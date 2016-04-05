Ледовое побоище: немецкие рыцари не тяжелее наших, да и не тонули в Чудском озере Краткое описание мифаМало найдётся представлений о нашем прошлом, которые так прочно сидели бы в народном сознании. Даже если кто забыл всё, что учил в школе про Древнюю Русь, и тот с ходу вспомнит: у немецких рыцарей, бившихся с Александром Невским в Ледовом побоище на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года, доспехи были тяжелее, чем у русских.

Краткое описание мифа

Мало найдётся представлений о нашем прошлом, которые так прочно сидели бы в народном сознании. Даже если кто забыл всё, что учил в школе про Древнюю Русь, и тот с ходу вспомнит: у немецких рыцарей, бившихся с Александром Невским в Ледовом побоище на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года, доспехи были тяжелее, чем у русских. Поэтому лёд под ними в конце концов не выдержал – и немцы стали тонуть, и потонули.

Первоисточник таких представлений – гениальный фильм Сергея Михайловича Эйзенштейна « Александр Невский » (1938 г.). Это там Александр Невский прямо говорит: «Немец тяжелее нас, под ним и проломится». Что дальше и показывается весьма наглядно и с большой художественной выразительностью. Фильм был настолько впечатляющ, что даже в популярных брошюрах в последующие годы Ледовое побоище описывалось не по историческим источникам, а «по Эйзенштейну». Вот постепенно миф в сознании и закрепился.

На самом деле

А между тем это именно миф. И самое интересное, что первая часть его – о том, что немцы были вооружены тяжелее, чем русские, – не только порождена кинофильмом «Александр Невский», но им же и опровергается!

Внешний облик орденских братьев–рыцарей Тевтонского ордена – и русских дружинников первой половины XIII в. в фильме воспроизведен с очень большой точностью, и неспроста: картину консультировали лучшие советские историки того времени: знаменитый археолог Артемий Владимирович Арциховский, Юрий Владимирович Готье, Михаил Николаевич Тихомиров, специалист по европейскому средневековью Николай Павлович Грацианский.

И хорошо видно, что из защитного вооружения у орденских братьев – почти исключительно кольчуги (правда, закрывающие всё тело, с кольчужными чулками и перчатками). А у русских аналогов западноевропейского рыцарства – князей и дружинников – поверх кольчуги надет ещё и пластинчатый доспех – «брони дощатые». Это стальные пластины, которые либо соединены между собой ремешками, либо приклёпаны одной из четырёх сторон к кожаной основе; и в том, и в другом случае получался своего рода бронежилет с разрезом сзади, стягиваемым ремнями.

Шлемы у немцев, конечно, закрывают всю голову целиком, но и у русских дружинников они закрывали всю верхнюю половину лица. Потому что либо сидели на голове очень глубоко, так что для глаз приходилось делать полукруглые вырезы, либо снабжались откидной «личиной» – полумаской (именно в таком шлеме сражается в фильме Александр Невский Николая Черкасова). С учётом вытянутой вверх, сфероконической или куполообразной формы русские шлемы вряд ли весили меньше немецких.

В киноверсии Александр Невский (справа) снаряжён вряд ли «легче» своего противника.

Всё вышесказанное подтверждается как рисунками средневековых хроник, так и археологическими данными.

Да, европейские рыцари XIII века тоже носили поверх кольчуги пластинчатый «бронежилет». Он мог быть если не у орденских братьев, то у их союзников в той битве – вассалов дерптского епископа и датского короля. Но даже и в этом случае немецкие и датские рыцари весили не больше, чем русские дружинники.

Рыцарские кони были защищены конским доспехом (из простёганной ткани на вате, амортизирующей удары). Но, судя по сообщению Галицко-Волынской летописи о том, что кони дружинников Даниила Галицкого в конце 1240-х годов были «в личинах и коярех кожаных», конский доспех имелся тогда и у русского рыцарства. (его конструкция была, по-видимому, заимствована у монголов). И вес немецких и датских коней был поэтому тоже вряд ли больше, чем у русских.

***

Впрочем, всё это представляет лишь академический интерес. Дело в том, что ни один из источников, повествующих о Ледовом побоище, ни словом не упоминает о том, чтобы хоть кто-то провалился под лёд и утонул! Ни русские источники – Новгородская I летопись старшего извода и «Житие Александра Невского» (созданные в том же XIII веке), – ни немецкие – «Старшая Ливонская рифмованная хроника» (тоже XIII столетия) или более поздние, созданные в XV – XVI веках. В «Рифмованной хронике» указано лишь, что орденские братья были разбиты и потеряли 20 убитыми и 6 пленными и что часть рыцарей дерптского епископа бежала с поля боя. Да, внимание составителей этой хроники было сосредоточено почти исключительно на Ордене и его братьях.

Может, тонули люди епископа, короля и/или союзные немцам эсты («чудь»)? Но и русская Новгородская I летопись тоже ничего не пишет об утонувших. Там сказано лишь, что немцы в результате сражения «падоша», а «чудь» обратилась в бегство и была преследуема на протяжении семи вёрст, до западного берега озера, что немцев погибло 400, «чуди» – «без числа», а 50 немцев попали в плен. А «Житие Александра Невского» вообще фиксирует лишь яростный накал сражения и факт разгрома и долгого преследования врага…

Подробно и увлекательно об этих и других фактах Ледового побоища рассказывает санкт-петербургский историк Клим Жуков в беседе с Дмитрием Пучковым .

***

Но такова великая сила искусства – миф, так красочно показанный в великом кино, продолжает жить. Нет ли в том какой злонамеренной фальсификации истории? Да нет, пожалуй. Во-первых , битва действительно была, и была именно в тех исторических обстоятельствах, о которых языком художественных образов рассказывает фильм. И воинство Александра Невского действительно побило там неприятеля.

Во-вторых , то, что наши обиходные представления о Ледовом побоище строятся больше на фильме, чем на исторически достоверных сведениях (хотя их ведь тоже никто не отрицает и не скрывает), – вовсе непредосудительно. Ведь гениальное творение С. Эйзенштейна – тоже факт истории. И, значит, мы знаем об этом подвиге наших предков в два раза больше.

Литература

Володихин Д.М. Рюриковичи. М., 2015.

Кирпичников А.Н. Ледовое побоище. Тактические особенности, построение и численность войск // Цейхгауз. 1997. № 1 (6).

Хрусталёв Д.Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII – XIII вв. Т. 1. СПб., 2009.

Читайте также:

Андрей Сорокин. Памятка для Европы: чем полезны русские солдаты на постаментах

Виктор Мараховский, Иван Зацарин. Европейская идея. К 92-летию прихода к власти фашистов

Виктор Мараховский. Легко ли быть Русской землёй. Ретро-рецензия на х/ф «Александр Невский»

Иван Зацарин. Актуальное Ледовое побоище. Зачем помнить победы

История заблуждений. Ледовое побоище стало крупнейшей битвой раннего Средневековья, положившей предел агрессии крестоносцев

Валентин Жаронкин. Нет в русской истории «трудных вопросов». Часть 3: выбор Александра Невского

***

Александр Шишков. «Европейский выбор Власова»: о навязчивой пропаганде идеологии предательства

Виктор Мараховский. Когда держава вернулась. Ретро-рецензия на х/ф «Белое солнце пустыни»

Иван Зацарин. Проект мирового господства, который не взлетел. К 67-летию НАТО

Андрей Смирнов. Древнерусская народность: что об этом пишут в учебниках

Иван Зацарин. Китай ищет в России не любви, а выгоды. К 37-летию разрыва договора о дружбе

Иван Зацарин. Инструкция по собиранию русских земель. К юбилею Сообщества России и Белоруссии

Иван Зацарин. Свободу художнику Гитлеру. Как «шоу-процесс» сделал фюрера из клоуна

Андрей Сорокин. Культурное достояние. На день рождения «тридцатьчетвёрки»

Андрей Сорокин. Урок истории от Михалкова: Россия нужна нам целиком, а не осколками