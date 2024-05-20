Как Москва от Тохтамыша тюфяками отбивалась Во время осады Москвы, начавшейся 23 августа 1382 года, городские ополченцы открыли огонь из пушек по войскам хана ТохтамышаСовременную армию невозможно представить без одного из важнейших родов войск — артиллерии. Артиллерийская история насчитывает как минимум восемь столетий, а на протяжении последних семи пушки всех видов и разновидностей являются непременными участниками любой войны. На чтение: 5 минут

Во время осады Москвы, начавшейся 23 августа 1382 года, городские ополченцы открыли огонь из пушек по войскам хана Тохтамыша

Современную армию невозможно представить без одного из важнейших родов войск — артиллерии. Артиллерийская история насчитывает как минимум восемь столетий, а на протяжении последних семи пушки всех видов и разновидностей являются непременными участниками любой войны.

В России история артиллерийского дела если и короче мировой, то совсем ненамного. «Огненный наряд», как называли артиллерию на Руси, появляется в русских летописях в конце XIV века. А первое упоминание о пушках, которые русские ратники использовали против своих давних противников — монголов, относится к 1382 году: в то лето 23 августа именно из них стреляли по войску хана Тохтамыша, осадившего Москву.

Бросок на Москву

В поход 1382 года хан Тохтамыш, лишь незадолго перед этим воцарившийся в Золотой Орде, отправился, чтобы добиться покорности и выплаты дани от великого князя московского Дмитрия Донского . Именно московский князь своей победой над ордынским узурпатором Мамаем фактически расчистил дорогу к трону потомку Чингисхана — Тохтамышу, но его отказ от данничества тот расценил как повод для карательного похода.

Тохтамыш сделал все, чтобы его нападение на Москву и сопредельные княжества, к тому времени явно выказывавшие стремление к объединению под властью московского престола, до последнего оставалось неожиданным. Перед выступлением монгольского войска все русские купцы и послы, оказавшиеся в Казани, были убиты или заключены под стражу, а войско двинулось в поход без обоза, чтобы иметь возможность двигаться с максимальной скоростью. Но Тохтамыш недооценил систему разведки, развернутую русскими князьями: сведения о начале похода, пусть и с опозданием, но дошли до Дмитрия Донского, опередив войско кочевников.

Понимая, что с наличными силами ему с нападением не справиться, князь Дмитрий ушел с войском на север, в Кострому. Покинул Москву и митрополит Киприан: ему, которого в доносах называли литовским шпионом, не было никакого резона дожидаться прихода тохтамышевых войск. И оборона города легла на плечи Остея — варяжского наследника из рода Гедиминовичей.

Штурм, который не удался

Именно Остею удалось то, на что почти никто из москвичей не рассчитывал: дать отпор ханским войскам и не позволить им взять город штурмом, с наскока. Существенную роль в этом сыграла и артиллерия, боевое применение которой во время обороны Москвы 23-26 августа 1382 года стало, согласно летописным данным, первым в русской истории.

Подступившие к московским стенам 23 августа монголы не торопились начинать бой. Им, пошедшим в поход без обозов и не имеющим осадного оборудования (а изготовить его на месте нападающим было не из чего, поскольку московские посады защитники княжеской столицы успели сжечь), было понятно, что небольшой передовой отряд не способен ворваться в город. Поэтому воины Тохтамыша лишь выяснили, что князя Дмитрия нет в городе, и отошли, занявшись грабежом в ближайших деревнях.

Первую атаку на Москву воины Тохтамыша, к которым подошли основные силы хана, предприняли утром 24 августа, и именно в этот день, судя по всему, по ним открыли огонь из артиллерийских орудий. Как сказано об этом в летописи, оборонявшие княжеский город воины «тюфяки пущаху на ня, иные из самострел стреляху и пороки шибаху, иные пушки великие пушаху». Применение артиллерии стало неприятной неожиданностью для осаждающих и не позволило им ворваться в Москву ни в этот, ни в следующий день. Лишь 26 августа, прибегнув к обману, Тохтамыш выманил за городскую черту Остея с воеводами и убил их, после чего разграбил и сжег город.