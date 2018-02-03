Краткий курс истории. Максим Грек 3 февраля (н. ст.) Православная церковь чтит память преподобного Максима Грека, прославленного религиозного писателя, публициста и переводчика. Европейский странник Преподобный Максим родился в 1470 году в семье состоятельного христианина и аристократа, в греческом селении Арта, в эпоху турецкого владычества. Положение родителей позволило Максиму получить отличное образование. Школа, которую он окончил, находилась на острове Корфу, в те времена принадлежавшем Венецианской республике. В 20 лет Максим предпринял неудачную попытку баллотироваться в совет самоуправления этой территории. После этого будущий святой отправился в Италию, где изучал древнегреческую философию и язык. Во Флоренции состоялось знакомство Максима с известнейшим доминиканским монахом и проповедником Джироламо Савонаролой. Позднее...

3 февраля (н. ст.) Православная церковь чтит память преподобного Максима Грека, прославленного религиозного писателя, публициста и переводчика.

Европейский странник

Преподобный Максим родился в 1470 году в семье состоятельного христианина и аристократа, в греческом селении Арта, в эпоху турецкого владычества. Положение родителей позволило Максиму получить отличное образование. Школа, которую он окончил, находилась на острове Корфу, в те времена принадлежавшем Венецианской республике. В 20 лет Максим предпринял неудачную попытку баллотироваться в совет самоуправления этой территории. После этого будущий святой отправился в Италию, где изучал древнегреческую философию и язык. Во Флоренции состоялось знакомство Максима с известнейшим доминиканским монахом и проповедником Джироламо Савонаролой. Позднее Максим вспоминал, что за время путешествий по Европе успел познакомиться с различными учениями, но остался в истинной вере. Наконец однажды Максим принял решение, шедшее вразрез со всеми завидными перспективами, которые сулила мирская жизнь: он ушел в монастырь.

Переводчик для Москвы

Преподобный Максим подвизался в Ватопедском монастыре на горе Афон. Братия монастыря с осторожностью приняла нового насельника: к людям, бывшим в плотном контакте с западной культурой, на Востоке отношение было сложное. Но уже скоро Максим прослыл энергичным иноком и знатоком священных текстов. В начале XVI века на Руси шла серьезная полемика по вопросам имущественной стороны монастырской жизни. Посольство, отправленное великим князем Василием III (отцом Ивана Грозного ) на Афон, запросило для помощи в разрешении данного вопроса образованного монаха. Кандидатура преподобного Максима подошла как нельзя лучше, а тот факт, что он не владел русским языком, для талантливого монаха не представлялся серьезной трудностью. Дорога выдалась долгой: через Константинополь в 1516 году, далее в сопровождении турецкого посольства – в Крымское ханство, наконец, в 1518 году – в Москву.

Опала

За все время в Москве Максим Грек с помощниками перевел «Толковую Псалтирь», осуществил ряд других переводов, а также создал княжескую библиотеку и внес правки в богослужебные книги. Однако Максим, погруженный в работу, так и не смог понять и полностью принять особенности русского менталитета. То, что он почитал за исповедание чистой веры, воспринималось светскими и духовными иерархами как вольнодумство, дерзость, грубость, личное оскорбление. В 1525 году преподобного обвинили в ереси, связи с турецким правительством, запретили причащаться Тела Христова и посещать храм. Так Максим Грек оказался в суровых условиях, в заточении. В 1531 году последовал повторный суд, на котором было найдено оправдание всем издевательствам, перенесенным преподобным в темнице: хула, которой якобы подверг Максим священные русские книги. В течение следующих 20 лет в мерах наказания святого стали действовать некоторые послабления. Лишь в 1551 году, после многочисленных просьб Восточных Патриархов вернуть Максима на Афон, а также благодаря ходатайству некоторых светских и духовных властей, Иван IV разрешил преподобному переселиться в Троице-Сергиеву обитель . Максим Грек упокоился 21 января 1556 года.

Максим оставил после себя многочисленные сочинения разнообразного характера: богословские, апологетические, духовно-нравственные; кроме того от Максима сохранились послания и письма к частным лицам. С середины XVI века его труды распространяются в многочисленных рукописных списках.

В XVII веке, в период Церковной реформы, вокруг двух из них разгорелись споры между реформаторами и старообрядцами. Дело в том, что в них Максим Грек изложил учение о двуперстном перстосложении. В целях очернения древних чинов реформаторы объявили в XVII веке эти два сочинения без всяких оснований подложными, поскольку считали старые обряды еретическими.