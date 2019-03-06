Валентина Терешкова: «Эй! Небо! Сними шляпу!» 6 марта 1937 года, родилась первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Владимировна Терешкова. Труженица, комсомолка, спортсменка Простая девочка из рабоче-крестьянской семьи появилась на свет в деревне Большое Масленниково под Ярославлем. Отец, работавший трактористом, погиб на фронте Советско-финской войны в 1940 году, мать трудилась на текстильном производстве и одна воспитывала троих детей – у Вали, средней в семье, были сестра и брат. Отучившись в ярославской школе № 32 с 1945 по 1953 год, девушка стала работницей шинного завода и продолжала обучение уже в вечерней школе рабочей молодёжи. Затем, совмещая работу и учебу, Валентина поступила на ярославский завод «Красный Перекоп», где работали... На чтение: 2 минуты

6 марта 1937 года, родилась первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Владимировна Терешкова.

Труженица, комсомолка, спортсменка

Простая девочка из рабоче-крестьянской семьи появилась на свет в деревне Большое Масленниково под Ярославлем. Отец, работавший трактористом, погиб на фронте Советско-финской войны в 1940 году, мать трудилась на текстильном производстве и одна воспитывала троих детей – у Вали, средней в семье, были сестра и брат. Отучившись в ярославской школе № 32 с 1945 по 1953 год, девушка стала работницей шинного завода и продолжала обучение уже в вечерней школе рабочей молодёжи. Затем, совмещая работу и учебу, Валентина поступила на ярославский завод «Красный Перекоп», где работали мать и сестра, одновременно получая специальность техника-технолога в заочном техникуме лёгкой промышленности. Студенткой Терешкова вступила в комсомол, с 1960 по 1962 годы исполняла обязанности секретаря комсомольского комитета на родном заводе.

Свободное время девушка посвящала своим увлечениям. Сначала это была игра на домре, а затем и спорт. С 1959 года Валентина занималась в аэроклубе Ярославля, увлеклась прыжками с парашютом. Это и определило её невероятную судьбу.

Молодая парашютистка - Валентина Терешкова

В отряде космонавтов

По инициативе главного конструктора Сергея Павловича Королева , за плечами которого уже был запуск первого искусственного спутника Земли и полёт первого человека в космос , было принято решение об отправке на околоземную орбиту женщины.

Валентина Терешкова и Сергей Королев

В 1962 году с этой целью начался отбор в отряд космонавтов. Из множества претенденток-парашютисток было отобрано всего пять девушек. Одной из них стала Валентина Терешкова. Успешно сдав в конце года экзамены по общекосмической подготовке, она перешла из второго отряда в первый.

Физическая и психологическая подготовка кандидаток на полет была суровой. Испытания в жаркой (+70°C) и влажной термокамере сменялись многодневным пребыванием в тихой и тёмной сурдокамере. Освоение невесомости проходило на истребителе МиГ-15, в подобном состоянии девушки учились осуществлять различные бытовые действия. Продолжали парашютистки и самое привычное занятие – совершение прыжков, от которых в итоге зависело успешное приземление в конце космического полёта. Однако теперь прыгали они в скафандрах.

Валентина Терешкова

В начале 1963 года состоялось окончательное назначение. Валентина Терешкова стала идеальным кандидатом, не только благодаря хорошим медицинским показателям и результатам тренировок, но и в силу других факторов: девушка происходила из семьи рабочих, её отец послужил родине на фронте, она имела хороший опыт общественной работы в рядах комсомола, что также было важно для последующих после полёта встреч и разъездов по стране. Имея дублирующего и запасного в команде, Валентина Владимировна заняла в ней основное место.

Легендарная «Чайка»

Полёт первой женщины-космонавта состоялся 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6», стартовавшем с Байконура. Чтобы не волновать своих близких, Терешкова сказала им, что отправляется на соревнования по парашютному спорту, те узнали правду только из радионовостей. По отзывам присутствовавших на старте и руководивших полётом, «Чайка» (именно такой позывной был присвоен Терешковой) всё делала на «отлично». После фразы «Эй! Небо! Сними шляпу!», позаимствованной у Владимира Маяковского , корабль с первой женщиной-космонавтом оторвался от Земли.

Перед стартом

Полёт длился около трёх суток, за это время «Восток-6» обернулся вокруг родной планеты 48 раз. Терешкова осуществляла радиопереговоры с Землёй, вела бортовой журнал и запечатлевала на фотопленку земной горизонт. Не всё было гладко, возникли некоторые проблемы в управлении кораблём в ручном режиме, из-за чего пришлось перейти на режим автоматический. Кроме того, ощущались психологические и физические нагрузки, однако всё это удалось преодолеть. Космонавт 3 класса лейтенант Валентина Терешкова совершила посадку в штатном режиме, приземлившись в Алтайском крае. Медики признали её состояние удовлетворительным, однако на теле девушки были многочисленные ушибы, после полёта она с трудом передвигалась. Всё это показывало большую степень риска тогдашних космических экспедиций.

Терешкова целых 19 лет была единственной женщиной, побывавшей за пределами Земли. Легендарный полёт «Чайки», освещаемый СМИ всего мира, стал настоящим успехом советской космонавтики и мировой информационной сенсацией.

После приземления

Жизнь после космоса

В 1963 году Валентина Владимировна стала не только первой женщиной в космосе и Героем Советского Союза. В ноябре своего звёздного года она вышла замуж. Её избранником стал советский космонавт Андриян Николаев, на свадьбе присутствовал сам Никита Сергеевич Хрущёв. В 1964 году у пары родилась дочь Елена. Брак героев космоса был расторгнут в 1982 году. Терешкова вышла замуж второй раз – за генерал-майора и директора Центрального института травматологии и ортопедии (ЦИТО) Юлия Шапошникова.

После полета Николаева-Терешкова прошла обучение в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского, защитила кандидатскую диссертацию.

Свадьба Валентины Терешковой и Андрияна Николаева. 3 ноября 1963 года

До 1997 года Валентина Владимировна Терешкова состояла в отряде космонавтов в качестве инструктора и инструктора-испытателя. В 1982 году её кандидатуру рассматривали в качестве командира специального чисто женского экипажа корабля «Союз», но в итоге от этой идеи отказались. В космос вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая отправилась в составе мужского экипажа. До сих пор полёт Терешковой 1963 года остаётся единственным одиночным женским полетом в космос.

Активно ведет Валентина Владимировна и общественно-политическую работу. В 1966-1989 годах она была депутатом Верховного Совета СССР, с 1971 года – в ЦК КПСС. Кроме этого, Терешкова возглавляла многочисленные организации и фонды, долгие годы работала в области культурного сотрудничества с зарубежными странами. С 2008 года она являлась депутатом Ярославской областной думы, с 2011 года исполняет обязанности депутата Государственной думы. Кавалер многих советских и российских, а также иностранных орденов.

В.В. Терешкова во время встречи с В.В. Путиным. 6 марта 2017 года

Валентина Владимировна Терешкова обладает титулом «Величайшая женщина XX столетия», её именем названы улицы и школы, кратер на Луне и оазис в Антарктиде. «Мисс Вселенная» (так ее назвала английская газета «Дейли-экспресс») стала одной из тех смельчаков-первопроходцев, грезивших небом, продвинувших вперед науку и наши представления о космосе. Но она никогда не забывает и о жизни на Земле, до сих пор неустанно работает на её благо и благо живущих на планете людей.

Источник фото: https://www.pinterest.com

Читайте также:

Репортаж из сердца российской космонавтики. Как СССР прокладывал себе дорогу к звездам

Гагарин это мы

Космос малых достижений. К годовщине приземления прилунявшегося аппарата

Почему Илон Маск не Королёв. К годовщине «частного космоса»

15 лет без «Мира»: айфонизация космоса и упущенный шанс обогнать Россию