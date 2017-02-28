Зачем орлам деньги. К годовщине золотого рубля 28 февраля 1950 курс советского рубля был отвязан от доллара и получил твёрдое обеспечение золотом. Сегодня, когда мы справляем 67-ю годовщину последней такого рода попытки, стоит поговорить о том, что золотой рубль – средство, а не цель. На чтение: 2 минуты

28 февраля 1950 курс советского рубля был отвязан от доллара и получил твёрдое обеспечение золотом.

Одна из регулярных новостей о российской экономике – рост золотого запаса. Экспорт золота из РФ в прошлом году упал на 43%, а темпы прироста монетарного золота, наоборот, рекордными: +199,1 тонн (1645 тонн на январь текущего года).

Регулярное наращивание золотого запаса экономиками России и Китая периодически вызывает дискуссии о целесообразности золотого рубля/юаня.

Сегодня, когда мы справляем 67-ю годовщину последней такого рода попытки, стоит поговорить о том, что золотой рубль – средство, а не цель.

Пути расходятся

Почему рубль отвязали от доллара – к этому ещё вернёмся. А привязали почему? В 1922 году в России вместо совзнака ввели червонец . С 1924 года он снова получил золотое обеспечение, став в этом смысле полным преемником царского рубля – даже содержание оставили прежнее. В 1936 году попробовали привязать к французскому франку, но отказались из-за его нестабильности. Тем более, что появился вариант получше. США к этому времени не вполне восстановили экономику, зато финансовую систему построили по струнке. Благодаря принудительному выкупу золота у населения в 1933 году государство накопило внушительные запасы, и доллар стал самой стабильной из мировых валют. С твёрдым курсом $34 за тройскую унцию. Поэтому с 1937 года курс рубля относительно остальных мировых валют рассчитывался через доллар США.

После войны ситуация поменялась. Совсем недавно мы разбирали суть так называемой « длинной телеграммы » Джорджа Кеннана. В числе прочего правительство США спрашивало советника посольства, почему в конце 1945 года СССР отказался присоединиться к МВФ, хотя в 1944 году подписал документы Бреттон-Вудского соглашения. Кеннан тогда в доступных терминах пояснил, что Вторая мировая закончена и сотрудничество, ею порождённое, тоже. Кеннан, может, не вполне точно объяснил мотивацию СССР (в телеграмме довольно пространные пассажи о России, которая веками боялась и не доверяла иностранным государствам, и тот же принцип исповедуют большевики). Зато суть отношения СССР к системе глобального доминирования США Кеннан передал верно: они не будут в этом участвовать, отбросьте иллюзии, мы снова соперники.

Причины для отказа довольно просты. И Бреттон-Вудская, и сменившая её Ямайская система – суть экспорт инфляции через функцию денег как биржевого товара. План Маршалла , в котором мы также отказались принимать участие, переводил в доллар торговлю каждой страны, которая соглашалась принять в нём участие (16 стран Европы и Турция). Это создавало постоянный и прогнозируемый спрос на американскую валюту за пределами США. Кредит, номинированный в долларах, означал, что и возвращать его будут в долларах, что ещё больше укрепляло положение американской валюты. А главное в том, что когда такое количество участников заинтересованы в стабильности доллара, ничто не мешает его управляемо девальвировать. Остальные будут бурчать, но терпеть.

Нереализованный план

Возврат к золотому стандарту имел ещё одно объяснение. В январе 1949 года был образован СЭВ, очертивший контуры мира-экономики, альтернативного долларовому. для него нужен был некий собственный единый стандарт. Им-то и стал рубль, вернее, его внешнеторговые воплощения: переводной рубль (для расчёта внутри СЭВ) и клиринговый рубль (на основе двусторонних соглашений с рядом государств).

Мы привыкли смотреть на это противостояние как на своего рода выражение идеологической борьбы. Хотя во время экономического совещания в Москве (1952) в условную «рублёвую торговую зону» выразили готовность войти Австрия, Финляндия, Швеция, Ирландия, Исландия (не говоря о странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока – всего 49 государств). Создание этой расширенной версии СЭВ планировалось на 1957-1960 годы.

Однако после смерти Сталина работы по проекту были свёрнуты, а к 1960-му СССР даже вернулся к привязке к доллару во внешней торговле. Что означало для нас следующее: уменьшающуюся долю высокотехнологичного экспорта и увеличивающуюся сырьевую. По большому счёту, ничего принципиально нового (в международных отношениях и торговле) с момента окончания Второй мировой войны не произошло. Все вопросы и большинство ответов – в первой послевоенной пятилетке.

Впрочем, не такой уж он и нереализованный, этот сталинский проект. Юань в Юго-Восточной Азии постепенно стал локальной резервной валютой, причём как раз по рецепту начала 1950-х: случись всё иначе, им мог стать рубль.

Не устарела ли идея?

Нужно ли возвращаться к идее золотого стандарта сегодня? Эксперт по глобальным финансам Сун Хунбин парирует аргумент об его устаревании так: «Не думайте [об этом решении] категориями “старое” или “новое”. Думайте лучше, хорошее оно для вас или плохое».

К этому можно добавить ещё один момент. Сегодня система мировой торговли сложилась и работает. В ней есть определённые правила, вроде той же постоянной инфляции доллара и её экспорта. Однако поскольку по этим правилам играют все, то с недостатками, вроде бы, можно мириться. И относиться к постепенному обесцениванию долларовых активов как к неизбежности: обесцениваются у всех.

Пробовать что-то менять следует лишь в одном случае: если есть осознанное намерение создать альтернативную систему торговли. Пускай региональную, с небольшим количеством участников, но другую. Будет ли золото элементом этой системы, либо же всё будет основано на одной валюте (корзине валют, а они уже будут опираться на золото) – уже не столь важно. Главный смысл не в валюте и её обеспечении, это лишь средство. Смысл в том, чтобы сделать юань, рубль – золотые или бумажные – постоянным элементом торговли нескольких государств (скажем, сегодня граждане РФ могут платить в рублях за покупки на AliExpress – ещё несколько лет назад для расчётов использовался только доллар). Для этого их руководство должно получить ответ на простой вопрос: «Чем это лучше доллара, зачем менять привычную схему?»

Следовательно сегодня, как и 67 лет назад, движение следует начинать не с определения конкретного золотого содержания рубля, а его преимуществ перед господствующей резервной валютой. Без этого любые разговоры о возврате к золотому стандарту не только бессмысленны, но и вредны.