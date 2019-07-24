«Поравняться и сделать ручкой!»: что Хрущев и Никсон сказали друг другу во время «кухонных дебатов» В истории советско-американских отношений были не только откровенно «холодные» периоды – иногда они сменялись «оттепелью» и сближением двух стран. Сегодня мы поговорим об одном из этих сближений, пусть и немного курьезном, получившем название «кухонных дебатов» Почему диалог между генсеком Советского Союза Никитой Хрущёвым и вице-президентом США, будущим главой страны, Ричардом Никсоном носил столь странное название? Всё просто: высокопоставленные лица встречались в Москве, в парке «Сокольники», где тогда проходила ранее немыслимая выставка «Промышленная продукция США». Несмотря на бывшие между двумя сверхдержавами после окончания Второй мировой войны разногласия, которые особенно обострились в ходе Корейской войны и во время ввода советских войск на... На чтение: 2 минуты

В истории советско-американских отношений были не только откровенно «холодные» периоды – иногда они сменялись «оттепелью» и сближением двух стран. Сегодня мы поговорим об одном из этих сближений, пусть и немного курьезном, получившем название «кухонных дебатов»

Почему диалог между генсеком Советского Союза Никитой Хрущёвым и вице-президентом США, будущим главой страны, Ричардом Никсоном носил столь странное название? Всё просто: высокопоставленные лица встречались в Москве, в парке «Сокольники», где тогда проходила ранее немыслимая выставка «Промышленная продукция США».

Несмотря на бывшие между двумя сверхдержавами после окончания Второй мировой войны разногласия, которые особенно обострились в ходе Корейской войны и во время ввода советских войск на территорию Венгрии в 1956 году, в конце 1950-х отношения между СССР и США стали выравниваться.

Выставка в Сокольниках

Организовали выставку американцы, чего ранее невозможно было себе представить. Однако им разрешили разместиться внутри Сокольнических павильонов ни больше ни меньше чем с формулировкой: «донесения американских идей населению иностранных государств». Тем самым советское правительство показывало свою открытость и готовность к диалогу.

Открытие выставки

Источник: sokolniki.com

Сами павильоны были оформлены очень интересно – в стиле повседневного быта «рядового американца». Выставочные образцы выглядели изнутри как типичные дома американцев. Комнаты и особенно кухни, где рядовой американский гражданин мог глотнуть «Пепси-колы», были богато и со вкусом обставлены, а главное, насыщены всевозможными видами современной на тот момент бытовой техники.

Кухонные комбайны, пылесосы, газонокосилки, охранные видеокамеры – всё это было представлено в великом разнообразии. Особый акцент устроители сделали на женской одежде, туфлях на шпильках и большом разнообразии косметики, стремясь, видимо, наиболее поразить слабый пол. Интересно, что экспонировались и машины марки «Кадиллак», включая роскошные кабриолеты, которые, конечно, рядовой американец позволить себе не мог.

«Кухонные дебаты»

Разговор Хрущева и Никсона начался через переводчиков как раз в павильоне «Современная кухня», откуда и родилось меткое название этих переговоров.

Советские граждане осматривают американские телевизоры

Источник: reddit.com

Сам разговор советского генсека и вице-президента США хотя и велся подчеркнуто дружелюбно, напоминал собой своеобразную пикировку словами. Никита Сергеевич находил высказываниям Никсона множество контраргументов, порой ироничных.

И кабриолет «Крайслер»

Источник: pinterest.ru

Нужно отметить, что в это время в СССР после смерти Иосифа Сталина начались послабления, которые давали надежду на прекращение холодной войны . В Советском Союзе издавали сборники Эрнеста Хемингуэя, впервые ставились американские спектакли в театрах, к примеру, «Порги и Бесс». Стал выходить журнал «Америка», а в центре Москвы открылся модный «Коктейль-холл», где можно было попить освежающие напитки из трубочек. Наконец, советское руководство после встречи в Женеве в 1955 году провело в 1957-м Всемирный фестиваль молодёжи. В ходе него тысячи иностранцев познакомились с жизнью в СССР, а наши люди увидели, в свою очередь, представителей десятков стран. «Кухонные дебаты» стали кульминацией в потеплении отношений двух стран.

Как общались?

Цитаты Хрущева и Никсона в короткое время разлетелись по всему миру. Любопытно, что оба в своих мемуарах уделяют большое внимание этому разговору. Ричард Никсон значительно увеличил свой политический капитал после этой встречи, что помогло ему позже стать президентом США: американцы считали, что он достойно держался против Хрущева.

Разговор на кухне

Источник: upload.wikimedia.org

«Мы хотим жить в мире и дружбе с американцами, потому что мы — две самые могущественные державы, и если мы будем жить в дружбе, тогда другие страны тоже будут жить дружно. Но если есть страна слишком склонная к войне, мы ей слегка надерем уши и скажем: "Не смей! Сейчас драться нельзя. Сейчас времена ядерного оружия, какой-нибудь дурак может начать войну, и тогда даже мудрые люди не смогут ее прекратить". Поэтому мы руководствуемся этой идеей в нашей внешней и внутренней политике» , – заявил Никита Сергеевич.

А в ответ на замечания американского вице-президента по поводу отсутствия в СССР бытовой техники он, съязвив, спросил у американца, не придумали ли они машину, которая будет пережевывать пищу за человека и класть её прямо в рот.

Цветная видеозапись встречи

Источник: pinterest.ru

Затем советский лидер сравнил СССР и США:

«Америка 150 лет существует, вот ее уровень. Мы 42 года существуем. Нам еще семь лет, и мы будем на таком же уровне, как Америка, а потом пойдем дальше, вперед» , — сказал Хрущев и пообещал Никсону «помахать ручкой» при обгоне, после чего посочувствовал живущим при капитализме американцам.

«Русские могут научить американцев строить ракеты, а мы вас — делать цветное телевидение» , — сказал вице-президент в завершение речи о новейших возможностях видеозаписи цветного изображения.

«Мы и в ракетной вас опередили, и в этой технике вас опередили» ,– парировал Хрущёв.

Обсуждали ещё множество тем: жилищное строительство, доходы граждан, достоинства и недостатки экономик двух стран. Общались с гражданами и даже записали свой разговор на первый в мире видеомагнитофон фирмы «Ампекс», по иронии судьбы изобретенный русским эмигрантом А. Понятовым.

Карикатура по поводу дебатов

Источник: pinterest.ru

В конце концов «кухонные дебаты» остались всего лишь разговором и словесным соревнованием двух систем. Никто не смог одержать убедительную победу в споре, но стоит сказать, что и многие современники по обе стороны баррикад в те годы не были уверены в окончательной победе одной из идеологий. В 1962 году разразится Карибский кризис , в Европе вырастет «железный занавес» – близился новый виток противостояния двух блоков стран.

Напоследок, прощаясь, лидеры обменялись репликами. «Ваши внуки будут жить при коммунизме» , — пригрозил Хрущев вице-президенту США. «Ваши внуки будут жить при свободе» , — ответил Никсон.

Обложка: ria.ru