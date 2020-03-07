Марфа Борецкая – посадница новгородская, невзлюбившая Москву Наша история знает немало смелых и решительных женщин, перед которыми кони останавливались, а избы боялись гореть. А вот таких, которые могли бы в трудную минуту встать у руля государства, наберется не так много. Вспомним одну из них, которая не побоялась встать во главе Новгородской республики в борьбе против Великого княжества Московского. Имя ее Марфа-посадница.

Наша история знает немало смелых и решительных женщин, перед которыми кони останавливались, а избы боялись гореть. А вот таких, которые могли бы в трудную минуту встать у руля государства, наберется не так много. Вспомним одну из них, которая не побоялась встать во главе Новгородской республики в борьбе против Великого княжества Московского. Имя ее Марфа-посадница.

Самое интересное, что феномен Марфы-посадницы не одно столетие пытаются осмыслить историки и деятели культуры и искусства. Но достоверных сведений о ней до нашего времени дошло мало. Что, впрочем, естественно, ведь пока она не попала в оппозиционеры как глава одной из новгородских партий, боровшихся с Москвой, никакие летописи и официальные документы о ней не писали. Летописцы спохватились, когда она уже проиграла борьбу за власть, и, надо заметить, писали не без предвзятости.

Республика, но без Москвы

Но начнем все по порядку. Отцом Марфы был знатный новгородский боярин Семен Лошинский. Точной даты ее рождения не установлено. Известно, что она дважды была замужем. Первым мужем был боярин Филипп. В этом браке родились двое сыновей – Антон и Феликс, которые впоследствии погибли в Заонежье. Следующим мужем стал новгородский посадник Исаак Борецкий. Говорят, что этого мужа она выбирала сама, преследуя материальный интерес. У пары родились трое детей – Дмитрий, Федор и Ксения. В результате этого брачного союза в руках Борецких оказалась значительная часть новгородских земель. Состояние позволяло этой супружеской паре реально влиять на всю новгородскую жизнь. Тем не менее особого единства в политической жизни в Новгородской республике не было, зато были две группировки, каждая из которых имела свои интересы. Одна была на стороне московских интересов, а другая, которую возглавляли Борецкие, тяготела к Литве, надеясь при этом сохранить и власть, и привилегии.

Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Во второй половине 1450-х годов умирает Исаак Борецкий, и на его место становится его сын Дмитрий. Я хочу напомнить, что в то время в городе было 18 пожизненных посадников, и назначались они в Москве. Из этого числа выбирали степенного посадника, который формально был главой выборной власти. Любопытной деталью было то, что Исаак Борецкий был человеком князя Московского, но только все помыслы его были направлены в сторону Литвы. Теперь во главе посадников стал Дмитрий, но всеми делами уверенно рулила сама Марфа.

Политические бои начались в 1470 году, когда надо было выбирать нового новгородского архиепископа, который традиционно имел вес в политическом раскладе сил. Этот бой клан Борецких проиграл, и новым архиепископом стал Феофил, которого посвящали в сан в Москве. В 1471 году события приняли напряженный характер. Марфа начинает прямые переговоры с Казимиром IV и даже готовит проект вхождения Новгорода в состав Литвы. Естественно, были оговорены условия автономности, привилегии верховной знати. Ивану III ничего не оставалось, как объявить войну Новгороду. Литва пообещала помочь новгородцам, но не успела. Состоялось несколько сражений, крупнейшим из которых стала Шелонская битва. Новгородское ополчение, которое насчитывало около 30 тысяч человек, понесло сокрушительное поражение. Дмитрий был взят в плен и казнен. Новгороду была выставлена крупная контрибуция. Пришлось уступить некоторые земли, а еще и присягнуть Ивану III. Правда, было сохранено право на самоуправление внутренними делами.

«Окаянная Марфа»

Поражение не остановило Марфу, которая сохранила и влияние, и свои богатства. Она вновь собрала вокруг себя всех, кому не по нраву были московские порядки. По сути, в городе сложилось двоевластие. Иван III принял решение окончательно навести порядок. Царь потребовал официального признания за ним титула государя и размещения в городе его резиденции. Вся судебная власть становилась государственной. Сторонники Марфы на вече отклонили все требования. Вновь началась подготовка к войне, и они снова обращаются к Литве за помощью. В 1477 году армия Ивана III осадила город, и требования к защитникам были еще жестче. Практически город должен был утратить свою самостоятельность.

Сторонники Марфы призывали горожан к обороне, но при всех усилиях город спасти было уже нельзя. На улицах все чаще стали проходить столкновения между сторонниками и противниками Москвы. Позицию московского князя занял архиепископ Феофил, а также руководитель обороны города князь Василий Гребенка-Шуйский. 15 января 1478 года оборона закончилась, ворота открылись, и в город вошли княжеские войска.

От былой самостоятельности не осталось и следа. Было ликвидировано новгородское вече. И даже вечевой колокол был наказан и вывезен в Москву. Марфа и ее сторонники были арестованы и отправлены в Москву. Все имущество Борецких перешло в великокняжескую казну. К сожалению, мы не можем с уверенностью сказать, как сложилась дальнейшая судьба Марфы-посадницы. По одной из версий, она была пострижена в монахини и закончила свой жизненный путь в 1503 году в Нижнем Новгороде. По другой версии, трагедия случилась на территории Тверского княжества в селе Млеве. Точных данных о том, умерла она сама или была убита, нет.

Долгое время Марфа-посадница была символом сопротивления новгородской вольницы. Власть правдами и неправдами старалась не афишировать время ее смерти и место ее погребения. Политические пристрастия Марфы-посадницы даже сегодня не могут вызвать одобрения, но воля и упорство, которые она демонстрировала, заслуживают уважения.

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