Введение в непрерывность истории. К годовщине Куликовской битвы 8 сентября 1380 года состоялась Куликовская битва. Непрерывность русской истории мы рассматриваем и будем рассматривать на разных примерах. Сегодня за точку отсчёта предлагаю взять ключевое событие, которое лежит в основании истории Московского царства – битвы «иже на Дону», Куликовского побоища.

8 сентября 1380 года состоялась Куликовская битва .

Непрерывность русской истории мы рассматриваем и будем рассматривать на разных примерах. Сегодня за точку отсчёта предлагаю взять ключевое событие, которое лежит в основании истории Московского царства – битвы «иже на Дону», Куликовского побоища.

…Вот мы празднуем День России 12 июня. Что у нас произошло в этот день? Если вдуматься, ровным счётом ничего. Верховный Совет РСФСР принял Декларацию Независимости Российской Федерации. От чего мы перестали зависеть? Нас кто-то оккупировал, и вот – мы скинули гнёт? Загадка. Не было такого, если мне память не изменяет.

Примерно в то самое время наша страна вдруг озаботилась поиском национальной идентичности, национальной идеи и возвратом к истокам. Хорошее дело!

Причём тут Куликовская битва, спросят внимательные граждане?

Отвечаю: если мы занялись поиском истоков где угодно, лишь бы не в проклятом советском прошлом, то День России у нас может быть ровно один – 8 сентября. Именно в этот день на поле у слияния Дона и Непрядвы в 1380 году началась Россия. Та самая Россия с центром в Москве, где мы все имеем честь проживать по сей день.

И Московское царство, и императорская «Россия-которую-мы-потеряли», и СССР и современная Российская Федерация – всё это одна и та же страна. А что такое страна? Страна – это явление материального мира, у которого всегда есть начало. Начало нашего, как теперь принято говорить, «русского мира» лежит именно там – на Куликовом поле, в день Успения Богородицы.

Внимательные граждане заметят: врёте, товарищ! Была у нас богатая история и до XIV столетия! Конечно, было и призвание варягов несколкими финно-угорскими и славянскими племенами. Было Крещение. Была Русь, названная в XIX веке Киевской. Была и раздробленность, и войны, и примирения, – и это всё наша история. Но вот единая страна, повторюсь, та сама Россия, где нам выпало родиться, как и столица наша – Москва, обязаны своим появлением долгому и сложному процессу с кульминацией на Куликовом поле.

Конечно, 8 сентября – это всего через неделю после Дня Знаний и всенародно любимым выходным объявить его трудно. Но всё-таки, господь с ним, с выходным, а помнить мы обязаны. Или какие мы, к чёрту, граждане, какие мы, к чёрту, русские?

С большим подозрением отношусь к трудам Льва Гумилёва как учёного. Однако человек был колоссального ума, остроумия и наблюдательности. Ему принадлежит очень верная фраза: «На Куликово поле пришли владимирцы, москвичи, белозерцы, ростовчане, суздальцы… а вернулись – русские». Здесь сказано всё, как оно есть. Ни убавить, ни прибавить.

Другие внимательные сограждане скажут: ага, история-то про то, как русские побили татар, со школы знакомая история. Хорошенькое дело, товарищ! В Российской Федерации нынче проживают не только русские, но и те самые татары! Страна у нас многонациональная! Что вы нам подсовываете в качестве знаменательной даты? Не сепаратист ли ты, милый человек, с шовинистическим национальным душком?

Отвечаю: не татар побили русские. Дмитрий Иванович Донской выдал по рогам зарвавшемуся узурпатору Мамаю персонально. Это Мамай был сепаратист с огромным стажем. Наш же великий князь указал ему на ошибки максимально доступным способом, отстаивая интересы наших предков, включая и татарских, – своих сограждан. Именно так должен поступать всякий уважающий себя и вверенную ему страну правитель. Даже, когда на кон приходится ставить собственную жизнь, как выпало Дмитрию Донскому .

Если уж на то пошло, вспомним, что нынче у нас модно толковать о примирении. Что именно подразумевается под этим термином – понять иногда решительно не удается. Но вот в Донской эпопее и всём том, что за ней последовало, есть примеры подлинного исторического примирения.

Простой пример

Девятнадцать лет спустя – в 1399 году – поехал наш уважаемый сосед из Великого княжества Литовского и Русского, Витовт Кейстутович Гедиминов, воевать с теми же татарами на реку Ворсклу. Владел он тогда по недоразумению всей Юго-Западной Русью (потому, собственно, и княжество называлось Литовским и Русским). Получилось у него всё до ужаса криво, и, не в пример Дмитрию Ивановичу, татары Витовту вломили по первое число.

Но речь не об этом.

Речь о том, что в его войске сражался один витязь по имени Александр Мансурович. Его папа – Мансур был сыном того самого Мамая, который так неудачно выступил на Куликовом поле. Сына Александра Мансуровича, правнука Мамая, звали Иваном Александровичем, а фамилия его была Глинский – первый из князей Глинских, которые дали миру выдающуюся женщину Елену Васильевну. Елена Глинская – это мать первого русского императора Ивана IV Грозного .

Вот оно – подлинное историческое примирение, явленное самым материальным образом! Внук нашего злейшего врага Мамая, литовский вельможа, прямой предок одного из величайших деятелей русской истории!

Этот пример – он о чём?

В бессчётном ряду многих он говорит о том, что русские на Куликовом поле не просто разбили узурпатора Мамая, начав общее освободительное движение против Орды. Дело гораздо глубже, сложнее и массивнее. На Дону Русь начала движение на Восток, сперва победив войско Золотой Орды, а потом, полтора века спустя, полностью вобрав её в себя, ради образования огромного государства в сердце Евразии. Недаром русские государи приняли имя Белого Царя – как называли раньше золотоордынских ханов. А уже Екатерина II могла с полным основанием считать себя наследницей самого Чингисхана, потому что почти вся территория Монгольского Улуса соединилась с Россией, обеспечив синтез и преемственность двух величайших континентальных империй в истории человечества.

Так что победа на Куликовом поле – это не про сепаратизм и разъединение. Ровно наоборот. Вся Донская история – это начало великого объединения длиной в шестьсот тридцать шесть лет.

Вот о нём-то нам и стоит поговорить. И мы поговорим в следующих публикациях на портале «История.рф».