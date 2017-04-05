Что ответить Афганистану. К годовщине договора об ограниченном контингенте 5 апреля 1980 года СССР и Афганистан официально оформили военную помощь со стороны Советского Союза. Сегодня, когда мы справляем 37-ю годовщину подписания договора об ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, стоит поговорить о том, как реагировать на новые просьбы «Россия, приди» со стороны этого неспокойного государства. На чтение: 3 минуты

В этот же день в 1242 году: Ледовое побоище

5 апреля 1980 года СССР и Афганистан официально оформили военную помощь со стороны Советского Союза.

«Мы видели деятельность России в отношении “Талибана”… На данный момент я не говорю, проявляется ли это в оружии или других подобных вещах, но определённо то, что они там делают в свете их прочей деятельности, заставляет нас беспокоиться». С таким заявлением в последний день марта выступил министр обороны США Джим Мэттис. Ранее с подобными заявлениями выступал также командующий ВС НАТО и США в Европе Кёртис Скапаротти.

Особенно цинично эти заявления звучат, если вспомнить, что «Талибан», по сути – это детище США.

Сегодня, когда мы справляем 37-ю годовщину подписания договора об ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, стоит поговорить о том, как реагировать на новые просьбы «Россия, приди» со стороны этого неспокойного государства.

«Брежнев, введи войска»

1980 год нам памятен прежде всего летней Олимпиадой в Москве, первой Олимпиадой, которая проводилась в нашей стране. Сама же она, в числе прочего, запомнилась её бойкотом : 65 государств приняли решение не отправлять своих атлетов в Москву, подражая примеру США. Руководство последних начало агитировать за такое решение уже спустя неделю после ввода советских войск в Афганистан. А в феврале 1980 года даже Генассамблея ООН приняла осуждающую резолюцию по этому вопросу.

Между тем первая просьба о вводе войск в Афганистан прозвучала ещё в марте 1979 года. Всего же в 1979 году руководство Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) около 20 раз повторно просило СССР о том же. Зачем?

В апреле 1978 года в Афганистане свергли диктатора Мухаммеда Дауда, правившего страной последние пять лет. Дауд и сам взял власть в 1973 году в результате военного переворота, причём пытался придерживаться некоего срединного курса, а значит, успел заработать нелюбовь как левой, так и правой оппозиции. Роль последней играли исламисты, недовольные тем, что режим Дауда не слишком радикален. Однако их попытка переворота в 1975 году провалилась. Апрельская или Саурская революция афганских коммунистов была более успешна – возможно, потому что совершили её в том числе бывшие соратники Дауда, в союзе с которыми он брал власть в 1973 году.

Лидеры Апрельской революции – Нур Мухаммед Тараки, Бабрак Кармаль, Хафизулла Амин – вначале были настроены весьма романтично. В общении с представителями СССР (а руководство СССР очень удивило появление у границ нового народно-демократического правительства) они обещали, что за пять лет Афганистан пройдёт путь Советского Союза. В какой-то степени так и произошло – правда, повторение не вышло за временные рамки Гражданской войны и интервенции.

То, что НДПА обратилась за помощью к СССР – вполне логично. Больше и не к кому было. Почему в Союзе тянули с решением?

Можно вспомнить, что до 1979 года СССР принимал участие в ряде конфликтов в третьих странах. И никогда до этого не принимались решения об использовании в качестве военной помощи целых армий (численность ограниченного контингента в Афганистане колебалась в пределах 60-105 тыс. человек): обходились военными специалистами, авиацией, зенитными подразделениями. Поначалу так было и в Афганистане: к лету 1979 года количество военных советников выросло с 409 до 4500.

Ситуация отличалась грызнёй в руководстве НДПА. Как известно, дворец Хафизуллы Амина в конце 1979 года пришлось брать штурмом, с этого и принято вести отсчёт военного присутствия СССР в Афганистане. Вторая причина, о которой могли не знать, но её последствия не могли не ощущаться начиная с осени – решение Джимми Картера финансировать противников Апрельской революции. А в такой ситуации военспецы много не навоюют. Они могут давать советы, но принимать решения должна легитимная власть

Поэтому пришлось действовать по худшему варианту, подставляться под критику и уже постфактум, в апреле 1980 года, подписывать с властями соглашение об оказании военной помощи.

Правильное военное присутствие

Как должно было быть – можно посмотреть на примере присутствия войск РФ в Сирии. Ещё в августе 2015 года стороны заключили соглашение о размещении авиационной группы ВС РФ на сирийской территории. Спустя год оно было дополнено договором о бессрочном пребывании российских войск. Несмотря на присутствие в Сирии российских сухопутных сил, военные операции ведутся сирийскими войсками. Россия же поддерживает их ударами с воздуха и моря, снабжает разведданными, прикрывает зенитным и дипломатическим «зонтиком»: спустя 1,5 года после начала операции фраза «Асад должен уйти» перестала быть ключевой мантрой в переговорах. И даже США в результате согласились с формулой «сначала ИГИЛ, потом вопрос Асада». Однако произошло это не потому что мы учли ошибки Афганистана (хотя мы их, конечно же, учли), а потому что к 2015 году в Сирии продолжала существовать внутренне единые власть и армия, готовые продолжать сражаться за свою страну. Им нужно было только немного помочь.

К слову о договорах. Как уже говорилось, решение о спонсировании моджахедов руководство США принимало в июле 1979 года. Однако публичная встреча лидеров боевиков и президента США Рональда Рейгана состоялась только в 1983 году в Белом доме. Если даже признать, что лидеры боевиков кого-то представляли и в качестве этих представителей заключали с американским лидером какие-то соглашения, то они опоздали ещё сильнее, чем соглашение 5 апреля. Не говоря уж о том, что до конца 1980-х США признавали руководство тогдашнее Афганистана в качестве легитимных лидеров. Моджахеды объявили себя переходным правительством уже после Женевских соглашений (1988).

Давайте дружить, дайте оружие

Сегодня с возвращением России в Афганистан, похоже, готовы согласиться все: и нынешнее руководство и оппозиционное ему движение «Талибан» (контакты с представителями которого Россия не отрицает, но настаивает, что они проходят при посредничестве легитимного правительства). Причин для этого как минимум две.

Во-первых, в Афганистане ещё живо поколение элиты, которое помнит, что абсолютно все промышленные объекты на территории государства были в своё время созданы на деньги Советского Союза. При поддержке США Афганистан делал успехи исключительно на ниве сельского хозяйства – если считать таковым выращивание опийного мака.

Во-вторых, США уже несколько лет как сильно ослабили интерес к региону. Меньше интереса – меньше денег. И если раньше талибы довольствовались тем, что, что получали плату за сохранность конвоев правительственных и американских войск, то после потери этого дохода могут возобновить активные действия. Собственно уже: в конце марта они вытеснили правительственные войска из провинции Гильменд. Неслучайно холдинг «Вертолёты России», по последним данным, обсуждает возможность поставки крупной партии вертолётов в Афганистан.

Выше уже говорилось о коренном отличии Афганистана от Сирии. Поэтому соглашения, подобного сирийскому, мы не увидим ещё долго. Зато увидим привлечение к проблеме Афганистана всех заинтересованных государств региона. За последние несколько месяцев состоялось уже две встречи, на которых, кроме представителей РФ и Афганистана, присутствовали делегаты от Ирана, Индии и Китая.

Вернуться в Афганистан будет сложно совсем не потому, что мы когда-то воевали с моджахедами. А потому, что государства в Афганистане нет почти четыре десятилетия. Не с кем договариваться. Единственный шанс – привлечь к решению афганского вопроса (а его с полным правом можно считать ответвлением ближневосточного) соседей Афганистана. Если с их помощью удастся «выключить» Пакистан, это решит половину проблемы. После чего можно будет приступать ко второй: формированию нового политического устройства страны.

Можно, конечно, пойти по простому пути и накачивать афганскую власть оружием. Тем более, что она сама этого жаждет и просит вертолёты не только у РФ, но и у американцев, наивно полагая это хитрым дипломатическим трюком. Однако такое решение вернёт ситуацию в конец 1970-х.