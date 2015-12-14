Княжение Ивана III Княжение Ивана III Васильевича (Ивана Великого) продолжалось с 1462 по 1505 г. За это время было достигнуто объединение многих русских земель вокруг Москвы, которая превратилась в центр общерусского государства, ликвидирована зависимость от Орды; принят единый свод общих законов государства, введено использование изображения двуглавого орла в качестве герба.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИРСКИЙ И МОСКОВСКИЙ, ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

Иван III (1440, Москва — 1505, там же), великий князь владимирский и московский с 1462, «государь Всея Руси» с 1478. Старший сын великого князя Василия II Тёмного и Марии Ярославны. При Иване III к Московскому великому княжеству были присоединены Ярославское (1463), Ростовское (1474) и Тверское (1485) княжества, Новгородская республика (1478), Вятская земля (1489) и др., усилилась зависимость Пскова и Рязани; произошло освобождение Руси от монголо-татарского ига («стояние на Угре», 1480). Казанское ханство стало вассалом Руси (1487). В результате войн с Великим княжеством Литовским (1487—94 и 1500—03) к Москве отошли Брянск, Чернигов, Торопец, Новгород-Северский, Стародуб и др. Был женат (с 1452) на тверской княжне Марии Борисовне. Вторым браком (1472) женился на Зое (Софье) Палеолог, племяннице последнего византийского императора. В правление Ивана III Москва превратилась в крупнейший политический и торговый центр Руси. На Фроловских воротах Кремля в 1464 была установлена каменная скульптура Георгия Победоносца, покровителя Москвы. По замыслу Ивана III о величии столицы должны были свидетельствовать прекрасные храмы и прочные укрепления. В 1485—95 под руководством итальянских мастеров перестраивались стены Кремля (строительство началось с южной стороны; в 1491—92 были отстроены восточные укрепления). В 1475—79 в Кремле построен новый Успенский собор, в 1484—89 псковскими мастерами перестроен Благовещенский собор, в 1487—91 возведена Грановитая палата. В 1479—1505 в летописях отмечено строительство в Москве около 25 церквей. Несмотря на размах каменного строительства, Москва оставалась в основном деревянной, частыми были пожары. В 1472 пожар, начавшийся в церкви что у Воскресения на Рву, уничтожил почти весь посад, сгорели 25 церквей. Значительно пострадала Москва от пожара в 1485. Пожар в августе 1488 уничтожил около 5 тыс. домов и 30 церквей. Один из крупнейших московских пожаров произошёл в июле — августе 1493, сам великий князь с семьёй был вынужден жить за Яузой «в крестьянских дворех». После этого Иван III приказал снести дворы и церкви за р. Неглинной на 110 саженей от Кремлёвских стен. В 1499 Иван III«заложил двор свой камен, палаты каменныя и кирпичныя»; в последний год жизни приказал разобрать и заново построить Архангельский собор и церковь Иоанна Лествичника что под Колоколы (завершены при Василии III). Похоронен в Архангельском соборе.

Энциклопедия «Москва» http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/1132/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%A0III

ИВАН ВЕЛИКИЙ

Эпоха великого князя Ивана Васильевича составляет перелом в русской истории. Эта эпоха завершает собой все, что выработали условия предшествовавших столетий, и открывает путь тому, что должно было выработаться в последующие столетия. С этой эпохи начинается бытие самостоятельного монархического русского государства.

[…] Русские историки называют Ивана Великим. Действительно, нельзя не удивляться его уму, сметливости, устойчивости, с какою он умел преследовать избранные цели, его уменью кстати пользоваться благоприятными обстоятельствами и выбирать надлежащие средства для достижения своих целей; но не следует, однако, упускать из вида, при суждении о заслугах Ивана Васильевича, того, что истинное величие исторических лиц в том положении, которое занимал Иван Васильевич, должно измеряться степенью благотворного стремления доставить своему народу возможно большее благосостояние и способствовать его духовному развитию: с этой стороны государствование Ивана Васильевича представляет мало данных. Он умел расширять пределы своего государства и скреплять его части под своею единою властью, жертвуя даже своими отеческими чувствами, умел наполнять свою великокняжескую сокровищницу всеми правдами и неправдами, но эпоха его мало оказала хорошего влияния на благоустроение подвластной ему страны.

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М., 1993; 2006. Первый отдел: Господство дома Св. Владимира. Глава 13. Великий князь и государь Иван Васильевич http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kost/13.php

ПОЛИТИКА ИВАНА III

Присоединение Твери, решение казанской проблемы, ликвидация уделов, успехи внешней политики были и сами по себе фактами большого исторического значения. Но в ходе объединительного процесса 80-х годов одновременно закладывались предпосылки для решения важнейшей проблемы — борьбы за возвращение русских земель, находившихся под эгидой великого князя литовского. Правда, для того чтобы приступить к этому делу, необходимо было привести к покорности возможного союзника Литвы — Новгород, все еще проявлявший признаки самостоятельности.

Зимин А.А. Возрождённая Россия (Россия на рубеже XV—XVI столетий. Очерки социально-политической истории). М., 1982. http://annales.info/rus/zimin/zim2_04.htm

ИСТОРИКИ ОБ ИВАНЕ III

Преемником Василия Темного был его старший сын Иван Васильевич. Историки смотрят на него различно. Соловьев говорит, что только счастливое положение Ивана III после целого ряда умных предшественников дало ему возможность смело вести обширные предприятия. Костомаров судит Ивана еще строже, — он отрицает в нем всякие политические способности в Иване, отрицает в нем и человеческие достоинства. Карамзин же оценивает деятельность Ивана III совсем иначе: не сочувствуя насильственному характеру преобразований Петра, он ставит Ивана III выше даже Петра Великого . Гораздо справедливее и спокойнее относится к Ивану III Бестужев-Рюмин. Он говорит, что хотя и много было сделано предшественниками Ивана и что поэтому Ивану было легче работать, тем не менее он велик потому, что умел завершить старые задачи и поставить новые.