Как появился герб России В XII–XIV веках стали появляться великокняжеские и городские, а позднее и дворянские гербы. Древним московским гербом был всадник, поражающий копьем дракона, а уже с XVI века московский герб стали изображать в центре русского государственного герба, подчеркивая главенствующую роль Москвы в объединении русских земель. Двуглавый орел в российской геральдике постепенно стал играть основную роль. Сам по себе этот символ имеет очень древнее происхождение. Он встречается и в Хеттском государстве, и в Мидии. Орел, смотрящий на Запад и Восток, становится главным государственным символом Византийской империи. Двуглавая птица должна была олицетворять единство Европы и Азии, божественность и величие власти. Герб Русского царства Как...

В XII–XIV веках стали появляться великокняжеские и городские, а позднее и дворянские гербы. Древним московским гербом был всадник, поражающий копьем дракона, а уже с XVI века московский герб стали изображать в центре русского государственного герба, подчеркивая главенствующую роль Москвы в объединении русских земель.

Двуглавый орел в российской геральдике постепенно стал играть основную роль. Сам по себе этот символ имеет очень древнее происхождение. Он встречается и в Хеттском государстве, и в Мидии. Орел, смотрящий на Запад и Восток, становится главным государственным символом Византийской империи. Двуглавая птица должна была олицетворять единство Европы и Азии, божественность и величие власти.

Как орел попал на герб России

Но нас с вами больше всего интересует, как такая экзотическая птица стала главным символом и Русского государства. Легенд и мифов на этот счет предостаточно. Предпочтительной является версия, что двуглавый орел «прилетел» к нам более 500 лет назад. Именно в это время, в 1472 году, состоялся брак великого князя Московского Ивана III Васильевича и византийской царевны Софьи (Зои) Палеолог. Именно при Иване III завершилось объединение русских земель, окончательно разрушилась зависимость от Золотой Орды и активно стали развиваться связи с разными странами Европы. В 1497 году был принят общерусский Судебник– единый свод законов страны.

Желание и возможность быть наравне со всеми европейскими правителями и подвигло великого князя принять новый герб как символ государства. Породнившись с византийской династией, московские государи могли говорить о преемственности власти. Соединив герб Византии и герб Москвы, получили новый герб, ставший символом Русского государства. А еще данный символ в очередной раз подчеркивал приоритетную для той эпохи идею «Москва – третий Рим».

В XVII веке двуглавая птица стала держать в лапах скипетр и державу – регалии, принятые во всех монархических государствах. А вот сын Ивана Грозного Федор Иоаннович разместил между коронованными головами орла православный крест. Это связано с тем, что в 1589 году было учреждено патриаршество и церковная независимость России.

Герб России при Романовых

Михаил Федорович Романов добавил на эмблему Георгия Победоносца – его изображение разместилось на груди орла. Не удержался от внесения изменений и Павел I. При нем на гербе появился мальтийский крест и корона. Через несколько лет Александр I убрал мальтийскую символику. После победоносной Отечественной войны 1812 года орел стал изображаться с опущенными расправленными крыльями. В лапах вместо скипетра и державы появились венок, молнии и факел.

Самые серьезные изменения коснулись государственного символа при Александре II. При нем было создано специальное Гербовое отделение. Оно изменило изображение орла и святого Георгия Победоносца. 11 апреля 1857 года император утвердил новый герб Российской империи, через месяц сенат опубликовал указ с описанием новых гербов и норм их использования. Новый герб просуществовал до 1917 года, вместо него эмблемой СССР стали серп и молот.

После 1991 года вновь возник вопрос о символе нового государства. С 1993 года гербом Российской Федерации вновь стал золотой орел с расправленными крыльями и царскими регалиями в лапах. На современном гербе три короны, как и на гербе Петра I .