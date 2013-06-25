Государь всея Руси После огромных территориальных приобретений Иван III принял титул «государя всея Руси».

В 1493 году московский князь Иван III принял титул «Государь всея Руси», который в символическом и юридическом смыслах закреплял создание единого Московского государства как политического центра Восточной Европы.

МИТРОПОЛИТ ЗОСИМА. ИЗЛОЖЕНИЕ ПАСХАЛИИ НА ОСЬМУЮ ТЫCЯЧУ. 1492 Г.

И ныне же, в последняя сиа лето, якоже и в перваа, прослави Бог сродника его (Владимира Святого), иже в православии просиав­шего, благовернаго и христолюбивого великого князя Ивана Васильевича , государя и самодержца всея Руси, новаго царя Констянтина, новому граду Констянтину - Москве и всей Русской земле и иным многим землям государя.

Эсхатологические ожидания конца XV века, 7000 г. (1492-1493 гг.)

ПРОРОЧЕСТВО МЕФОДИЯ ПАТАРСКОГО «ОТКРОВЕНИЕ», IV ИЛИ VII ВВ.

Приписываемое священномученику Мефодию сочинение было известно на Руси со времен летописца Нестора. Оно излагает историю мира от его сотворения, а также содержит предсказания о конце седьмого тысячелетия, когда и должен произойти конец света.

«Погублену же бывшу царству Перскому встанут абие сынове Измайловы и Агарене… И будет пришествие их показание немилостивно… Тогда внезапу въстанет на них Царь елинскы сиречь греческы с яростию великою… И попленит жены и чада их… И будет ярость Царя Греческаго на отвергшихся Господа нашего Иисуса Христа и умиритсе земле и будет тишина на земли... И на конец века будет веселие на земли и веселетсе человеци с миром. И обновят грады и свободетсе священници от бед своих и почиют человецы во время оно от скорбей своих…»

Это древнее откровение во многом дало идеологическую основу для роли Государя всея Руси как в самой стране, так и за ее пределами. В позднейших русских переработках «Откровения» под «Царем эллинским» прямо понимается русский государь:

«Восстанет Христианское колено и будет ратоборствовать с Бусурманы, и мечом своим погубит я, и жены их в неволю загонит, и побьет чада их, и пойдут сынове Измайловы под меч в пленение и невольное утеснение… И будет Царство Христианско над вси царства превознесено».

Эсхатологические ожидания конца XV века, 7000 г. (1492-1493 гг.)

Истрин В. Откровение Мефодия Патарского и апокрифические видения Даниила в византийской и славяно-русской литературах. М., 1897

А.А. ЗИМИН. ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ. ВОЗРОЖДЕННАЯ РОССИЯ

Итак, к 1491 г. на Руси были ликвидированы все уделы, кроме Волоцкого. Впрочем, дальнейшие события показали, что до конца удельной системы было еще далеко.

Внешнеполитическая ситуация в 80-е годы для России складывалась благоприятно. Расстановка сил была предельно ясной. Москве и Крыму противостояли Великое княжество Литовское и ордынские наследники Ахмата («Ахматовы дети»). Добрососедские отношения с Крымом обеспечивали России мир на южных рубежах страны, а частые вторжения крымских войск в пределы Великого княжества Литовского создавали там тревожную обстановку…

Казанское взятие 1487 г. было событием огромного значения. Хотя тогда и не последовало непосредственного включения Казани в состав Русского государства, но с тех пор, несмотря на противодействие части татарской знати, Казань входит в фарватер русской политики. Наиболее дальновидные князья и мурзы начинают понимать несомненные выгоды для себя союза с могущественной Россией.

Благоприятно для Русского государства складывались и отношения с соседями на северо-западе. Война с Ливонией 1480-1481 гг. завершилась победным походом русских войск…

Крупных успехов русская дипломатия добилась на юго-западе. Зажатые между Османским султанатом, Польшей и Империей, Венгрия и Молдавия искали себе союзника в лице московского государя, понимая его все возрастающую роль в восточноевропейских делах…

Усилившийся натиск Османского султаната заставил в конце концов искать контактов с Россией и могущественную Империю. Империя в то время также вела напряженную борьбу с Матвеем Корвином, который летом 1485 г. даже взял имперскую столицу - Вену. В 1486 г. Москву посетил эмиссар императора Фридриха III и его сына Максимилиана - Николай Поппель. В Империи отчетливо не представляли себе далекой Московии, считая ее чуть ли не вассалом Польши. Первый визит Поппеля оказался безрезультатным. К имперскому агенту в Москве отнеслись с подозрением. Не большего достиг Поппель и во время второй миссии в январе 1489 г. Иван III решил сам его не принимать и доверил переговоры кн. И. Ю. Патрикееву, кн. Д. В. Щене и Якову Захарьичу. Заявления Поппеля о «любви и дружбе» как-то не гармонировали со стремлением Империи взять под покровительство Ливонский орден. Настороженно отнеслись в Москве и к сватовству к одной из дочерей Ивана III (мужем ей прочили маркграфа Баденского). Наконец, уж полной бестактностью и совершенным непониманием реального положения вещей было предложение Ивану III королевской короны, принятие которого превратило бы Россию в вассала Империи. Федору Курицыну было поручено прочесть декларацию, в которой четко заявлялось о полном суверенитете власти русского государя.

Зимин А.А. Россия на рубеже XV-XVI столетий (Очерки социально-политической истории). М., 1982

В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ. ВОТЧИНА И ГОСУДАРСТВО

В 1491 г. по договору Иван велел своим удельным братьям послать их полки на помощь своему крымскому союзнику хану Менгли-Гирею. Удельный князь Андрей углицкий не послушался, не послал своих полков. В Москве сначала смолчали и, когда князь Андрей приехал в столицу, приняли его ласково, но потом неожиданно схватили и посадили в тюрьму. Митрополит по долгу сана ходатайствовал перед великим князем за арестованного; но Иван отказался дать ему свободу, говоря, что этот князь и раньше несколько раз злоумышлял против него. «Да это бы еще ничего, - добавил Иван, - но, когда я умру, он будет искать великого княжения под внуком моим и если даже не добудет княжения, то смутит детей моих, и станут они воевать друг с другом, а татары будут Русскую землю бить, жечь и пленить и дань опять наложат, и кровь христианская польется по-прежнему, и все мои труды останутся напрасны, и вы по-прежнему будете рабами татар». Так повествует Татищев в своем летописном своде, не указывая, откуда заимствовал слова великого князя. Во всяком случае с тех пор, как обеспечен был успех московского собирания Руси, в Иване III, его старшем сыне и внуке начинают бороться вотчинник и государь, самовластный хозяин и носитель верховной государственной власти. Это колебание между двумя началами или порядками обнаруживалось в решении важнейших вопросов, поставленных самым этим собиранием, - порядке преемства власти, об ее объеме и форме. Ход политической жизни объединенной Великороссии более чем на столетие испорчен был этим колебанием, приведшим государство к глубоким потрясениям, а династию собирателей - к гибели.