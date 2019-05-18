Как русские взяли «Венец земли» Жать на язычников конунг хотел, крепость Ландскруна построить велел. Воинов одиннадцать сотен собрали. Плыли из Швеции в дальние дали. Думаю я, по Неве никогда раньше не плыли такие суда. Шведская «Хроника Эрика» (составлена в 1320-е годы). 18 мая 1301 года новгородское войско под командованием великого князя Андрея Александровича взяло штурмом шведскую крепость Ландскрона Старые враги Все наши соотечественники прекрасно знают историю славного князя Александра Невского. Он получил своё прозвище именно за знаменитое сражение со шведами на Неве. А после победы в Ледовом побоище в 1242 году попытки шведских и немецких рыцарей-феодалов и крестоносцев вторгнуться на Русь прекратились почти на полвека....

Жать на язычников конунг хотел, крепость Ландскруна построить велел. Воинов одиннадцать сотен собрали. Плыли из Швеции в дальние дали. Думаю я, по Неве никогда раньше не плыли такие суда.

Шведская «Хроника Эрика» (составлена в 1320-е годы).

18 мая 1301 года новгородское войско под командованием великого князя Андрея Александровича взяло штурмом шведскую крепость Ландскрона

Старые враги

Все наши соотечественники прекрасно знают историю славного князя Александра Невского . Он получил своё прозвище именно за знаменитое сражение со шведами на Неве . А после победы в Ледовом побоище в 1242 году попытки шведских и немецких рыцарей-феодалов и крестоносцев вторгнуться на Русь прекратились почти на полвека.

Но старый враг совсем не собирался оставлять своих планов по порабощению северных русских земель. Всё это время шведы копили силы, собирали войска и устраивали с ведома Папы Римского крестовые походы в Карелию и на территорию современной Финляндии. В результате третьего шведского похода в Карелию в 1292 году был основан и город Выборг, который перехватил торговые пути по реке Вуоксе и поставил под контроль местные общины. Позже шведы захватили и город Корела с крепостью, но новгородцам удалось отбить поселение.

Шведы не оставили попыток расширить свою территорию и одновременно насолить русским купцам. Под видом крестовых походов против «язычников» и местных племен шведские отряды занимались банальным грабежом на суше и пиратством на море. Купцы, идущие на кораблях, облагались данью, и это в самом лучшем случае, зачастую их просто убивали и уводили целый корабль с добром к себе, в Швецию. Такая ситуация не только больно била по карману Великого Новгорода, но и угрожала всем северорусским землям.

Последней каплей стало решение шведов перенести удар из Карелии в сторону Невы – единственного удобного выхода в Балтийское море для наших купцов.

Ландскрона

Шведы приняли единственно верное решение: чтобы закрыть устье Невы, следовало основать там сильную крепость. Так вышло, что в этом предприятии им сопутствовала удача. Шведский флот, вышедший из Стокгольма в мае 1300 года, быстро дошел до устья Невы, где сразу же были начаты работы по строительству укреплений.

Место было выбрано практически идеальное – между реками Охтой и Невой, на не затапливаемом водой холме, с трех сторон прикрытым водными артериями. Оставалось лишь прокопать ров с единственной сухой стороны, и крепость становилась действительно «крепким орешком». Шведы подготовились основательно и даже вызвали из Италии опытных мастеров фортификации. Под их руководством за лето на полуострове выросла действительно мощная крепость площадью свыше 15 тыс. кв. метров. Она имела 8 больших башен, высокий донжон, который использовался, видимо, как наблюдательный пункт. На башнях располагались тяжелые арбалеты и метательные машины. Шведам удалось прокопать целых два рва – глубиной 2 метра и шириной 15 и 11 метров. Стенки рвов выложили деревом, в крепости был выкопан колодец. Получилось отличное укрепление, имя ему дали Ландскрона ( Landskrona ) – «венец земли» в переводе со шведского языка.

Новгородцы пытались помешать строительству, но князь Андрей Александрович (сын Александра Невского), по несчастью, с дружиной и опытными полководцами уехал в Суздаль. Новгородское ополчение не справилось с хорошо подготовленными и вооруженными шведскими рыцарями, которых вели Маттс Кеттильмундсон, Хенрик ван Кюрна и Петер Порсе младший.

К осени в устье Невы возвышалась грозная шведская крепость. Враг оставил в ней гарнизон, насчитывавший свыше 300 хорошо оснащенных и вооруженных человек, которых вполне хватало для обороны. А шведский флот ушел зимовать в Стокгольм, по традиции и своей пагубной натуре, разграбив все на своем пути.

Штурм

Срочно вернувшегося в Новгород князя Андрея Александровича ждали дурные вести. Буквально у него под носом враг основал отличное укрепление, которое к следующему лету могло превратиться в мощный опорный пункт для войны против Руси. Князь понимал, что ему нужно устранить эту угрозу до лета, до начала морской навигации. Иначе к шведам вернулся бы мощный флот с войском, и разбить врага было бы значительно тяжелее.

Зима прошла в приготовлениях к походу. Опытные дружинники тренировали ополченцев, обучали приемам штурмового боя, а князь собирал союзников. К новгородцам присоединились карелы, возненавидевшие шведских захватчиков, обещал с дружиной прибыть и тверской князь Михаил Ярославич.

К маю 1301 года русское войско двинулось в поход на Ландскрону. Не дожидаясь тверской дружины, князь Андрей решил действовать своими силами. Быстро добравшись до крепости, наши войска окружили её и отбили вылазку шведов. Противник стал готовиться к осаде и надеялся на скорую подмогу из Швеции, им следовало продержаться не более месяца.

Но первой же ночью князь Андрей разбил русское войско на три отряда и начал общий штурм Ландскроны. Обученные дружинниками воины быстро преодолели рвы и взобрались на стены. Шведы не успели открыть губительный огонь из своих тяжелых арбалетов и метательных пороков.

Ворвавшись на стены, русские в ходе короткого, но жестокого боя оттеснили шведов во двор, где русские отряды соединились. Уцелевшие шведы бежали в донжон, где заперлись и надеялись обороняться. Однако, посовещавшись, раненые, испуганные и усталые шведские солдаты под гарантии сохранения им жизни сдались. Так, за полдня русское войско смогло взять мощную Ландскрону, практически не понеся потерь.

Война со Швецией шла ещё 20 лет без особых успехов для врага, пока не был заключен Ореховский мирный договор на компромиссных условиях.

Выгодное место

Князь Андрей Александрович после победы велел срыть и разрушить крепость. Вплоть до 1611 года это выгодное место больше не занималось военными укреплениями. Во времена Смуты шведы опять захватили выгодный полуостров и, пользуясь слабостью России, возвели там новую крепость – Ниеншанц.

Только в 1703 году царь-реформатор Пётр I вернул России эти земли и основал Санкт-Петербург. Сейчас на этом месте стоит Александро-Невская лавра.

К слову, в наши дни Российское военно-историческое общество проводит большую работу по сохранению исторических крепостей России. К примеру, Смоленская крепость, строившаяся в концк XVI века, сохранилась до нашего времени, и пережила немало осад и боев в своей истории. РВИО реализует проект по возрождению этого уникального памятника архитектуры и истории. В двух башнях стены – Громовой и Моховой при содействии РВИО организованы музеи. Более того под патронажем Общества идет разработка проекта реставрации и приспособления Смоленской крепостной стены. Такие же работы велись и вокруг Ландскроны. История о штурме шведской крепости подтверждается не только литературными источниками, такими как шведская «Хроника Эрика». На удивление крепость хорошо сохранилась как археологическая достопримечательность. Российские археологи с 1992 года работали в окрестностях Ландскроны и детально восстановили её план. Также вокруг неё были сделаны многочисленные находки, свидетельствующие о бое и пожаре в крепости. Всё это подтверждает историю о том, как русские менее чем за день отняли у шведов «Венец земли».