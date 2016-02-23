Нет в русской истории «трудных вопросов». Часть 3: выбор Александра Невского «Трудный вопрос» №3 из историко-культурного стандарта: Исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения русских земель Золотой Ордой. А был ли выбор? Увы, судьба не дала людям той эпохи какой-то альтернативы. Монгольское вторжение, жесточайшее разорение Руси и подчинение её завоевателям — это историческая реальность.

«Трудный вопрос» №3 из историко-культурного стандарта: Исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения русских земель Золотой Орде

А был ли выбор? Увы, судьба не дала людям той эпохи какой-то альтернативы. Монгольское вторжение, жесточайшее разорение Руси и подчинение её завоевателям — это историческая реальность.

Кстати, вопреки расхожему мнению о том, что будто бы военная слабость Руси была обусловлена её раздробленностью, князья во время общей опасности забыли о сварах и щитом к щиту встретили врага. Десятки членов династии легли вместе со своими дружинами на полях сражений и на крепостных стенах. Героически держались. Даже били монголов в отдельных сражениях. Просто силы были объективно не равны.

Часть русских земель, в том числе и Новгород, в котором княжил тогда юный Александр Ярославич, оставались еще не затронутыми нашествием, однако воля защитников была уже сломлена. Деморализованные Рюриковичи поняли, что с монголами придётся договариваться. Тем, кто выжил, предстояло восстановить сожжённые дотла города и возродить Русь уже в составе Золотой Орды.

Не стоит вешать на Александра Невского груз «исторического выбора». Ему и без этого было нелегко. В то время, как он был в Орде для подтверждения ярлыков на Киев и Новгород, его брат Андрей Ярославич вместе с тестем Даниилом Галицким решили отказаться от выплаты дани. Как результат – очередное вторжение и новое разорение Руси. Говоря о некоем «выборе», мы, как кажется, приуменьшаем глубину той катастрофы, которую пришлось пережить русским людям XIII века.

А сознательный выбор в пользу сотрудничества с Ордой действительно состоялся, но немного позднее.

Когда Русь прониклась государственной идеологией соседей.

Когда была воспринята ордынская (а по своему происхождению — китайская) система налогообложения, поначалу вызывавшая наибольшее отторжение.

Когда функции сбора дани перешли от ханских баскаков к русским князьям. И они собирали, но отправляли в Орду далеко не всё. Причём со временем разница между фактическим и отправляемым «выходом» дани росла.

Когда русские князья, годами жившие в Сарае, превратились фактически в одну из партий при ханском дворе.

И это тоже наша история.

Есть и ещё один аргумент в пользу того, чтобы освободить Александра Невского от мук «исторического выбора». Этот князь для истории России – больше, чем просто выдающийся полководец. Он своего рода символ. Герой не только русской истории, но и культуры – благодаря киношедевру Эйзенштейна. По опросам 2008 года он вообще стал «Именем России».

Именно в силу своей широкой популярности Александр Невский нередко становится объектом разных «разоблачений». Дескать, и военачальник он был так себе, и брата своего предал, и монголов на русскую землю навёл. Не стоит добавлять Александру Ярославичу хлопот ещё одной дискуссией, которая, опять же, рискует перейти с научной плоскости в сугубо идеологическую.