Как договориться с русскими. К годовщине встречи Громыко и Павла VI 27 апреля 1966 года в Ватикане впервые в истории встретились папа римский и министр иностранных дел СССР. Сегодня, когда мы справляем 51-ю годовщину, казалось бы, самых непростых отношений (ну как папе римскому и атеисту найти общий язык?) стоит поговорить о том, что договориться с Россией очень просто. Нужно лишь этого хотеть. На чтение: 2 минуты

В этот же день в 2006 году: в Таллине демонтирован памятник советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне («Бронзовый солдат»)

27 апреля 1966 года в Ватикане впервые в истории встретились папа римский и министр иностранных дел СССР.

Главной дипломатической новостью второй половины апреля, пожалуй, стала выволочка, устроенная зампостпреда России в ООН Владимиром Сафронковым своему британскому визави. Одним тон Сафронкова показался излишне грубым, другие отметили, что тон подходящий, просто нужно было то же самое без бумажки говорить. Однако в целом этот случай стал поводом вспомнить, что с российскими дипломатами ещё со времён СССР было непросто общаться. Недаром покойного Виталия Чуркина (вместо которого Сафронков и выступал) многие так и называли – «новый Громыко».

Сегодня, когда мы справляем 51-ю годовщину, казалось бы, самых непростых отношений (ну как папе римскому и атеисту найти общий язык?) стоит поговорить о том, что договориться с Россией очень просто. Нужно лишь этого хотеть.

Отношения не задались

Отношения руководства СССР и Ватикана – теократического государства с особыми связями с любой страной, в которой присутствует католическая церковь и/или её прихожане, по понятным причинам долгое время не складывались. Вообще никак. С момента, когда у нас справились с голодом в начале 1920-х (Ватикан по соглашению Воровского–Гаспарри 1922 года оказывал помощь голодающим Поволжья) довольно долгое время отношения между двумя государствами носили несистемный характер. Причём дело не только в официальной атеистической позиции руководства СССР.

В 1931 году Пий XI в папской булле провозгласил несовместимость социализма и католической веры. То есть нацистом (на выборах осенью 1930 года НСДАП заняла 2-е место) католик, по версии папы, быть мог, а вот социалистом – ни-ни. Учитывая, что примерно тогда же, в начале 1930-х, высшее советское руководство утвердилось во мнении относительно войны в Европе в самое ближайшее время, а Германия рассматривалась как один из вероятных противников, такая откровенная позиция церкви только утверждала руководство СССР в правильности своего антицерковного курса.

Отношения несколько улучшились во время войны – нацизм оказался не «меньшим злом», каким его хотели бы видеть в Ватикане во время подписания конкордата с Германией в июле 1933 года, а общим врагом человечества. Поскольку в христианстве фраза «враг человеческий» имеет свой особый смысл, эта внезапная параллель должна была способствовать взаимопониманию.

Известный сюжет в теме «СССР и Ватикан» – фраза Иосифа Сталина «А сколько у папы дивизий?». За годы комментирования она затёрта публицистами до дыр, и всё без толку – потому что была адресована совсем не папе, а Черчиллю, убеждавшему Сталина отказаться от советизации Польши и ссылавшемуся на то, что папа римский не одобрит социалистический режим в одной из немногих чисто католических стран Европы. Лондон опекал Польшу с момента её возрождения в 1918 году, и нужно было быть очень наивным, чтобы поверить в беспокойство премьера Британии о чувствах папы римского.

С другой стороны, как раз в это время (1943-1944 годы) в СССР задумались о необходимости хотя бы непрямых и неофициальных контактов с Ватиканом: наступать на Германию предстояло через Польшу, Венгрию, Чехословакию – страны с традиционно сильными позициями католицизма. Вероятно, поэтому весной 1944 года Москву посетил близкий друг Франклина Рузвельта ксёндз Станислав Орлеманьский, которого за время визита дважды приняли в Кремле. И это помимо контактов через архиереев РПЦ, установленных ещё в 1942 году. Иными словами, контакты есть, а официальных отношений нет. Так и продолжалось до середины 1960-х годов.

Как договорились

Андрей Громыко – не просто легендарный советский дипломат, принимавший участие в важнейших военных конференциях, в создании ООН (первый представитель СССР там). Громыко в дипломатии – своего рода второй Анастас Микоян в народном хозяйстве (который известен тем, что работал «от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича»). У Громыко разве что период иной: стоял во главе МИД СССР с 1957 по 1985 год. Громыко – это и есть советский МИД, советская дипломатия всех этих 28 лет: неуступчивая, временами задиристая. Собственно на Западе Громыко более известен как «Мистер “Нет”». Как раз потому, что добиться от него уступок удавалось нечасто. Однако именно Громыко наладил отношения СССР и Ватикана.

Всего он встречался с Павлом VI четырежды на протяжении 1966-1975 годов (потом ещё дважды с Иоанном Павлом II и, наверняка, это абсолютный рекорд в истории российской дипломатии). При этом первая встреча было неофициальной, однако, учитывая дальнейшую динамику, она же была и самой важной – иначе бы следующих попросту не было.

Встреча в апреле 1966 года была пробным шаром. Громыко готовил поездку в Ватикан Николая Подгорного – уже совершенно официальный визит Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Причём его поездка в Ватикан была уже не первым шагом в этом направлении: начинать, похоже, нужно с визита Алексея Аджубея (главный редактор газеты «Известия» и зять Никиты Хрущёва) в 1963 году.

Учитывая прошлые трения и отсутствие дипломатических отношений (а Ватикан, похоже, был последним государством, с кем СССР установил дипломатические отношения – это случилось весной 1990 года), визит Подгорного – это максимум, выше просто некуда. Но затем отношения всё равно поддерживались через Громыко – иначе зачем ещё три визита только при Павле VI?

О чём вообще могли общаться глава теократического государства и самый неуступчивый дипломат СССР, как они смогли поладить? Общие интересы были, вот и поладили. Вечное «нет!» от Громыко звучало в адрес тех, кто требовал от СССР поступиться государственными интересами. Поэтому иных ответов и быть не могло.

А Ватикан с начала 1960-х стал играть для СССР привычную роль посредника в отношениях с Западом. Первый раз – во время Карибского кризиса , и как раз после него этот канал, опробованный ещё во время Второй мировой войны, стали возрождать. И оказалось, что с «Мистером “Нет”» можно успешно находить общий язык – даже по таким неудобным вопросам, как назначение католических епископов в Латвию и Литву.

Взаимопонимание папы римского и Громыко – хорошая иллюстрация простого факта: найти общий язык с Россией можно. Даже по трудным вопросам. Даже с негативным бэкграундом прошлых отношений. Надо лишь отказаться от диктата, на который в зависимости от эпохи будет звучать «Нет!», «Товарищ Пауэр, не плюйтесь, пожалуйста!» или «Глаза-то не отводи».