Как Урал стал родиной морских баллистических ракет Из истории миасского СКБ-385 – главного разработчика ядерного оружия для подводных лодок Если приехать на поезде в уральский город Миасс и на машине отправиться строго на север, то сначала по левую руку будут тянуться заводские корпуса завода тяжелых грузовиков «Урал», а потом по правую руку появится забор, за которым расположено одно из самых некогда секретных предприятий Урала – Государственный ракетный центр имени академика Виктора Макеева. В его истории есть две даты, пришедшиеся на декабрь и определившие судьбу этого предприятия, ставшего единственным в нашей стране конструкторским бюро и предприятием по разработке и выпуску баллистических ракет для подводных лодок. Первая дата —... На чтение: 2 минуты

Из истории миасского СКБ-385 – главного разработчика ядерного оружия для подводных лодок

Если приехать на поезде в уральский город Миасс и на машине отправиться строго на север, то сначала по левую руку будут тянуться заводские корпуса завода тяжелых грузовиков «Урал», а потом по правую руку появится забор, за которым расположено одно из самых некогда секретных предприятий Урала – Государственный ракетный центр имени академика Виктора Макеева. В его истории есть две даты, пришедшиеся на декабрь и определившие судьбу этого предприятия, ставшего единственным в нашей стране конструкторским бюро и предприятием по разработке и выпуску баллистических ракет для подводных лодок. Первая дата — 16 декабря 1947 года, когда на базе завода №66 в городе Златоусте, что в двадцати километрах западнее, было образовано Специальное конструкторское бюро по созданию ракет дальнего действия. А вторая — 13 декабря 1955 года, когда постановлением Совета министров СССР на Урале было развернуто производство баллистических ракет Р-11ФМ для первого советского ракетного комплекса подводного базирования, в котором СКБ-385 принимало самое деятельное участие.

От ППШ к баллистическим ракетам

Специальное КБ, которое со временем превратилось в единственного в СССР разработчика ракетных комплексов для подводных лодок, появилось на Урале не случайно. После выхода 13 мая 1946 года знаменитого постановления «Вопросы реактивного вооружения» необходимо было срочно создавать базу для разработки и производства различных ракетных систем. С учетом наличия у бывших союзников по Антигитлеровской коалиции атомного вооружения и его явной нацеленности на Москву было принято решение создавать дублирующий центр по разработке и производству ракет на Урале, как можно дальше от западных границ страны.

Но создавать производство столь сложной техники на пустом месте было невозможно, а из всех военных предприятий лучше всего годились для перевода на выпуск новой продукции артиллерийские заводы и заводы по производству стрелкового вооружения. Так Златоустовский завод №66, на котором в годы войны делали и пулеметы Максима, и винтовку СВТ-40 , и противотанковое ружье Дегтярева, и легендарный ППШ , неожиданно для себя получил в декабре 1947 года «ракетную» специализацию. Для разворачивания нового производства отвели площади бывшего завода №385 по выпуску крупнокалиберного оружия, который в мае 1945 года стал частью завода №66. Поэтому и новое СКБ по ракетам дальнего действия, созданное в Златоусте, получило такой же номер — 385.

Златоустовский оружейный завод №66 в начале 1940-х годов

Источник: zlatmash.ru

С чего начинало СКБ-385

Но выделить площадку и заполнить штатное расписание – совсем не то же самое, что запустить процесс разработки и производства ракетного оружия: в Златоусте не было ни одного специалиста в этой сфере! Только в феврале 1948 года первые 45 сотрудников нового СКБ отправились на десятимесячную стажировку в подмосковные Подлипки, в ОКБ-1 Сергея Королева – осваивать азы ракетного дела. Уже к январю 1950 года в спецКБ работали 150 специалистов, в распоряжение которых из Москвы начали поступать документация и комплекты для производства ракеты Р-1 – советского варианта немецкой «Фау-2». А через три года сюда, в Златоуст, передали все необходимое для развертывания дублирующего производства баллистической ракеты Р-11.

Когда в январе 1955 года было принято решение о разработке и производстве баллистических ракет морского базирования, основой для них стала та самая Р-11: планировалось, что ее удастся приспособить для размещения и пусков с подводных лодок без особых переделок. В Подлипках активно взялись за работу, но вскоре встал вопрос, как разгрузить конструкторское бюро, которому предстояло сконцентрироваться на разработке и производстве межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, от других тем. И в августе принимается предложение Сергея Королева передать работы по доведению и производству морского варианта «одиннадцатой» — Р-11ФМ — именно в златоустовское СКБ, которое к этому времени уже являлось головным предприятием по производству ракет Р-11, а его работой руководил назначенный тоже с подачи Королева ведущий конструктор этой ракеты Виктор Макеев.

Главный конструктор СКБ-385, ставшего позднее «Конструкторским бюро машиностроения» в Миассе, академик, дважды Герой Социалистического труда Виктор Макеев

Источник: newsmiass.ru

Ракетчики переезжают в Миасс

Именно Макеев, получив новое назначение и приняв СКБ, оценил, что развернуть серьезные исследовательские работы по совершенно новой теме, равно как и производство новых ракет, на прежней базе оружейного завода уже не получится. По его предложению конструкторское бюро вместе с производственной базой решено было перевести в расположенный неподалеку Миасс, где уже вовсю работал завод по выпуску тяжелых грузовиков, а значит, имелась вся необходимая транспортная инфраструктура. Местом для размещения СКБ-385 определили северную окраину города, на которой вскоре началось строительство и конструкторских корпусов, и испытательной базы, и производство. Но не только: по инициативе Виктора Макеева одновременно с разметкой площадей для КБ и завода началось планирование жилого комплекса для тех, кто будет здесь работать. Как рассказывают миасские старожилы, Макеев лично ездил по будущему жилому городку, указывая, где разместить дома для конструкторов и рабочих, где запланировать будущий Дворец культуры, где — бассейн и крытый спорткомплекс, и даже распорядился о проектировании и строительстве яхт-клуба (!) для своих подчиненных.

Декабрьское постановление Совмина СССР о развертывании производства баллистических ракет на Урале стало важнейшей вехой в истории СКБ-385 и города Миасса, превратившегося в один из центров отечественного ракетостроения. Взяв на себя разработку и производство морской баллистической ракеты Р-11ФМ, КБ Макеева быстро — всего за четыре года — довело ее до продукта, принятого на вооружение. Это произошло в феврале 1959 года, и почти в это же время бюро вместе с заводом окончательно переехали на новое место жительства в Миасс. Кстати, несмотря на хлопоты по организации работы на новом месте, специалисты бюро сумели спроектировать и запустить в производство следующий морской ракетный комплекс с ракетой Р-13, который поступил на вооружение годом позже своего предшественника. А всего за всю историю своего существования Государственный ракетный центр имени Виктора Макеева создал три поколения морских ракетных комплексов — семь базовых типов баллистических ракет, которыми вооружались и вооружаются все ракетные подводные лодки СССР и России.

Проходная Государственного ракетного центра имени академика Макеева в городе Миассе

Источник: 74.ru

Обложка: Ракета Р-11ФМ разработки СКБ-385 выходит из стартовой шахты подводной лодки проекта 629, 1955 год. Источник: makeyev.ru

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