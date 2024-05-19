Ледовое побоище: на пути к битве Вдохновляемые высокой идеей освобождения гроба Господня и обуреваемые жаждой богатств и новых земель крестоносцы шагнули в Левант - так называли в Средние века территории, расположенные по Восточному берегу Средиземного моря. На чтение: 7 минут

ХОД СОБЫТИЙ

Х век в густо населенной - по средневековым, конечно, меркам - Западной Европе ознаменовался началом экспансии. В дальнейшем из века в век эта экспансия ширилась, принимая самые разнообразные формы.

Европейский крестьянин, согбенный под грузом повинностей перед сеньором, отважился вторгнуться в непокорные леса. Он вырубал деревья, расчищал землю от кустарника и осушал болота, добывая дополнительные пашни.

Европейцы теснили сарацинов (арабов, захвативших Испанию), шла реконкиста («отвоевание» Испании).

Вдохновляемые высокой идеей освобождения гроба Господня и обуреваемые жаждой богатств и новых земель крестоносцы шагнули в Левант - так называли в Средние века территории, расположенные по Восточному берегу Средиземного моря.

Начался европейский «натиск на восток»; селяне, искусные городские мастера, опытные торговцы, рыцари в массе появились в славянских странах, например, в Польше и Чехии, стали расселяться и обустраиваться там. Это способствовало подъему хозяйства, общественной и культурной жизни восточно-европейских стран, но одновременно порождало проблемы, создавая соперничество и противостояние пришлого и коренного населения. Особенно большая волна переселенцев хлынула из германских земель, где правители Германской империи (вслед за императором Фридрихом Барбароссой) поддерживали «натиск на Восток».

Вскоре взгляд европейцев приковала к себе Прибалтика. Ее воспринимали, как лесную пустыню, слегка заселенную дикими летто-литовскими и угро-финскими языческими племенами, не знавшими государственной власти. Здесь еще издревле экспансию вели Русь и скандинавские страны. Они колонизовали пограничные к себе районы. Обложили местные племена данью. Русские еще во времена Ярослава Мудрого построили за Чудским озером в земле угро-финнов-эстов свою крепость Юрьев (названа по данному Ярославу Мудрому при крещении имени Георгий). Шведы продвигались во владения финнов, пока не достигли рубежей карельской земли, контролируемой Новгородом.

В конце XII - начале XIII веков в Прибалтике появились люди с запада Европы. Первыми пришли несущие слово Христово католические миссионеры. В 1184 году монах Мейнард безуспешно пытался обратить ливов (предков современных латышей) в католичество. Монах Бертольд в 1198 году проповедовал христианство уже с помощью мечей рыцарей-крестоносцев. Бременский каноник Альберт, посланный папой Римским, захватил устье Двины и основал в 1201 году Ригу. Через год на завоеванных вокруг Риги ливонских землях был создан орден монахов-рыцарей. Он назывался Орденом меченосцев по форме длинного креста, больше похожего на меч. В 1215–1216 годах меченосцы захватили Эстонию. Этому предшествовала их борьба с русскими и литовскими князьями, а также вражда с Данией, которая с начала XII века претендовала на Эстонию.

В 1212 году меченосцы вплотную подошли к границам Псковской и Новгородской земли. Княживший в Новгороде Мстислав Удалой успешно им противостоял. Затем, в княжение в Новгороде отца Александра Невского Ярослава Всеволодовича, меченосцы были разбиты под Юрьевым (современный Тарту). Город остался за крестоносцами при условии выплаты за него Новгороду дани (юрьева дань). К 1219 году Дания отвоевала Северную Эстонию, но через 5 лет меченосцы вернули ее себе.

Активность крестоносцев подтолкнула к сплочению литовские племена (литву, жмудь). У них, единственных из прибалтийских народов, начало формироваться собственное государство.

В земле балтского племени пруссов, что располагалась у польского порубежья, был основан еще один орден крестоносцев - Тевтонский. Ранее он находился в Палестине, но польский король пригласил тевтонцев в Прибалтику, надеясь на их помощь в борьбе с язычниками пруссами. Тевтонцы вскоре стали захватывать и польские владения. Что же касается пруссов, то они были истреблены.

Но поражение в 1234 году от отца Александра Невского Ярослава, а в 1236 году — от литовцев привели к реформе Ордена меченосцев. В 1237 году он стал отделением Тевтонского ордена, и его стали называть Ливонским.

Батыево нашествие породило у крестоносцев надежду, что экспансию можно расширить на северные земли православных, которых на Западе уже давно — после раскола церквей в 1054 году - считали еретиками. Особенно привлекал Господин Великий Новгород. Но не одни крестоносцы прельщались новгородской землей. Интересовала она и шведов.

Господин Великий Новгород и Швеция не раз воевали, когда их интересы в Прибалтике сталкивались. В конце 1230-х годов в Новгороде получили известие, что зять шведского короля ярл (титул шведской знати) Биргер готовит набег на новгородские владения. Князем в Новгороде тогда сидел Александр, 19-летний сын Ярослава Всеволодовича. Он наказал ижорскому старейшине Пелгусию следить за побережьем и сообщить о вторжении шведов. В итоге, когда скандинавские ладьи вошли в Неву и остановились у места впадения в нее реки Ижоры, князь Новгородский был вовремя оповещен. 15 июля 1240 года Александр прибыл к Неве и силами небольшого новгородского отряда и своей дружины неожиданно атаковал неприятеля.

На фоне разорения северо-восточной Руси монгольским ханом Батыем эта битва разомкнула тяжкий для современников круг: Александр принес Руси победу и вместе с ней надежду, веру в свои силы! Эта победа принесла ему почетное звание Невского.

Уверенность в том, что русские способны одерживать победы, помогла выстоять в трудные дни 1240 года, когда в новгородские пределы вторгся более опасный враг - Ливонский орден. Пал древний Изборск. Псковские изменники открыли ворота перед неприятелем. Крестоносцы рассыпались по новгородской земле и грабили в окрестностях Новгорода. Недалеко от Новгорода крестоносцы соорудили укрепленный форпост, совершали рейды под Лугу и Сабельный погост, который находился в 40 верстах от Новгорода.

Александра в Новгороде не было. Он рассорился с независимыми новгородцами и уехал в Переяславль Залесский. Под нажимом обстоятельств новгородцы стали просить у великого князя Владимирского Ярослава помощи. Во главе суздальских полков новгородцы хотели видеть Александра Невского. Великий князь Ярослав отправил другого сына - Андрея с конным отрядом, но новгородцы стояли на своем. В конце концов, приехал Александр, привел свою переяславскую дружину и владимиро-суздальское ополчение, состоявшее в основном из крестьян. Собрали полки и новгородцы.

В 1241 году русские начали наступление, отбив у крестоносцев Копорье. Возведенную рыцарями в Копорье крепость разрушили. Зимой 1242 года Александр Невский неожиданно появился у Пскова и освободил город.

Русские войска вступили в пределы Ордена, однако вскоре их авангард был разбит рыцарями. Александр отвел полки к восточному берегу Чудского озера и решил дать сражение.