Королев - «гений действия». Мифы и факты 12 января 1907 года родился Сергей Павлович Королёв. Главный конструктор ракетно-космической промышленности СССР не снискал славы при жизни, и даже парад в честь полёта первого человека в космос он смотрел не с главной трибуны, а по телевизору… Но это не имело для него особого значения. Ничто не могло отвлечь Королева от главной цели – покорения космоса. «Каждая минута для дела», – повторял Сергей Павлович, и одно за другим совершал величайшие победы в самой ожесточённой политической и научно-технической гонке в истории человечества, в битве за космос между Советским Союзом и США. Уже после смерти его именем назовут множество улиц, учреждений, город... На чтение: 4 минуты

12 января 1907 года родился Сергей Павлович Королёв . Главный конструктор ракетно-космической промышленности СССР не снискал славы при жизни, и даже парад в честь полёта первого человека в космос он смотрел не с главной трибуны, а по телевизору… Но это не имело для него особого значения. Ничто не могло отвлечь Королева от главной цели – покорения космоса. «Каждая минута для дела», – повторял Сергей Павлович, и одно за другим совершал величайшие победы в самой ожесточённой политической и научно-технической гонке в истории человечества, в битве за космос между Советским Союзом и США. Уже после смерти его именем назовут множество улиц, учреждений, город в Подмосковье, а Вернер фон Браун – «отец» американской космической программой – признает, что они не смогли опередить СССР только потому, что у них не было своего Королева.

Тяга к небу у Королева с детства. Как-то прогуливаясь с бабушкой и обсуждая красоту облаков, маленький Сережа романтично произнес: «А представь, какие они красивые с той стороны». Будучи ребенком, он познакомился с летчиками местного авиаотряда и много времени проводил в их компании, интересуясь тонкостями ремесла. Смышленому мальчику показывали, из чего состоит аэроплан, как он летает, и даже разрешили сесть за штурвал самолета. Впоследствии он посвятил свою жизнь развитию авиации, не жалея ни сил, ни здоровья. Королев мечтал о полетах, его фантазия не ограничивалась даже земным притяжением, но, так сложилось, что своими глазами открытый космос он увидеть не смог. Зато «орёлики», как Королев ласково называл своих космонавтов, сумели, благодаря его уму и упорству, воплотить дерзкую мечту в реальность.

Сергей Павлович первым совершил 4 исторических запуска, обеспечивших успешный старт дальнейшему развитию не только советской, но и мировой науки и техники. Запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Запуск в космос первого искусственного спутника Земли . Запуск первого спутника с живым существом, собакой Лайкой. И наконец главное достижение, ставшее эпохальным событием для всего человечества, – запуск первого космонавта Юрия Гагарина.

Сергей Королев с собакой перед запуском ее в космос. Источник: https://ria.ru/

«Темно карие глаза сверлящие, короткая шея, посаженная, и только лучики морщин возле глаз выдают, что он добрый человек», - так описывает Королева в своих воспоминаниях летчик-космонавт Алексей Леонов, впервые в истории совершивший выход в открытый космос. Он, как и другие космонавты, ученые, инженеры, работавшие с Сергеем Павловичем, отмечает: если бы главный конструктор не ушел из жизни так рано, мы бы точно смогли побывать на Марсе. И действительно, сложно представить, чего бы еще мы смогли бы достичь, сохранив те невероятные темпы научно-технических прорывов Королева и его работоспособность. Ведь телевизор, который ловит каналы даже с другого конца света, мобильный телефон, который может позвонить в любую точку планеты, система навигация, доступная каждому водителю, интернет в любых, даже самых удаленных уголках Земли - все это наследие Королева, потому что все это работает с помощью космических спутников.

Чтобы более достоверно узнать о подробностях жизни ученого, корреспондент портала «История.РФ» поговорил с известным писателем, журналистом, автором множества работ, посвященных космонавтике, Сергеем Леонидовичем Лесковым и попросил его прокомментировать некоторые устоявшиеся факты и мифы, витающие вокруг фигуры Королева.

Королев подарил нам пространство далеких планет как воплощение дерзновенной мечты всего человечества, воплощение своей личной мечты, которой он был предан всю жизнь. Сергей Леонидович, расскажите, пожалуйста, почему именно космос стал смыслом его жизни?

Исходя из книг о его детстве, известно, что он много времени проводил в Крыму, в Коктебеле, где были популярными на тот момент полеты на планерах. Это была эпоха легендарного авиатора Сергея Уточкина. Сейчас, может быть, молодым людям трудно понять, но в начале XX столетия авиация, вернее воздухоплавание, как называли ее в то время, была одной из самых романтичных и зовущих молодежь направлений деятельности. Мне кажется, что тогда молодежь была более романтической, чем сейчас, и мечта о воздухоплавании, о покорении этого нового воздушного океана, значительно больше занимала умы молодых людей. Как и прежде, молодые люди мечтали стать мореходами, мореплавателями, открыть новые континенты, и тогда, благодаря промышленной революции XIX века и созданию самолетов, дирижаблей перед человеком открылись невиданные возможности по покорению воздушного океана, который раньше казался недоступным.

Источник: https://ria.ru/

Были легенды об Икаре, были легенды о русских мастеровых, которые пытались сделать крылья и парить, но их замыслы терпели неудачи… Но оказалось, что человек может летать. И от воздухоплавания, от авиации уже оставалось полшага до космического пространства. Кроме того, уровень развития астрономии породил интерес многих к другим планетам. Тут можно долго говорить, но, например, жизнь на Марсе в XIX веке считалась совершенно доказанной и неизбежной. Это сейчас мы уверены, что на Марсе жизни нет, а тогда ученые считали, что на Марсе она есть и будет открыта в скором времени. Таким образом, Королев воплотил в себе все эти романтические представления своего века. Он был не просто романтиком. Романтики часто только мечтают, лежа на диване. У него романтика сочеталась с удивительной работоспособностью. Он был гением действия, без всякого сомнения. Такое сочетание очень редко бывает. Это счастье, что в нашей стране родился такой человек.

Вы уже упомянули тему Марса. Для Королева не было неосуществимых планов, были только не осуществлённые, одним из которых являлась как раз экспедиция на Марс. Так называемую «Марсианскую тетрадь» Королева с чертежами высадки на эту планету бережно хранят его коллеги и ученики... И мне хотелось бы задать такой вопрос: была ли жизнь на Марсе одной из целей Королева?

В те времена, когда Королев чертил марсианские аппараты, он уже отчётливо понимал, что условия для жизни на Марсе такие, что там могут существовать только простейшие организмы. Вообще тогда довольно много создавалось произведений о том, что на Марсе есть разумная жизнь. Еще в 20-е годы Алексеем Толстым был написан замечательный роман «Аэлита» о том, что из СССР направилась экспедиция на Марс во главе с инженером по фамилии Лось и красноармейцем Гусевым, и они там организовали пролетарскую революцию. Аэлита была марсианской принцессой, которая полюбила инженера. Но Королев, конечно, уже отчетливо понимал, что там могут быть только микроорганизмы. Хотя исходя из данных мощных телескопов, другим ученым казалось, что на Марсе существует сложная система каналов, и, возможно, там была цивилизация, но погибла. Все это, конечно, волновало воображение Сергея Павловича.

Источник: https://ria.ru/

Существует версия о том, что Сергей Павлович специально искал основоположника космонавтики К.Э. Циолковского и встречался с ним. Это правда?

История о поездке Королева к Циолковскому и об их встрече, по всей видимости, является красивым мифом. Конечно, нам хотелось бы, чтобы они встретились, и чтобы Циолковский вручил скрижали космической теории в руки Королева, но, судя по всему, это всего лишь красивая легенда. Слишком красивая, чтобы быть правдой.

Жизненный путь Сергея Павловича был далеко не простым. Став жертвой репрессивной машины, он долгое время отбывал срок в исправительно-трудовом лагере на Колыме. Сам Королев не любил вспоминать этот период, и мы не будем, но расскажите, как ему удалось восстановить свое имя?

В то самое время создавались ракетно-строительные "шаражки", когда стало известно, что немцы разрабатывают ракеты в знаменитом центре Пенемюнде. Советское руководство организовало и направило туда группу специалистов в области ракетостроения, и генеральный конструктор Глушко вспомнил о Королеве. Хотя у них впоследствии были не слишком теплые отношения, но все-таки авторитет Сергея Павловича как специалиста сомнению не подлежал. И уже в 1945 году Королев отправился в Германию вместе с Борисом Евсеевичем Чертоком, будущим академиком. Тогда Королев был уже в звании полковника.

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Королев демонстрировал большие успехи в советском ракетостроении. Самая известная и легендарная ракета, созданная под его руководством, это Р-7, и до сих пор все пилотируемые запуски космонавтов осуществляются ракетами этого семейства. Правда ли, что дать достойный ответ американскому плану Drop-shot (когда на сто советских городов должны были упасть триста атомным бомб), и обеспечить стране надежную защиту могли только ракеты Королева?

Это не миф, это рассекреченные самим же Пентагоном документы. Я писал об этом в своих книгах: тогда у них существовал не только план Drop-shot, кстати это означает «удар копья», они каждый год меняли свои планы, все время их уточняли. Но опять же надо смотреть правде в глаза, в 50-е, да и в 60-е годы, когда был жив Королев, ракетно-ядерный потенциал СССР был значительно меньше, чем возможности США. Да, мы могли нанести удар, принести ущерб Америке, но он был несопоставимо меньше, чем ущерб, который США могли нанести СССР. Паритет в ракетно-ядерном потенциале с США был достигнут нами лишь в 70-е годы, уже после смерти Сергея Павловича. Но – и это важно подчеркнуть – только благодаря его наследию!

Первый спутник, а вскоре и первый человек в космосе – невероятный прорыв Советского Союза, обеспечивший трепет со стороны всего мирового сообщества, безусловно является заслугой Сергея Павловича. Однако его имя держалось в строжайшей тайне, и стало известно общественности уже только после смерти. Даже Нобелевский комитет, несколько раз присылавший запрос на имя создателя первого спутника, якобы получил от Хрущева ответ – «присвоить Нобелевскую премию всему советскому народу». Как вы это можете прокомментировать?

Советский Союз был совершенно герметичной страной, вся наша оборонная отрасль была закрыта. До 10 городов существовали в закрытом режиме, например, город Горький, ныне Нижний Новгород, или Самара - бывший Куйбышев. Имена советских ученых также держались в секрете, только какие-то отдельные фамилии звучали. Сахаров – создатель водородной бомбы , Курчатов - создатель термоядерной тоже не получили Нобелевскую премию. Конечно, у них были разработки мирового уровня. Это золотой век советской науки. Но легендарные имена были известны только в узком кругу. И надо воспринимать историю тех времен такой, какая она есть.

Насчёт утверждения Хрущева – это тоже красивый миф. Нобелевский комитет, судя по всему, хотел бы узнать создателя первого успешно запущенного спутника, но то, что вы говорите не совсем соответствует формату присуждения премии. Номинанты на Нобелевскую премию выдвигаются анонимно научным сообществом. На практике Нобелевский комитет не обращается в какую-то страну самостоятельно. Может быть, тогда было сделано такое исключение, но дело в том, что подтверждающих это документов нет. Конечно, Королев как никто другой заслуживал эту премию, но такой запрос и такой ответ слишком спорны и не соответствуют исторической практике…

Источник: https://ria.ru/

Королев умер рано, в 59 лет. Хотелось бы услышать ваше мнение относительно скоропостижной смерти ученого…

Он умер из-за трагической врачебной ошибки. Его оперировал лучший в стране хирург, но допустил ошибку. Так бывает... Я по поводу его смерти расскажу другое: отец у меня работал в этой отрасли. Тогда я был еще маленьким ребёнком и ничего не понимал, но запомнил, что он пришел и сказал, что умер Королев», и был совершенно убит этим. Для меня как для ребенка было непонятно, как можно столь близко воспринимать смерть какого-то далекого и незнакомого человека. Но весь круг специалистов, которые тогда работали в космонавтике, смерть Сергея Павловича воспринимали именно так. Как личную трагедию…