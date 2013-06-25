«Ледовое побоище» Победа Александра Невского над немецкими рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере. На чтение: 4 минуты

ХОД СОБЫТИЙ

Х век в густо населенной - по средневековым, конечно, меркам - Западной Европе ознаменовался началом экспансии. В дальнейшем из века в век эта экспансия ширилась, принимая самые разнообразные формы.

Европейский крестьянин, согбенный под грузом повинностей перед сеньором, отважился вторгнуться в непокорные леса. Он вырубал деревья, расчищал землю от кустарника и осушал болота, добывая дополнительные пашни.

Европейцы теснили сарацинов (арабов, захвативших Испанию), шла реконкиста («отвоевание» Испании).

Вдохновляемые высокой идеей освобождения гроба Господня и обуреваемые жаждой богатств и новых земель крестоносцы шагнули в Левант - так называли в Средние века территории, расположенные по Восточному берегу Средиземного моря.

Начался европейский «натиск на восток»; селяне, искусные городские мастера, опытные торговцы, рыцари в массе появились в славянских странах, например, в Польше и Чехии, стали расселяться и обустраиваться там. Это способствовало подъему хозяйства, общественной и культурной жизни восточно-европейских стран, но одновременно порождало проблемы, создавая соперничество и противостояние пришлого и коренного населения. Особенно большая волна переселенцев хлынула из германских земель, где правители Германской империи (вслед за императором Фридрихом Барбароссой) поддерживали «натиск на Восток».

Вскоре взгляд европейцев приковала к себе Прибалтика. Ее воспринимали, как лесную пустыню, слегка заселенную дикими летто-литовскими и угро-финскими языческими племенами, не знавшими государственной власти. Здесь еще издревле экспансию вели Русь и скандинавские страны. Они колонизовали пограничные к себе районы. Обложили местные племена данью. Русские еще во времена Ярослава Мудрого построили за Чудским озером в земле угро-финнов-эстов свою крепость Юрьев (названа по данному Ярославу Мудрому при крещении имени Георгий). Шведы продвигались во владения финнов, пока не достигли рубежей карельской земли, контролируемой Новгородом.

В конце XII - начале XIII веков в Прибалтике появились люди с запада Европы. Первыми пришли несущие слово Христово католические миссионеры. В 1184 году монах Мейнард безуспешно пытался обратить ливов (предков современных латышей) в католичество. Монах Бертольд в 1198 году проповедовал христианство уже с помощью мечей рыцарей-крестоносцев. Бременский каноник Альберт, посланный папой Римским, захватил устье Двины и основал в 1201 году Ригу. Через год на завоеванных вокруг Риги ливонских землях был создан орден монахов-рыцарей. Он назывался Орденом меченосцев по форме длинного креста, больше похожего на меч. В 1215–1216 годах меченосцы захватили Эстонию. Этому предшествовала их борьба с русскими и литовскими князьями, а также вражда с Данией, которая с начала XII века претендовала на Эстонию.

В 1212 году меченосцы вплотную подошли к границам Псковской и Новгородской земли. Княживший в Новгороде Мстислав Удалой успешно им противостоял. Затем, в княжение в Новгороде отца Александра Невского Ярослава Всеволодовича, меченосцы были разбиты под Юрьевым (современный Тарту). Город остался за крестоносцами при условии выплаты за него Новгороду дани (юрьева дань). К 1219 году Дания отвоевала Северную Эстонию, но через 5 лет меченосцы вернули ее себе.

Активность крестоносцев подтолкнула к сплочению литовские племена (литву, жмудь). У них, единственных из прибалтийских народов, начало формироваться собственное государство.

В земле балтского племени пруссов, что располагалась у польского порубежья, был основан еще один орден крестоносцев - Тевтонский. Ранее он находился в Палестине, но польский король пригласил тевтонцев в Прибалтику, надеясь на их помощь в борьбе с язычниками пруссами. Тевтонцы вскоре стали захватывать и польские владения. Что же касается пруссов, то они были истреблены.

Но поражение в 1234 году от отца Александра Невского Ярослава, а в 1236 году — от литовцев привели к реформе Ордена меченосцев. В 1237 году он стал отделением Тевтонского ордена, и его стали называть Ливонским.

Батыево нашествие породило у крестоносцев надежду, что экспансию можно расширить на северные земли православных, которых на Западе уже давно — после раскола церквей в 1054 году - считали еретиками. Особенно привлекал Господин Великий Новгород. Но не одни крестоносцы прельщались новгородской землей. Интересовала она и шведов.

Господин Великий Новгород и Швеция не раз воевали, когда их интересы в Прибалтике сталкивались. В конце 1230-х годов в Новгороде получили известие, что зять шведского короля ярл (титул шведской знати) Биргер готовит набег на новгородские владения. Князем в Новгороде тогда сидел Александр, 19-летний сын Ярослава Всеволодовича. Он наказал ижорскому старейшине Пелгусию следить за побережьем и сообщить о вторжении шведов. В итоге, когда скандинавские ладьи вошли в Неву и остановились у места впадения в нее реки Ижоры, князь Новгородский был вовремя оповещен. 15 июля 1240 года Александр прибыл к Неве и силами небольшого новгородского отряда и своей дружины неожиданно атаковал неприятеля.

На фоне разорения северо-восточной Руси монгольским ханом Батыем эта битва разомкнула тяжкий для современников круг: Александр принес Руси победу и вместе с ней надежду, веру в свои силы! Эта победа принесла ему почетное звание Невского.

Уверенность в том, что русские способны одерживать победы, помогла выстоять в трудные дни 1240 года, когда в новгородские пределы вторгся более опасный враг - Ливонский орден. Пал древний Изборск. Псковские изменники открыли ворота перед неприятелем. Крестоносцы рассыпались по новгородской земле и грабили в окрестностях Новгорода. Недалеко от Новгорода крестоносцы соорудили укрепленный форпост, совершали рейды под Лугу и Сабельный погост, который находился в 40 верстах от Новгорода.

Александра в Новгороде не было. Он рассорился с независимыми новгородцами и уехал в Переяславль Залесский. Под нажимом обстоятельств новгородцы стали просить у великого князя Владимирского Ярослава помощи. Во главе суздальских полков новгородцы хотели видеть Александра Невского. Великий князь Ярослав отправил другого сына - Андрея с конным отрядом, но новгородцы стояли на своем. В конце концов, приехал Александр, привел свою переяславскую дружину и владимиро-суздальское ополчение, состоявшее в основном из крестьян. Собрали полки и новгородцы.

В 1241 году русские начали наступление, отбив у крестоносцев Копорье. Возведенную рыцарями в Копорье крепость разрушили. Зимой 1242 года Александр Невский неожиданно появился у Пскова и освободил город.

Русские войска вступили в пределы Ордена, однако вскоре их авангард был разбит рыцарями. Александр отвел полки к восточному берегу Чудского озера и решил дать сражение.

5 апреля 1242 года случилась великая сеча. Хотя сражение и называлось «ледовым», проходило оно на берегу озера, так как никто из участников не рискнул бы выйти на апрельский лед, тем более в военном снаряжении. Изображенный режиссером Эйзенштейном эпизод с битвой на льду был всего лишь художественным приемом, призванным прибавить драматизма и без того успешной операции. На лед же вышла та часть крестоносного войска, которая пыталась спастись бегством.

Ход боя

Русские встали традиционным «орлом»: в центре полк, состоявший из владимиро-суздальских ополченцев, по бокам — полки правой и левой руки - тяжеловооруженная новгородская пехота и конные княжеские дружины. Особенностью было то, что значительная масса войск расположилась именно на флангах, обычно сильнейшим являлся центр. За спиной у ополченцев был крутой берег, покрытый валунами. Перед берегом поставили сани обоза, скрепленные цепями. Это сделало берег совершенно непроходимым для рыцарских коней и должно было удерживать малодушных в русском стане от бегства. У островка Вороний камень стояла в засаде конная дружина.

Рыцари двинулись на русских «кабаньей головой». Это был особый строй, не раз приносивший успех крестоносцам. В центре «кабаньей головы» шли, сомкнув ряды, пехотинцы-кнехты. С боков от них и сзади в 2-3 ряда ехали всадники, кони их тоже имели. Впереди, сужаясь острием, двигались ряды наиболее опытных рыцарей. «Кабанья голова», прозванная русскими «свиньей», таранила врага, прорывала оборону. Рыцари копьями, боевыми топорами, мечами уничтожали противника. Когда тот был разгромлен, выпускались пехотинцы кнехты, добивавшие раненых и бегущих.

Летописная повесть о ледовом побоище сообщает «бысть сеча зла, и треск от копий, и ломление, и звук от мечнаго сечения» .

Рыцари смяли русский центр и закружились на месте, ломая собственное построение. Им некуда было двигаться. С флангов на рыцарей давили «полки правой и левой руки». Словно клещами сжимали они «свинью». С обеих сторон у сражавшихся было много погибших. Берег покраснел от крови. У противника страдала главным образом пехота. Убить рыцаря было сложно.

Войска Александра Невского, остановив первый натиск рыцарской конницы, ударили с удвоенной энергией. Крестоносцы побежали. Русские всадники преследовали их несколько километров.

Ледовая сеча была выиграна. План крестоносцев утвердиться в Северной Руси не удался.

В 1243 году в Новгород прибыли послы Ордена. Был подписан мир. Крестоносцы признали нерушимыми границы Господина Великого Новгорода, обещали регулярно выплачивать юрьеву дань. Были оговорены условия выкупа нескольких десятков рыцарей, попавших в плен. Александр провел этих знатных пленников от Пскова до Новгорода подле их коней, разутых, с непокрытой головой, с веревкой на шее. Большего оскорбления для рыцарской чести придумать было невозможно.

В будущем между Новгородом, Псковом и Ливонским Орденом происходили еще не раз военные стычки, но граница владений обеих сторон оставалась стабильной. За владение Юрьевым Орден продолжал выплачивать дань Новгороду, а с конца XV века - Московскому единому русскому государству.

В политическом и моральном плане победы над шведами и рыцарями Ливонского Ордена были очень важны: масштабы западноевропейского натиска на северо-западных рубежах Руси сократились. Победы Александра Невского над шведами и крестоносцами прервали череду поражений русских войск.

Для православной церкви особенно важно было недопущение католического влияния на русских землях. Стоит вспомнить, что крестовый поход 1204 года завершился захватом крестоносцами Константинополя, столицы православной империи, считавшей себя Вторым Римом. Более полувека на византийской территории существовала Латинская империя. Греки-православные «жались» в Никеи, откуда пытались отвоевать у западных крестоносцев свои владении. Татары, напротив, являлись союзниками православных греков в их борьбе с исламским и турецком натиском на восточные византийские пределы. По сложившейся с Х века практике большинство высших иерархов русской церкви являлись по происхождению греками или южными славянами, приезжающими на Русь из Византии. Главу русской церкви - митрополита - назначал константинопольский патриарх. Естественно интересы вселенской православной церкви были для руководства русской церкви превыше всего. Католики казались куда более опасными, чем татары. Неслучайно до Сергия Радонежского (вторая половина XIV века) ни один видный церковный иерарх не благословлял на борьбу с татарами и не призывал к ней. Нашествие Батыя и татарские рати трактовались духовенством, как «бич Божий», наказание православных за их грехи.

Именно церковная традиция создала вокруг имени Александра Невского, причисленного после смерти к лику святых, ореол идеального князя, воина, «страдальца» (борца) за русскую землю. Таким он и вошел в народный менталитет. В данном случае князь Александр во многом «собрат» Ричарда Львиное Сердце. Легендарные «двойники» обоих монархов заслонили их реальные исторические образы. В обоих случаях «легенда» далеко оторвалась от изначального прототипа.

В серьезной науке, между тем, не утихают споры о роли Александра Невского в русской истории. Позиция Александра в отношении Золотой Орды, его участие в организации Неврюевой рати 1252 года и распространении ордынского ига на Новгород, жестокие даже для того времени расправы, свойственные Александру в борьбе со своими противниками, вызывают противоречивые суждения в отношении итогов деятельности этого безусловно яркого героя русской истории.

Для евразийцев и Л.Н. Гумилева Александр - дальновидный политик, правильно выбравший союз с Ордой, повернувшийся спиной к Западу.

Для других историков (например, И.Н. Данилевского) роль Александра в отечественной истории скорее негативная. Эта роль фактического проводника ордынской зависимости.

Часть историков, включая С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, вовсе не считает ордынское иго «полезным для Руси союзом», но отмечает, что у Руси не было сил для борьбы. Сторонники продолжения борьбы с Ордой - Даниил Галицкий и князь Андрей Ярославич, несмотря на благородство их порыва, были обречены на поражение. Александр Невский, напротив, осознавал реалии и был вынужден, как политик, искать компромисс с Ордой во имя выживания русской земли.

Обложка: Н.К. Рерих «Александр Невский», 1942 год. Источник: https://commons.wikimedia.org