«Урвать денег, переписать историю». Что стоит за скандальным роликом НАТО? 12 июля в аккаунте НАТО в социальной сети Twitter появился ролик о «лесных братьях». Что это означает и чем это грозит России? Видеоработа является анонсом фильма, посвящённого незаконным вооруженным формированиям, которые в 1940—1950-х годах действовали на территории Эстонии, Латвии и Литвы. Военные выступали против Советского Союза и требовали восстановления государственной независимости своих стран, которую они потеряли в 1940 году после присоединения Прибалтики к СССР. Сейчас в Балтии считают, что СССР оккупировал их страны с 1940 года, а боровшихся с советскими военными людей — «лесных братьев» — называют патриотами и героями. В ноябре 2015 года министры юстиции стран Балтии даже подписали... На чтение: 2 минуты

12 июля в аккаунте НАТО в социальной сети Twitter появился ролик о «лесных братьях». Что это означает и чем это грозит России?

Видеоработа является анонсом фильма, посвящённого незаконным вооруженным формированиям, которые в 1940—1950-х годах действовали на территории Эстонии, Латвии и Литвы . Военные выступали против Советского Союза и требовали восстановления государственной независимости своих стран, которую они потеряли в 1940 году после присоединения Прибалтики к СССР.

Сейчас в Балтии считают, что СССР оккупировал их страны с 1940 года, а боровшихся с советскими военными людей — «лесных братьев» — называют патриотами и героями. В ноябре 2015 года министры юстиции стран Балтии даже подписали меморандум о сотрудничестве, по итогам которого к России хотели предъявить требования о возмещении «советского оккупационного ущерба». Однако Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с подобной позицией. В частности, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе.

Ролик вызывает особое возмущение в свете усиления неонацистских тенденций и актов вандализма в отношении памятников и захоронений времён Второй мировой войны, а также ежегодных, одобренных властями встреч ветеранов СС. А президент Эстонии Керсти Кальюлайд в недавнем интервью телеканалу «Дождь» ( внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) заявила, что в её стране нет фашистов, а если и есть, то их, дескать, завозит Россия: «Конечно, были случаи, когда кому-то было необходимо показать, что в Эстонии есть фашисты. И их пришлось откуда-то привозить, потому что они не смогли найти в Эстонии. Мы хорошо понимаем, откуда это идет, это российская пропаганда».

— Если судить с нормальных юридических позиций, это не более чем политическая трескотня в попытке урвать денег, — заявил в интервью порталу «История.рф» известный историк и журналист Константин Залесский. — Прибалтийские страны неоднократно заявляли о наличии советской оккупации, но они забывают, что прежний режим, на смену которому пришли Советы, был полуфашистским и диктаторским. Не было, например, свободных выборов. А уж в действиях нацистских властей в 1941 — 1944 годах под международное определение оккупации попадает абсолютно всё.

Новый ролик о «лесных братьях» вносит новый виток в развитие истории российско-прибалтийских отношений по вопросам периода СССР . Представитель российского МИД Мария Захарова назвала ролик «отвратительной акцией» и призвала журналистов, общественников и историков не оставаться в стороне. В частности, Захарова заявила, что в состав «лесных братьев» входили «фашистские недобитки (в основном те, кто выступал на стороне германских оккупационных властей: полицаи, сотрудники администрации, солдаты и офицеры латышских формирований СС)»:

— В фильме «латышские патриоты» сражаются с некими «советскими». Для не знающих историю жертв западной пропаганды, «советские» — это некое воинствующее сообщество иноземцев, захвативших Латвию. И ведь никому и в голову не придёт задать вопрос: а сколько среди «советских» было латышей? <…> Не оставайтесь безразличными, это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга [международный судебный процесс над бывшими руководителями Германии — прим. редакции], нужно пресекать! Если сегодня Бандера — герой, а «лесные братья» — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?

Вице-премьер России и бывший постпред РФ при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал ситуацию так: «Ролик @NATO про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков».

Константин Залесский напоминает, что «лесные братья» состояли из бывших пособников нацистов: «Это были подпольные, полупартизанские формирования, которые устраивали террор против местного населения, против представителей нашей власти, проводили какие-то боевые операции. Личный состав этих "братьев" состоял из бывших служащих полицейских батальонов карательных и из служащих, естественно, войск СС, кроме литовских. Как бандеровцы на Украине. Но отрядов «лесных братьев» на стороне нацистов не воевало. Они были позже, вот в чём вся штука».

Российские дипломаты постоянного представительства РФ при НАТО назвали фильм «позорной попыткой переписать историю и прославить бесславных бойцов СС и националистов в угоду сегодняшней политической интерпретации. НАТО предлагает еще одно практическое руководство по сеянию нетерпимости и воинственности в их лучшем виде».

Впрочем, переписывание истории — не новость. По словам Константина Залесского, в Прибалтике это началось ещё в 1990-х годах, когда многих молодых историков начали приглашать защищаться в западно-европейские вузы, а их диссертации касались так называемой советской оккупации:

— Хочу заметить, что Прибалтика — лишь небольшой эпизод. Работа по переписыванию истории ведется шире. Это делается, чтобы показать: Россия является виновником всех войн, всех бед, причём начиная не с XX века, а ещё с древнейших времён. Создаётся образ врага, который мешает всем жить. И переписывание истории, фальсификация историибудет продолжаться и дальше. На это дают слишком приличные деньги…