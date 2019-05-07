«Беркут», прикрывший Москву 7 мая 1955 года постановлением Совета Министров СССР принята на вооружение войск ПВО страны зенитная ракетная система С-25 Первая в истории нашей страны ракетная система ПВО существенно изменила военный баланс между СССР и странами НАТО. Без преувеличения можно сказать, что революционный комплекс делал невозможной тактику массированного налета и бомбардировок Москвы в случае начала вооруженного конфликта. Комплекс, получивший наименование «Беркут», стал не только противовоздушным щитом столицы СССР, располагавшимся на двух «бетонках» – кольцах трасс, созданных вокруг города. Он стал основой для всех последующих современных комплексов ПВО нашей страны. Появление современных С-300, С-350 и С-400 во многом было обеспечено тем заделом, который... На чтение: 2 минуты

7 мая 1955 года постановлением Совета Министров СССР принята на вооружение войск ПВО страны зенитная ракетная система С-25

Первая в истории нашей страны ракетная система ПВО существенно изменила военный баланс между СССР и странами НАТО . Без преувеличения можно сказать, что революционный комплекс делал невозможной тактику массированного налета и бомбардировок Москвы в случае начала вооруженного конфликта. Комплекс, получивший наименование «Беркут», стал не только противовоздушным щитом столицы СССР, располагавшимся на двух «бетонках» – кольцах трасс, созданных вокруг города. Он стал основой для всех последующих современных комплексов ПВО нашей страны. Появление современных С-300, С-350 и С-400 во многом было обеспечено тем заделом, который был создан при разработке их «дедушки» – грозного «Беркута», так испугавшего до этого непобедимые воздушные армады НАТО.

Жизненная необходимость

К началу холодной войны , бывшие союзники по антигитлеровской коалиции уже вынашивали несколько планов по ведению войны против СССР. Самые известные из них – это операции «Немыслимое», «Тоталити», «Дропшот», но были и другие, более или менее известные в истории военные замыслы против Советского Союза. Все эти планы отличались одной схожей чертой: так, используя козырь, оставшийся после Второй мировой войны, сильную бомбардировочную стратегическую авиацию, предусматривали масштабные атомные бомбардировки городов и промышленных центров СССР.

С-25 на параде на Красной площади. Источник: https://topwar.ru

Опыт прошедшей мировой войны показывал, что зенитная артиллерия и истребители ПВО уже не могли остановить массированный налет тяжелых бомбардировщиков. Несмотря на все попытки усовершенствования ствольной зенитной артиллерии, к началу 50-х годов она достигла своего пика развития. Ни радиовзрыватель, ни наводка при помощи РЛС не смогли бы остановить налет 500-700 американских «Суперкрепостей». Истребители с трудом преодолевали заградительный огонь оборонительных турелей бомбардировщиков. И это не считая возможного боя с их истребительным прикрытием. Более того, на больших высотах у ПВО традиционного типа было всего около 10-20 минут, чтобы остановить прорыв формации вражеских бомбардировщиков. И это при том, что противник готовился выставить до 1200 четырехмоторных бомбардировщиков за один налёт. Стране срочно требовалось более эффективное, а главное – нестандартное средство ПВО.

Создание комплекса ПВО

Сейчас нам много рассказывают о современных, одних из лучших в мире отечественных зенитно-ракетных комплексах. Однако мало кто знает, насколько наряженную и колоссальную работу с конца 40-х годов вела вся страна, чтобы сковать надежный противовоздушный щит Родины. И.В. Сталин озаботился вопросом создания таких систем ещё в 1949 году. В разговоре с ракетчиком П. Н. Куксенко верховный главнокомандующий обсудил возможности создания ракет ПВО. На основе немецкого опыта и времен Второй мировой и у нас, и у американцев уже сформировалось видение ракетных систем ПВО. Но для нашей страны дело осложнялось тем, что страна восстанавливалась после разрушений и потерь, принесенных войной, ресурсы были крайне ограничены, специалистов не хватало. В этих условиях единственно верным решением стало присвоение проекту создания ракет ПВО приоритета, сравнимого с ядерным проектом. Работы по будущему С-25 курировал всесильный Л. П. Берия. Секретное постановление правительства СССР № 3389-1426 положило начало работам по комплексу, получившему шифр «Беркут».

Схема ракеты В 300 комплекса С-25. Источник: http://oruzhie.info

В названии нового оружия для ПВО, фигурирует слово комплекс, а это значит, что мало было создать лишь ракету. Такие опыты проводили даже немцы ещё в ходе войны. Поэтому требовался именно комплекс, в который вошли и радиолокационные станции обнаружения, и пусковые установки, и командные пункты как стационарные, так и подвижные, и, наконец. сама ракета. Для этого всего практически с нуля необходимо было создать узлы и агрегаты, сложные и неосвоенные доселе в производстве. В создании комплекса принимали участие 12 крупных советских НИИ и НПО. Было создано новое отдельное КБ-1, известное сейчас как концерн ПВО «Алмаз-Антей». В создании принимали участие и немецкие инженеры, чьи наработки очень пригодились в проектировании «Беркута». В рекордные 7 месяцев, проект был составлен. Началось производство компонентов и реализация наработок.

«Беркут» расправляет крылья

К 1952 году комплекс был готов к испытанию. Титанический труд сотен специалистов и прежде всего руководителей проекта – К. М. Герасимова, А. С. Еляна, С. Л. Берии и П. Н. Куксенко, А. Расплетина – сделал возможным производство всего сложнейшего комплекса ПВО. Интересно, что военные возражали против принятия новых ракет на вооружение и в целом отнеслись с недоверием к новому оружию. Однако отличные результаты пробных стрельб на полигоне Капустин Яр в 1952-1953 годах и личное заступничество Н.С. Хрущева стали достаточным аргументом в пользу принятия «Беркута» на вооружение. РЛС комплекса сопровождало до 20 целей и поражало мишени на базе четырехмоторного бомбардировщика Ту-4, аналогичного американским машинам.

Схема двух колец ПВО вокруг Москвы. Источник: http://pvo.guns.ru

7 мая 1955 года комплекс заступил на боевое дежурство вокруг Москвы, обеспечивая её противовоздушную оборону, а к 1958 году «Золотое кольцо» ПВО было полностью сформировано. Столицу окружали 56 стартовых комплексов системы С-25 «Беркут», они располагались двумя кольцами: внешнее – из 34 комплексов и внутреннее – из 22-х. Позиции соединялись бетонными дорогами, которые работают и в наши дни как федеральные трассы, в простонародье «бетонки». Комплексы надежно прикрыли столицу от любых, даже массированных налетов, могли контролировать до 1200 целей, имелись закрытые и запасные командные пункты, и надежная система РЛС.

В целом комплекс С-25 оценивается как лучший для своего времени, он обеспечил не только защиту столице, где сосредоточено все военное и гражданское управление страной, но и огромный задел в разработке перспективных систем отечественной ПВО. С-25 окончательно вывели из вооружения ПВО Москвы лишь в 90-е годы, так что «Беркут» почти полвека прикрывал столичное небо.

Обложка: С-25 на боевом дежурстве. Источник: http://pvo.guns.ru