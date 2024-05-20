Главная задача средневековой Руси Одной из главных национальных задач Руси являлась стремление покончить с ордынской зависимостью. Необходимость освобождения была основной предпосылкой объединения русских территорий.

«ТВОЙ И МОЙ ВРАГ, ЗЛОДЕЙ РУСИ ЛЕЖИТ В МОГИЛЕ»

Одной из главных национальных задач Руси являлась стремление покончить с ордынской зависимостью. Необходимость освобождения была основной предпосылкой объединения русских территорий. Только встав на путь противостояния Орде во времена княжения Дмитрия Донского , Москва приобрела статус национального центра собирания русских земель.

Москва сумела по-новому построить отношения с ордынцами. К концу XV века Золотой Орды как единой державы уже не существовало. На месте Золотой Орды возникли автономные ханства - Крымское, Астраханское, Ногайское, Казанское, Сибирское и Большая Орда. Только Ахмат, хан Большой Орды, занимавшей значительную область Среднего Поволжья, стремился воссоздать былое единство Золотой Орды. Он желал получать с Руси, как с вассала Орды, дань, давать ярлыки русским князьям. Другие ханы во времена Ивана III не предъявляли подобных требований к Московской Руси. Напротив они рассматривали московского князя, как союзника в борьбе с претензиями Ахмата на золотоордынский трон и власть.

Хан Большой Орды Ахмат, который считал себя наследником золото-ордынских царей, в 1470-х гг. стал требовать от Ивана III дани и поездки в Орду за ярлыком. Это было очень некстати для Ивана III. Он находился в трениях со своими младшими братьями - удельными московскими князьями Андреем Галицким и Борисом Волоцким. (Они были недовольными тем, что великий князь не поделился с ними дмитровским уделом их брата Юрия, умершего бездетным в 1472 г.) Иван III пошел на компромисс с братьями, а к Axмату в 1476 г. отправил посольство. Мы не имеем сведений - возило ли оно хану дань. Очевидно, дело ограничилось дарами, потому что вскоре хан Ахмат вновь требовал «ордынского выхода» и личной явки московского князя в Большую Орду.

По преданию, которое Н.М. Карамзин поместил в свою «Историю государства Российского», Иван III растоптал ханскую басму (грамоту) и велел передать Ахмату, что если тот не оставит его в покое, с ханом произойдет то же, что с его басмой. Современные историки считают эпизод с басмой не более чем легендой. Такое поведение не соответствует ни характеру Ивана III - как политика, ни его действиям летом-осенью 1480 г.

В июне 1480 г. Ахмат выступил в поход со 100-тысячным войском. Он собирался напасть на Ивана Московского еще ранее, но крымский хан, друг Москвы и враг Большой Орды, атаковал Ахмата и расстроил его планы. Союзником Ахмата в походе 1480 г. был польский король и великий князь литовский Казимир IV, но он не оказал хану помощи, так как в Литве началась междоусобица, и крымцы принялись опустошать литовские владения.

Ахмат подошел к притоку Оки Угре, протекавшей в рязанской земле у южных русских рубежей. Русское войско во главе с Иваном III и Иваном Младым заняло оборону. Весь август и сентябрь прошел в незначительных схватках. Русские, вооруженные пушками, огнестрельными пищалями и самострелами (арбалетами), наносили татарской коннице существенный урон. Видя это, княжич Иван Молодой, а также многие воеводы рассчитывали на успех и желали биться с татарами. А вот великий князь сомневался. В его ближайшем окружении находились люди, которые советовали Ивану III помириться с ханом.

Тем временем Москва готовилась к нашествию. Построенный по приказу Ивана III новый кирпичный кремль мог вынести осаду. Однако осторожный Иван III велел своей второй жене - великой княгине Софьи укрыться на севере в Белоозере. С Софьей покинула столицу и московская казна. Москвичей смутило это. Когда московский князь Иван Васильевич приехал в столицу, горожане встретили его с возмущением, думая, что он не желает их защищать. Духовенство послало Ивану III два письма. В своих посланиях отцы русской православной церкви призывали великого князя решительно бороться с ордынцами. Иван III по-прежнему сомневался. Он решил провести в Москве большой совет и вызвал сына-соправителя. Однако Иван Молодой на повеление отца оставить Угру и приехать в Москву ответил отказом. Пришлось московскому правителю вернуться к Угре.

В октябре ордынцы дважды пытались перейти Угру, но оба раза были отбиты. Иван III, все еще не веря в победу, пошел на переговоры с Ахматом. Ахмат поставил унизительные условия: он пожалует князя, если тот будет просить мира у стремени ханского коня. В итоге переговоры сорвались. Ахмат еще постоял у Угры, а 11 ноября 1480 г. увел свои войска в поволжские степи. Вскоре Ахмат погиб: его спящим зарезал соперник - сибирский хан Ивак. Ивак же прислал в Москву гонца сказать: «Твой и мой враг, злодей Руси лежит в могиле». Большая Орда начала распадаться, расхищенная соседними ханствами. Так длившееся 240 лет иго пало. Русь стала окончательно независимой.