Краткий курс истории. Странная война, невечный мир 5 февраля 1494 года был составлен договор, «Вечный мир», завершивший Пограничную войну между Великим княжеством Литовским и Русским государством, длившуюся с 1487 года. Конфликт Пограничный конфликт между Московским и Литовским княжествами вызревал с начала XV века и был связан с тем, что Москва претендовала на статус лидера и центра объединения русских земель. Литве это не нравилось потому, что на определенном этапе она сама стремилась стать таким центром, да и в целом отрицательно относилась к попыткам Москвы, ведь часть земель, на которые претендовала последняя, были под властью Великого княжества Литовского. Великий князь Иван III (дед Ивана Грозного) поначалу проводил осторожную политику...

5 февраля 1494 года был составлен договор, «Вечный мир», завершивший Пограничную войну между Великим княжеством Литовским и Русским государством, длившуюся с 1487 года.

Конфликт

Пограничный конфликт между Московским и Литовским княжествами вызревал с начала XV века и был связан с тем, что Москва претендовала на статус лидера и центра объединения русских земель. Литве это не нравилось потому, что на определенном этапе она сама стремилась стать таким центром, да и в целом отрицательно относилась к попыткам Москвы, ведь часть земель, на которые претендовала последняя, были под властью Великого княжества Литовского. Великий князь Иван III (дед Ивана Грозного ) поначалу проводил осторожную политику в отношении Литвы. Но давление Москвы на Литву постоянно усиливалось и было связано с переходом на службу к Московскому великому князю князей из приграничных районов, высвобождением дополнительных сил после решения вопроса с Большой Ордой в 1480 году, заключения союзного договора с Крымским ханством в том же году и др. Всё это сопровождалось постоянными стычками в приграничных с Литвой районах и сражениями за отдельные города без объявления войны.

После заключения договора 1449 года в течение двух десятков лет взаимоотношения двух великих княжеств были вполне мирными. Первая известная пограничная стычка — нападение осенью 1473 года Семёна Беклемишева на Любутск и ответное нападение любучан на кн. Семёна Одоевского, который погиб в бою. Семён Одоевский — единственный из Новосильских князей, в то время служивший Ивану III. Его брат Иван Юрьевич, а также все князья Воротынские и Белёвские служили Казимиру IV. Этот обмен набегами явился следствием нападения хана Большой Орды Ахмата на Алексин в 1472 году, но последствий он не имел, так как ни та, ни другая сторона не желали войны.

Поворотным в московской политике в отношении Литвы был 1478 год — упразднение новгородской самостоятельности. Согласно договорам литовских великих князей с Новгородом они имели право на получение дани («чёрной куны» — 360,35 рублей в год) с пограничных волостей: Пустой Ржевы, Великих Лук и Холмовского погоста и нескольких волостей к востоку. Московско-литовский договор 1449 года признавал это право. Но теперь по приказу Ивана III все литовские наместники и тиуны из спорных волостей были изгнаны и им не позволяли вернуться

Странная война

Непосредственно боевые действия между Москвой и Литвой начались в 1492 году, после смерти литовского князя Казимира IV и восшествия на престол князя Александра, а также распада династического союза между Литвой и Польшей. Используя выгодные внешнеполитические обстоятельства, Иван III отправил в литовские владения войска, что привело к переходу нескольких важных пограничных крепостей под власть Москвы. Стоит помнить, что в конце XV века еще не все русские земли были объединены под властью Москвы, а некоторые западнорусские князья, чьи владения располагались в приграничных районах, тяготели к Литве. Вдобавок война так и не была объявлена, хотя боевые действия шли по всей линии границы. Поэтому в историографии Русско-литовскую войну 1487–1494 годов именуют также Странной войной. Иван III занял хитрую позицию: мол, раз западнорусские князья издавна служили на обе стороны, то пусть сами выбирают себе государя. Их руками он и вел боевые действия. Внушительные успехи Москвы и провал попыток литовского князя заручиться поддержкой Польши, Тевтонского ордена и Большой Орды заставили Литву пойти на мирные переговоры.

Вечный мир

В ходе переговоров Литва потребовала вернуться к границам 1449 года, а взамен была готова отказаться от Новгорода, Пскова, Твери и так называемой «Ржевской дани» – податных пограничных волостей. Москва, в свою очередь, потребовала вернуться к еще более ранним границам, по которым Смоленск и Брянск были в ее руках. В сложившейся обстановке был найден определенный компромисс. Часть захваченных земель была возвращена Литве, часть осталась за Москвой, граница между Литвой и Новгородом прошла по старому рубежу, и в целом русско-литовская граница была отодвинута на запад. Иван III в договоре указал свой новый статус – «государь всея Руси». Дочь Ивана III была отдана замуж за великого князя Литовского Александра. Впрочем, «Вечный мир» оказался совсем не вечным.

Договор 1494 года ни та, ни другая сторона не считала окончательным: литовские власти не признавали сложившегося положения сил и новой границы и жаждали возвращения утраченных земель; московская же власть, видя слабость противника, продолжила прежнюю политику приграничных набегов и захватов и вела подготовку к новой войне. Западная граница в области Мезецка и южнее его вследствие чересполосного владения Мезецких князей и разбросанности их «дольниц» не могла быть точно установлена. Это обстоятельство создавало источник споров и столкновений.

Продолжали происходить пограничные столкновения, постепенно захватывались новые земли, а общая неудовлетворенность обеих сторон договором 1494 года лишь подливала масла в огонь. Новая война началась в 1500 году.