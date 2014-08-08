Кто сказал «Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет»? Развенчивая исторический миф:

Краткое описание

Эту фразу новгородский князь якобы произнес, когда послы Ливонского ордена прибыли в Великий Новгород просить «вечного мира» после поражения в Ледовом побоище. Источником укрепившегося в общественном сознании убеждения стал фильм Сергея Эйзенштейна « Александр Невский » (1939), сформировавший целый комплекс мифов об Александре Невском и роли битвы на льду Чудского озера в апреле 1242 года. С тех пор высказывание героя Николая Черкасова, исполнившего главную роль в картине Эйзенштейна, прочно ассоциируется с именем новгородского князя.

Примеры употребления

Впереди были ещё триста лет позора и унижения, ещё триста лет Русь платила дань ханам Золотой орды. Но уже прозвучали грозным предупреждением врагам слова князя Александра Невского: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет!» ( Назаров О. «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет!» // Сайт-газета «Местный спрос», 16.04.2013 )

И в какие бы крайности не впадали отдельные политики, заявляющие, что противостояние Запада и России может перейти в стадию «горячей» войны, мы отвечаем: Россия ни с кем воевать не собирается. Но ни у кого не должно быть сомнений в наших силах и решительности. Как сказал в своё время Александр Невский: «Кто к нам с мечом придёт — от меча и погибнет». ( Газета «Завтра», №37 (773) от 10 сентября 2008 года )

Действительность

Фраза, которую режиссер и сценарист вложили в уста Николая Черкасова, представляет собой немного измененный вариант цитаты из Библии, по всей видимости, из Евангелия от Матфея (26:52): «И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место; ибо все, взявшие меч, мечем погибнут».

Аналогичное по смыслу высказывание встречается и в «Откровении Иоанна Богослова» 13:10): «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых».

Любопытно, что похожая формула существовала и в античном мире, в частности, в Древнем Риме в виде фразы «Кто воюет мечом, от меча и погибает» (Qui gladio ferit, gladio perit).

В действительности же источники не сообщают о том, произносил ли такую фразу новгородский князь. В текстах, повествующих о жизни и делах Александра Невского (в том числе «Софийской первой летописи» и «Псковской второй летописи») об этом нет никаких упоминаний.

По словам исследователя средневековой Руси И.Н. Данилевского, Александр Невский является одним из самых сакрализованных персонажей российской истории. Его образ как защитника православия, борца за независимость Руси начал формироваться в XVIII веке, утверждает исследователь, и имел под собой прочную идеологическую платформу: место, которое Петр I избрал для строительства новой столицы, находилось практически там же, где в 1240 году состоялась Невская битва. Претензии России на выход к Балтике вызывал ассоциации с победой князя на Неве. Даже день памяти Александра Невского (30 августа) был выбран неслучайно: в этот день Россия заключила Ништадтский мир со Швецией.

Впоследствии образ Александра как защитника Русской земли стал все больше популяризоваться: в 1725 г. Екатерина I учредила высшую военную награду — Орден св. Александра Невского; Елизавета в 1753 г. приказала поместить мощи Александра в серебряную раку. Затем стали ежегодно проводить специальный крестный ход из петербургского Казанского собора в Александро-Невскую лавру. Наконец, в начале XX века одну из московских улиц назвали именем Александра Невского, отмечает И.Н. Данилевский.

Новую жизнь образу Александра как выдающегося защитника Руси дал фильм Эйзенштейна. Картина вышла на широкий экран в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война. Его авторы были удостоены Сталинской премии. Фильм оказался настолько духоподъемным, что в 1942 году был учрежден орден Александра Невского, украшенный портретом исполнителя главной роли, Николая Черкасова — и это при том, что всего за несколько лет до этого сценарий кинокартины профессиональные историки называли «издевкой над историей».

Влияние фильма на общественное сознание оказалось настолько сильным, что и экранный образ главного героя, и весь комплекс сопутствующих мифов — в том числе о ключевой роли Ледового побоища в борьбе с крестоносной экспансией, и о том что Александр Невский символически завершил ее переиначенной библейской цитатой про меч — прочно вошли в общественное сознание, закрепились в исторической памяти, и фигурируют не только в рассуждениях обывателей при отсылках к «старине», но и в работах профессиональных историков, и в учебных материалах.

Литература