Мирный договор Новгорода и Ливонского ордена. Дань за г. Юрьев После поражения в битве на Чудском озере (Ледовое побоище) прибывшие в Новгород послы Ливонского Ордена по договору обязались вернуть новгородские земли, признали нерушимыми границы Великого Новгорода и обещали регулярно выплачивать дань за владение г. Юрьевым (Дерптом).

НОВГОРОД - ДЕРЖАВНАЯ СОЮЗНАЯ ОБЩИНА

У Новгорода не было своих постоянных князей. По идее общее достояние княжеского рода, владеемое по очереди старшими его представителями, великими князьями, он стал ничьим на деле. Выбирая князей по произволу на условиях найма и корма, он был всем чужой, и все князья были ему чужие. По мере того как устанавливались у него договорные отношения к князьям, новгородский князь постепенно выступал из состава местного общества, теряя органические связи с ним. Он со своей дружиной входил в это общество лишь механически, как сторонняя временная сила. Он и жил вне города, на Городище, как называлось его подворье. Благодаря тому политический центр тяжести в Новгороде должен был с княжеского двора переместиться в среду местного общества, на вечевую площадь. Вот почему, несмотря на присутствие князя, Новгород в удельные века был собственно державной общиной. Далее, в Новгороде мы встречаем то же военное устройство, какое еще до князей сложилось в других старших городах Руси. Новгород составлял тысячу - вооруженный полк под командой тысяцкого. Эта тысяча делилась на сотни - военные части города. Каждая сотня со своим выборным сотским представляла особое общество, пользовавшееся известной долей самоуправления, имевшее свой сход, свое вече. В военное время это был рекрутский округ, в мирное - округ полицейский. Но сотня не была самой мелкой административной частью города: она подразделялась на улицы , из которых каждая со своим выборным улицким старостой составляла также особый местный мир, пользовавшийся самоуправлением. С другой стороны, сотни складывались в более крупные союзы - концы. Каждый городской конец состоял из двух сотен. Во главе конца стоял выборный кончанский староста, который вел текущие дела конца. Но он правил концом не один, а при содействии коллегии знатных обывателей конца, которая составляла кончанскую управу. Эта управа была исполнительным учреждением, действовавшим под надзором кончанского веча, имевшего распорядительную власть. Союз концов и составлял общину Великого Новгорода. Таким образом, Новгород представлял многостепенное соединение мелких и крупных местных миров, из которых большие составлялись сложением меньших.

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 2004. http://magister.msk.ru/library/history/kluchev/kllec23.htm

ГОРОД ЮРЬЕВ

Немецко-рыцарская агрессия в Прибалтике создавала реальную угрозу землям и торговле «господина Великого Новгорода». С другой стороны, эсты в своей борьбе с рыцарями искали поддержки у Новгорода. В 1212 г. новгородский князь с 15-тысячным войском провел удачный поход, пройдя «сквозе землю Чюдскую к морю». В 1224 г. меченосцы захватили Юрьев (Дерпт). Это выводило их на подступы к Пскову и Новгороду и создавало угрозу всей Северо-Западной Руси как раз в то время, когда на юго-востоке уже появились татаро-монголы (поход Субедэ). Теперь борьбу с немецко-рыцарской агрессией возглавили великие князья владимирские. В 1234 г. брат великого князя Ярослав со своей переяславской дружиной, с новгородским и псковским ополчением не только освободил захваченный немцами Изборск, но разбил немцев под Юрьевом и заставил их заключить мир «на всей правде своей». «И поклонившася немца князю», — пишет летописец.

[…] Для стратегии новгородского войска, которым командовал Александр Невский , характерна высокая активность. Задачи обороны решались быстрыми наступательными действиями. Стратегические цели достигались последовательными ударами, обеспечивавшими фланг и тыл новгородского войска в каждом последующем походе. Так, разгром шведов был необходим для успешной борьбы с немецко-рыцарской агрессией, а победы над немцами создали необходимые условия для борьбы с литовскими феодалами. В походах 1241–1242 гг. сначала был нанесен удар на Копорье, так как это было наиболее угрожаемое для Новгорода направление, затем последовал удар на Псков и лишь после этого был предпринят поход на Юрьев, закончившийся «Ледовым побоищем», в котором с рыцарями сражались объединенные силы Северо-Западной Руси.

Разин Е. А. История военного искусства, в 3-х т. СПб., 1999. http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/04.html

ИТОГИ РУССКО-ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ 1240-1242 ГОДОВ

Полагают, что ливонский ландмейстер Дитрих фон Грюнинген использовал поражение для консолидации тевтонских братьев в Ливонии и сужению внешнеполитических задач. Бывших меченосцев мелкими группами разбросали по Ливонии или направили в Пруссию и Палестину. 1 октября 1243 года епископы Риги, Дерпта, Эзеля и заместитель ливонского ландмейстера заключили договор о взаимной защите и помощи. Основным направлением экспансии Ливонской провинции Тевтонсокого Ордена становится юго-запад. Завоевание земель куршей и земгалов на полвека становится государственной задачей Ливонской конфедерации. Столкновения датчан и дерптцев с Новгородом и Псковом временами возобновляются, но Орден вмешивается лишь в критических ситуациях, например, при атаке русских на Дерпт в 1262 году или во время войны 1268-1269 годов.

Шкрабо Д. Русско-ливонская война 1240-1242 годов

http://www.a-nevsky.ru/books/russko-livonskaya-voyna24.html

ОРДЕН И КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ

Если бы это было рядовое столкновение [Ледовое побоище], то, думается, Тевтонский орден не стал бы в 1243 г. в Новгороде подписывать мирный договор с Александром Невским, согласно которому Орден отказывался от всяких территориальных притязаний на русские земли (24). Уже сам этот факт свидетельствует о действительно большом значении Ледового побоища в судьбе русских северо-западных земель.

Оценили и рыцари-католики силу Александра Ярославича и заключили 1 октября 1243 г. соглашение о новом союзе между епископами Риги, Тарту, Эзеля и Тевтонским орденом в Ливонии о взаимной защите и помощи, но уже без идеи и призыва воевать Русь (25).

Спустя только 10 лет, в 1253 г. немецкие рыцари предприняли новую попытку напасть на Псков, но на сей раз — неудачную; а в 1262 г. тевтонцы потерпели поражение — сдали Юрьев (Тарту) сыну Александра — Дмитрию и брату Ярославу Ярославичу. Как сетует Дж. Феннел, «шведы могли соревноваться с немцами в бездеятельности (их завоевательная политика явно более по душе английскому профессору — А. У.). Единственный раз они появились на русской границе в 1256 году, возможно (деликатная оговорка! — А. У.), в ответ на призыв папы Александра IV к общему крестовому походу против "язычников" Восточной Европы». (Уже сам факт признания Дж. Феннелом существования идеи крестового похода против "неверных" русских, т.е. "неверных христиан", "язычников", поддерживаемой папой Римским, — сам по себе отраден). Но шведы испугались русских, когда узнали, что те собирают силы и послали в Суздаль за подкреплением. Этого было достаточно, чтобы рыцари "побегоша за море".