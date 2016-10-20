Когда побеждают не силой. К годовщине стояния на Угре Когда побеждают не силой. К годовщине стояния на Угре

20 октября 1480 года хан Ахмат решил отложить новую атаку на русское войско.

Бесконечные переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе нередко оставляют за бортом сам Донбасс, то есть самопровозглашённые республики. Между тем не понимать, что эта война – война двух форм государственности (ожиревшего и неэффективного центра и уставшего с этим мириться региона), – значит не понять сути конфликта с самого начала.

Сегодня, когда мы справляем 536-ю годовщину игры «кто кого перестоит» между московским сепаратистом Иваном III и пришедшим усмирять этого неплательщика налогов ханом Ахматом, стоит поговорить о том, что нужно быть умнее того, кого хочешь победить.

Проба сил

Чтобы понять, почему Иван III вошёл в историю как собиратель русских земель, недостаточно помнить только эпизод на Угре, всё гораздо сложнее.

Начинать нужно с усобицы между отцом Ивана III Василием II Тёмным и двоюродным братом последнего Дмитрием Шемякой. Последний занял престол в 1445 году, когда Василий II попал в плен после сражения с ордынцами. Как было заведено в то время, за князя заплатило выкуп его княжество, но Шемяке очень не понравилось пользоваться социальным лифтом в обратном направлении. Он поднял против Василия II восстание, использовав как повод для него войско, присланное татарами для гарантии получения выкупа. Василия II ослепили, однако убивать его Шемяка не стал. Ослепил, выделил в качестве удела Вологду и отправил доживать. Василий II в ответ на это обвенчал своего Ивана III с дочерью тверского князя, получил его поддержку и уже в 1447 году вернул себе престол. А Иван III во время этой усобицы, тянувшейся до 1452-го, получил первый военный и политический опыт.

Таким образом, перед «большим» собиранием земель было ещё и «малое», во время которого Иван III помогал слепому отцу вернуть вотчину. По итогам этого собирания в середине 1450-х Иван стал соправителем отца, а затем (1462) получил престол.

«Большое собирание»

Получив, он занялся уже привычным делом. С одними княжествами заключил союз, другие по завещанию получили его братья. Третьи (Ярославское, Ростовское) добровольно перешли под руку Ивана III, а их князья, соответственно, – ему на службу.

В дальнейшем эта методика расширения России стала привычной и использовалась вплоть до XIX века, когда подобным манером в российскую элиту инкорпорировались правители Кавказа и Средней Азии. В общем, оставался последний шаг. Тем более, что этот шаг был по сути возвращением в 1445 год, к битве Василия II с ордынцами под Суздалем, с которой всё и завертелось.

Здесь русскому князю повезло. Орда позже, чем Русь, вошла в эпоху раздробленности, власть хана к концу XV была уже значительно слабее, вплоть до того, что улусы оспаривали самостоятельность во внешней политике. Это помогло Ивану III, как раз заключившему союз с Крымским ханством. Пока Ахмат занимался усмирением своих же окраин, он упустил момент, когда Московское княжество ещё можно было взять силой.

Первую попытку хан сделал ещё в 1472 году. Поход окончился провалом, если не считать сожжённого татарами города Алексина. По некоторым данным, Иван III использовал этот поход как повод окончательно перестать выплачивать дань.

Угра

В 1480 году Ахмат повторил поход. Заранее извещённый о нём князь встретил хана на реке Угре, заняв и защитив все переправы. Как раз на них и развернулись боевые действия.

Реку ордынцы не форсировали, но и разбиты не были, название события на это намекает. 20 октября на помощь Ивану III подошли войска двух его братьев – Бориса Волоцкого и Андрея Большого. Ранее между братьями возник конфликт: Иван III уж слишком усилился, даже для старшего брата и московского князя. После долгих лет раздробленности – непривычно.

Но, похоже, именно прибытие подкреплений решило исход битвы. Ахмат, узнав об этом, тянул с новыми попытками штурма. Через неделю Угра замёрзла, и Иван III отвёл войска под Боровск. Ахмат до последнего не решался на атаку – сам ожидал удара польского короля Казимира в тыл русскому войску (не зная, что того оттянул на себя мятежный крымский хан).

Вплоть до изобретения железнодорожного транспорта кавалерия играла решающую роль в войне ещё и потому, что позволяла добывать провизию для армии. А армия, которая больше месяца сидела на одном месте, могла себе позволить это только при наличии тыловых служб. Тыловых служб у ордынцев не было, в ноябре Ахмату пришлось отступить, чтобы банально не умереть с голоду. Поражения ему не простили, тут же нашлись соперники, и в январе Ахмат был убит конкурентами в своей кочевой ставке.

С этого времени Орде осталось ровно два поколения: внук Ивана III Иван IV , которому на днях поставили памятник в Орле , уже и Казань брал, и Астрахань брал. А фактически единственной боеспособной – с точки зрения армии и государственности – частью Орды осталось Крымское ханство, которое затем уже нам немало крови попило.

***

В конкретной точке (1480) военной силы орды с лихвой хватало для победы. Единственным шансом Ивана III было заставить время работать на себя. Не только в узко-практическом смысле (заморив армию хана голодом), но и в стратегическом: войну в конце концов выигрывает та сторона, чья государственность оказывается прочнее. Республики Донбасса сегодня этот момент упускают, концентрируясь на одной лишь армии.

Силой оружия эту войну не выиграть. Зато силой оружия можно дождаться момента, когда победа придёт сама.