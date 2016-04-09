Политический и культурный выбор Александра Невского: что об этом нужно знать Политический и культурный выбор Александра Невского: что об этом нужно знать

Разобравшись в предыдущих статьях с общим содержанием Историко-культурного стандарта (ИКС) и трудными вопросами № 1 и 2, связанным с призванием варягов и формированием древнерусской народности, перейдём к следующей проблеме истории Древней Руси.

Как и было задумано, мы попытаемся:

– во-первых, кратко объяснить содержание каждого из «трудных вопросов», опираясь на научно сертифицированное его толкование в современной историографии и здравый смысл учителя и преподавателя с более чем 20-летним стажем;

– во-вторых, проинспектировать совместимость имеющихся линеек школьных учебников как с научными толкованиями, так и с задачами гражданского воспитания.

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Начнём с научной сертификации. Трудный вопрос № 3 сформулирован в ИКС предельно кратко: «Исторический выбор Александра Невского ».

Проблема эта донельзя политизирована и запутана домыслами, не опирающимися на источники. И в популярном изложении сводится к выбору между «просвещённой Европой» с одной стороны и «византийской тиранией» пополам с «монгольским игом» с другой.

Поэтому сразу отметим, что выбор Александра Невского – это выбор между православием и католичеством и, соответственно, между двумя руслами, в которых могла развиваться дальше русская культура, – восточнохристианским (православным) и западнохристианским (католическим).

Ещё с XI века, после разделения церквей в 1054-м, папы римские претендовали не только на духовную власть над всеми христианами, но и на светскую власть над всеми христианскими монархами. К началу XIII столетия почти все западноевропейские монархи признали себя вассалами папы (точнее, вассалами св. апостола Петра – наместником которого на земле считался папа). Осталось подчинить русских князей – заставив их при этом перейти вместе с подданными из православия в католичество.

В первой трети XIII века главы апостолического престола ограничивались здесь уговорами. Но уже в 1238 году папа Григорий IX призвал североевропейских католиков оказать на Русь военное давление, а его преемник Иннокентий IV после 1244 года попытался русских князей подкупить. В обмен на переход в католичество он обещал крупнейшим князьям Руси оказать им – силами католической Европы – помощь в борьбе с Монгольской империей.

Известно, что Северо-Восточная Русь (Суздальская и Рязанская земли) в 1243 году признали зависимость от «царя» (хана) Батыя, главы улуса Джучи – автономной северо-западной части Монгольской империи (этот улус у нас принято именовать Золотой Ордой). А в 1245-м Батый потребовал того же и от главы Юго-Западной Руси – Даниила Романовича Галицкого.

Предложение Иннокентия IV оказалось настолько заманчивым, что отец Александра Невского, великий князь владимирский Ярослав Всеволодович около 1245 года перешёл в католичество (что подтвердил в 1246-м папский посол к монголам Джованни Плано Карпини), а Даниил Галицкий – как явствует из адресованных ему папских булл (посланий) – около 1246 года согласился стать католиком (правда, уже в 1249-м он от этой идеи отказался и выгнал направленного к нему католического епископа).

Из ещё одной папской буллы – адресованной новгородскому и киевскому князю Александру Невскому в 1248 году – может вытекать вывод (сделанный, в частности, советским историком Б.Я. Раммом) о том, что на грани принятия такого решения стоял и Александр. В булле с удовлетворением констатировалось появление у князя намерений перейти в католичество и предлагалось, в доказательство серьёзности этих намерений, построить католический храм во Пскове. Однако современный исследователь Д.Г. Хрусталёв считает информацию, приведённую в булле, слишком расплывчатой, чтобы можно было говорить о намерении Александра стать католиком.

Так или иначе, перед выбором «православие или католичество» Александр Невский действительно был поставлен и выбор сделал – однозначно в пользу православия. «От вас учение не приемлем», – заявил он, согласно написанному в 1280-х годах «Житию Александра Невского», послам папы (по-видимому, это произошло в начале 1250-х). Причины такого его решения неизвестны. Современный историк А.А. Горский предполагает, что здесь могло сказаться получение Александром в 1247 – 1249 годах, в ходе поездки по Монгольской империи, реального представления о мощи этой державы. В сочетании с отсутствием каких-либо конкретных обещаний со стороны папы (за исключением обещания помощи Тевтонского ордена, который насчитывал тогда всего несколько десятков рыцарей) это могло подвести князя к мысли, что игра не стоит свеч.

Ярослав Всеволодович уже в 1246 году был отравлен в столице Монгольской империи Каракоруме и окатоличить Суздальскую землю не успел. Поэтому именно решение Александра Невского – возглавившего в 1252 году, в качестве великого князя владимирского фактически всю Северо-Восточную и Северо-Западную Русь (Суздальскую землю и зависимые от великого князя Новгородскую и Рязанскую) – определило то обстоятельство, что население этих регионов (и выросшей из них России) осталось в лоне православной церкви.

Соответственно, выбор Александра Невского стал культурным выбором. Ведь в основе культуры лежит определённое мировоззрение, а в основе догматических и обрядовых различий между православием и католичеством – различия именно мировоззренческие. По сравнению с православием католичество гораздо более рационально: высшие истины, согласно католической модели (выраженной в том же XIII веке Фомой Аквинским и Раймундом Луллием), познаются при помощи разума. А согласно православной точке зрения (сформулированной в XIV столетии византийским архиепископом Григорием Паламой) – при помощи веры, чувства, не логическими выкладками, а через внутреннее самосовершенствование, духовное озарение.

Таким образом, благодаря историческому выбору Александра Невского с середины XIII века Северо-Восточная и Северо-Западная Русь (из которых выросла в XV столетии Россия) окончательно стали частью восточнохристианского мира.

В следующей статье мы рассмотрим, как всю эту запутанную историю с таким простым выводом излагают современные школьные учебники.

Литература

Володихин Д.М. Рюриковичи. М., 2015. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII – XIV вв.). Курс лекций. М., 2000. Рамм Б.Я. Папство и Русь в XI – XV вв. М., 1959. Хрусталёв Д.Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII – XIII вв. Т. 1. СПб., 2009.

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