князь П.В. Урусов, до этого разделявший ее с Гротти. В силу этой привилегии Урусов, получивший в свое распоряжение Воронцовский театр на Знаменке, был обязан «построить на свой счет в пять лет по назначению Полиции театр со всеми принадлежностями, каменный, с таким внешним убранством, чтобы он городу мог служить украшением, и сверх того дом для публичных маскарадов, комедий и опер комических»… «До постройки дозволить ему театральные представления в том же доме, где они были». П.В. Урусов, очевидно, был лишен больших организаторских способностей, поэтому в том же 1776 г. он счел целесообразным взять себе в компаньоны известного театрального предпринимателя Михаила Маддокса, человека, сыгравшего значительную роль в создании самого раннего предшественника здания Большого театра.

Биографические данные о Михаиле Маддоксе не только не полны, но и весьма противоречивы. Первоначальная изустная версия о том, что антрепренер происходит из знатной английской семьи, переселившейся из Англии в Россию во времена Стюартов вследствие религиозных гонений, лишена правдоподобия и опровергалась, правда, в крайне тенденциозной форме, материалами, опубликованными в 1886 г. в журнале «Русский архив». Советскому историку искусств Ольге Чаяновой, оперировавшей неоспоримыми фактическими данными, удалось выявить, что прибывший в Санкт-Петербург около 1766 г. Менкол Медокс (Маддокс) являлся механиком, декоратором и знатоком сценической техники, дававшим «механические представления».

Выполняя обязательство, совладельцы приобрели у князя Лобанова-Ростовского дом с землей на Большой Петровской улице в приходе церкви Спаса на Копиях. До завершения новой постройки спектакли шли в Оперном доме на Знаменке вплоть до 26 февраля 1780 г., когда «от неосторожности нижних служителей» театр был уничтожен пожаром. Первый же спектакль антрепризы Урусова и Маддокса и был днем рождения труппы Большого театра Москвы, насчитывавшей в то время в своем творческом составе всего 13 актеров, 9 актрис, 4 танцовщицы, 3 танцора с балетмейстером и 13 музыкантов.

23 февраля 1780 г. москвичи, развернувшие газеты «Московские ведомости», прочли следующее объявление: «Контора Знаменского театра, стараясь всегда о удовольствии почтенной публики, через сие объявляет, что ныне строится вновь для театра каменный дом на Большой Петровской улице близ Кузнецкому мосту, который к открытию кончится, конечно, нынешнего 1780 года, в декабре месяце» . Существует предположение, что в новую постройку была включена часть стен дома Лобанова-Ростовского, горевшего в 1773 г. и стоявшего в 1777 г. «без потолка и кровлей» . Источником этого предположения служит заключение полицейского архитектора Карина, производившего осмотр здания: «Дом для постройки каменного театра оказался удобным как для производства в нем театральных увеселений, так и для выстройки театра» . Можно предполагать, что вследствие медленных темпов реконструкции города в 80-х годах XVIII в. еще не стоял вопрос об организации перед зданием театра площади. Скученность каменных и деревянных строений вокруг театра была столь велика, что вызывала опасения в пожарном отношении.

Билеты в Большой театра. О Большом театре

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

Большой театр начинался как частный театр губернского прокурора князя Петра Урусова. 28 марта 1776 г. императрица Екатерина II подписала князю «привилегию» на содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений сроком на десять лет. Эта дата считается днем основания московского Большого театра. На первом этапе существования Большого театра оперная и драматическая труппы составляли единое целое. Состав был самым разнообразным: от крепостных артистов - до приглашенных из-за границы звезд.

В формировании оперно-драматической труппы большую роль сыграл Московский университет и учрежденные при нем гимназии, в которых давалось хорошее музыкальное образование. Были учреждены Театральные классы при Московском воспитательном доме, которые также поставляли кадры в новую труппу. Содержание спектаклей и «увеселений» было делом финансово обременительным, и князь Петр Урусов разделил свою «привилегию» с компаньоном - обрусевшим англичанином Майклом Медоксом, эквилибристом, театральным механиком и «лектором», демонстрировавшим разного рода оптические приборы и прочие «механические» чудеса.

Первое здание театра было построено на правом берегу реки Неглинки. Оно выходило на улицу Петровка, отсюда театр и получил свое название - Петровский (впоследствии его будут называть Старым Петровским театром). Его открытие состоялось 30 декабря 1780 г. Давали торжественный пролог «Странники», написанный А. Аблесимовым, и большой пантомимический балет «Волшебная школа», поставленный Леопольдом Парадизом на музыку Йозефа Старцера. Затем репертуар формировался преимущественно из русских и итальянских комических опер с балетами и отдельных балетов.

Петровский театр, возведенный в рекордные сроки - меньше, чем за полгода, - стал первым построенным в Москве публичным театральным зданием такой величины, красоты и удобства. К моменту его открытия князь Урусов, правда, уже был вынужден уступить свои права компаньону, и в дальнейшем «привилегия» была продлена только одному Медоксу. Однако и его ожидали разочарования. Вынужденный постоянно испрашивать займы у Опекунского совета, Медокс не вылезал из долгов. К тому же, и мнение властей - ранее весьма высокое - о качестве его антрепренерской деятельности изменилось радикально. В 1796 г. срок личной привилегии Медокса истек, так что и театр, и долги по нему были переданы в ведение Опекунского совета.

В 1802-1803 гг. театр был отдан на откуп князю М. Волконскому, владельцу одной из лучших московских домашних театральных трупп. А в 1804 г., когда театр вновь перешел в ведение Опекунского совета, Волконский фактически был назначен его директором «на жалованье». Уже в 1805 г. возник проект создать в Москве театральную дирекцию «по образу и подобию» петербургской. В 1806 г. он был реализован - и московский театр обрел статус императорского, перейдя в ведение единой Дирекции императорских театров. В 1806 г. школа, которую имел Петровский театр, была реорганизована в Императорское Московское театральное училище для подготовки артистов оперы, балета, драмы и музыкантов театральных оркестров (в 1911 г. оно стало хореографическим).

Осенью 1805 г. здание Петровского театра сгорело. Труппа стала выступать на частных сценах. А с 1808 г. - на сцене нового Арбатского театра, построенного по проекту Карла Росси. Это деревянное здание тоже погибло в огне пожара - во время Отечественной войны 1812 г. В 1819 г. был объявлен конкурс на проект нового здания театра. Победил проект профессора Академии художеств Андрея Михайлова, признанный, однако, слишком дорогостоящим. В результате, московский губернатор князь Дмитрий Голицын приказал архитектору Осипу Бове исправить его, что тот и сделал, причем, значительно улучшив.

В июле 1820 г. началось строительство нового здания театра, которому предстояло стать центром градостроительной композиции площади и прилегающих улиц. Фасад, украшенный мощным портиком на восьми колоннах с большой скульптурной группой - Аполлоном на колеснице с тремя конями, «смотрел» на строившуюся Театральную площадь, что способствовало ей много к украшенью. В 1822–23 гг. московские театры были выделены из общей Дирекции императорских театров и переданы в ведение московского генерал-губернатора, получившего полномочия назначать московских директоров императорских театров.

«Еще ближе, на широкой площади, возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства, огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком, на коем возвышается алебастровый Аполлон, стоящий на одной ноге в алебастровой колеснице, неподвижно управляющий тремя алебастровыми конями и с досадою взирающий на кремлевскую стену, которая ревниво отделяет его от древних святынь России!» ( Михаил Лермонтов , юношеское сочинение «Панорама Москвы»).

6 января 1825 г. состоялось торжественное открытие нового Петровского театра — куда большего, чем утраченный старый, и потому названного Большим Петровским. Исполнялись написанный специально по случаю пролог «Торжество муз» в стихах (М. Дмитриева), с хорами и танцами на музыку А. Алябьева, А. Верстовского и Ф. Шольца, а также балет «Сандрильона» поставленный приглашенной из Франции танцовщицей и балетмейстером Ф.В. Гюллень-Сор на музыку ее мужа Ф. Сора. Музы торжествовали над пожаром, уничтожившим старое здание театра, и, предводительствуемые Гением России, роль которого исполнял двадцатипятилетний Павел Мочалов, возрождали из пепла новый храм искусства. И хотя театр был действительно очень большим, вместить всех желающих он не мог. Подчеркивая важность момента и снисходя к переживаниям страждущих, триумфальное представление целиком повторили на следующий день.

Большой театр. О театре. История

РОК БОЛЬШОГО

Интересно, что пожары, преследовавшие на протяжении многих лет Большой театр, да и многие другие здания, расположенные на Театральной площади, имеют одну общую закономерность - все они начинались в подвальных помещениях.

Легенда гласит, что в 1603 году, когда Москва была охвачена эпидемией чумы, горожанин Никита Владимирович Двинятин скрывался от этой страшной болезни, глухо запирая двери и никого не пуская на порог. Но именно желание выжить не уберегло его от страшной смерти. В тот день в двери к Двинятину постучался лекарь, который как будто под гипнозом заставил Никиту Владимировича впустить его в дом. Далее события развивались почти также, как в современных историях про демонстрацию «чудо-пылессов».

Лекарь, разрекламировав свое изобретение - чудодейственную воду, которая спасет мир от чумы, дал попробовать ее семье Двинятина. Все подчинились и выпили этот непонятный раствор, и только младший сын Двинятина Никита пролил «античумовое средство» на пол и спрятался на печке. Через некоторое время Двинятин, его жена, дочки и старший сын в муках скончались, и злой волшебник стал собирать все нажитое ими добро. Но далеко уйти с ним ему не удалось. Никита, воспользовавшись тем, что злодей был увлечен сбором вещей, выбежал из дома и со всех ног помчался к соседям, которым рассказал эту страшную историю. Соседи ринулись за лекарем и настигнув его, заставили выпить остатки снадобья, а когда тот перестал дышать, бросили его тело в болото. Именно на месте этого болота и находится Театральная площадь. Согласно преданию, основной причиной пожаров в этом месте является месть лекаря своим обидчикам.

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Обложка: Большой театр. Фото: «А.Савин, Викисклад»

Источник: https://commons.wikimedia.org