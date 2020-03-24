«Посторонним вход воспрещён»: тайны закрытых городов СССР и России После Великой Отечественной войны на территории СССР появились первые закрытые города. Данные об их существовании были строго засекречены, а попасть в такой город позволялось только по специальному предписанию Что такое ЗАТО и для чего они нужны? В 1946-1953 годах в Советском Союзе велась работа в рамках атомного проекта. В это время и возникли закрытые города, а после распада советского государства появилась загадочная аббревиатура ЗАТО. Так называют закрытые административно-территориальные образования, в которых располагаются объекты государственной важности в областях военного дела, энергетики и космоса. Данные о том, где находятся такие города, были скрыты от рядовых советских граждан. Попасть туда могли лишь официально... На чтение: 3 минуты

После Великой Отечественной войны на территории СССР появились первые закрытые города. Данные об их существовании были строго засекречены, а попасть в такой город позволялось только по специальному предписанию

Что такое ЗАТО и для чего они нужны?

В 1946-1953 годах в Советском Союзе велась работа в рамках атомного проекта . В это время и возникли закрытые города, а после распада советского государства появилась загадочная аббревиатура ЗАТО. Так называют закрытые административно-территориальные образования, в которых располагаются объекты государственной важности в областях военного дела, энергетики и космоса.

Данные о том, где находятся такие города, были скрыты от рядовых советских граждан. Попасть туда могли лишь официально прописанные люди, а также их родственники. Посторонний человек оказывался в закрытом городе лишь в том случае, если на то существовало особое распоряжение. Все граждане, достигшие восемнадцати лет, давали подписку о неразглашении своего настоящего места жительства. Нарушение влекло за собой ответственность вплоть до уголовной. Сотрудники засекреченных предприятий выполняли самые разные задачи: от создания водородной бомбы до разработки вакцин от опасных вирусов. Несмотря на неудобства, сопряженные с жизнью «в изоляции», жители закрытых городов пользовались рядом преимуществ. Трудящиеся получали 20% надбавку к зарплате и могли приобрести товары, которые в обычных городах нередко бывали дефицитными.

Для того, чтобы скрыть проживание в закрытых городах, придумали несколько правил. Население при составлении статистических отчетов распределялось по областным центрам. Название закрытого города, как правило, складывались из крупного города и цифры, поэтому если жителя Челябинска-70 (закрытого Снежинска) в отпуске или на учебе спрашивали об адресе, он называл город Челябинск.

Парк в одном из закрытых городов – Мирном

Источник: mirniy.ru

После распада Советского Союза список закрытых городов рассекретили, а на смену цифровым обозначениям пришли прежние названия. Многие населенные пункты стали открытыми для посещения, и в настоящее время в список ЗАТО включены менее сорока городов. Большинство из них расположены в Подмосковье, на Урале и в Красноярском крае. Сейчас жителем закрытого города является примерно каждый сотый россиянин, причем сообщать об этом ему не запрещено. А вот о работе в таком городе военных объектов или промышленных предприятий лучше не рассказывать. Полный перечень закрытых городов Российской Федерации представлен здесь .

Три Загорска

Известный ныне подмосковный город Сергиев Посад, связанный с паломничеством к святыням, с 1930-х по 1991 годы именовался Загорском и включал в себя два закрытых населенных пункта – Загорск-6 и Загорск-7 (последний «закрытый» статус утратил двадцать лет назад).

В Загорске-6 находился вирусологический центр научно-исследовательского института микробиологии. Когда в конце 1950-х годов из Индии в СССР вдруг проникла оспа (считается, что ее носителем был именитый советских художник Алексей Кокорекин, вернувшийся из командировки), ученые решили воспользоваться возможностью и разработали бактериологическое оружие под штаммом «Индия-1» на основе вируса. Кроме того, в Загорске-6 работали с вирусами из Южной Америки и Африки, например, лихорадки Эбола. Населенный пункт, кстати, и поныне остается закрытым, а проживает там около шести тысяч жителей. Местные Загорск-6 прозвали «шестеркой».

Родина атомной бомбы

Поселок Саров Нижегородской области многим известен по своему «секретному» названию – Арзамас-16. История этого населенного пункта удивительна: в течение нескольких веков он уже был широко известен благодаря Саровской пустыни (одному из важнейших мест для православных паломников) и послушнику Саровского монастыря преподобному Серафиму (в миру – купеческому сыну Прохору Исидоровичу Мошнину). Под пустынью располагались многоуровневые катакомбы, куда монахи спускались для уединенных молитв. Согласно легенде, на самом нижнем уровне подземных коридоров находится озеро, где послушники монастыря катались на лодках.

Cаров (Арзамас-16)

Источник: aif.ru

В двадцатом столетии Саров из центра религиозного превратился в научный. Здесь велись разработки первой советской атомной бомбы. До начала хрущевской «оттепели » Арзамас-16 был самым охраняемым городом в стране: жителям запрещалось покидать его даже во время отпуска или каникул. Единственной законной возможностью выехать считалась командировка. Пребывание в «заточении» власти компенсировали высокой заработной платой (порядка двухсот рублей в месяц) и продуктовым изобилием, характерным для большинства советских закрытых городов.

О прошлом Арзамаса-16 ныне напоминает Музей ядерного оружия, основанный на базе Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Посмотреть здесь можно на копии самого мощного оружия, например, знаменитой «Царь-бомбы », о которой упоминал Н.С. Хрущев в своем эмоциональном выступлении на промышленной выставке в Сокольниках в 1959 году.

«Царь-бомба» в музее ядерного оружия

Источник: upload.wikimedia.org

«Город колясок»

С 1966 года список советских закрытых городов пополнил Мирный в Архангельской области, где был построен аэродром для пуска баллистических ракет. В разное время он назывался Ленинград-400, Ленинград-300, а также Мирный-12. В Мирном, как и в других военных городках, создавались максимально комфортные условия для жизни и работы жителей. С этим фактом связано неофициальное название населенного пункта – «город колясок». Дело в том, что выпускники военных академий, направленные в Мирный, пытались как можно быстрее завести здесь семью и детей, чтобы всерьез и надолго обосноваться в ЗАТО.

Любопытно, что двумя веками ранее на этой территории располагался поселок под названием Плесцы, первое упоминание о котором относится в XVIII столетию. Здесь проходила «государева дорога», по которой, вероятно, шел в Москву будущий ученый и основатель Московского университета Михаил Васильевич Ломоносов . Однако эту красивую легенду затмили реальные факты – вся история бывших Плесцов сегодня связана с космосом, а точнее, с первым государственным испытательным космодромом Плесецк, который являлся лидером по числу запусков ракет во всем мире. В честь запуска первого советского навигационного космического аппарата в городе установили обелиск «Космос-1000», а когда в 1989 году на орбиту с космодрома Плесецк вывели спутник «Космос-2000», появился соответствующий памятник. Местные жители в шутку прозвали его «инопланетянином».

«Инопланетянин» в Мирном

Источник: upload.wikimedia.org

Родина водородной бомбы

Самым молодым закрытым городом Советского Союза считается Снежинск – название «Челябинск-70» он получил в 1966 году и оставался таковым до 1993 года. Статус ЗАТО по-прежнему сохранился за Снежинском, и город оброс множеством легенд. Одна из них гласит, что здесь в советский период был построен огромный подземный город с разветвленной сетью метро.

В Снежинске создали ту самую «Кузькину мать», испытания которой состоялись в октябре 1961 года. По подсчетам исследователей, вспышка тогда составила около процента от яркости Солнца, а взрывная волна «обогнула» земной шар три раза. На территории закрытого города сегодня находится Ядерный центр, который посещали как российские, так и зарубежные политические деятели. В 2000 году сюда впервые после избрания на пост президента Российской Федерации приехал В.В. Путин .

Демонстрация в Снежинске

Источник: snzadm.ru

Дом баллистических ракет

В 1945 году после победы над Третьим рейхом советские ученые получили доступ к некоторым технологиям противника в сфере ракетостроения. Им посчастливилось собрать все сведения, необходимые для точного воспроизведения конструкции ракет ФАУ-1 и ФАУ-2. Для проведения последующих испытаний срочно началось формирование НИИ и конструкторских бюро. Очевидной стала и необходимость создать отдельный полигон. Из семи вариантов места в мае 1946 года выбрали село Капустин Яр в Астраханской области недалеко от границы с Казахской ССР. Закрытый населенный пункт стал называться «Капустин Яр-1», после рассекречивания известен как Знаменск, он и сейчас относится к ЗАТО.

Геофизическая ракета Р2-А с собаками Кусачкой и Пальмой. 1958 год

Источник: upload.wikimedia.org

Первые офицеры и строители приехали на полигон 20 августа 1947 года. Работать приходилось в очень тяжелых условиях. В степи устраивали временное жилище, организовывали кухню и госпиталь. Строительства полноценных домов с привычными удобствами не предполагалось до 1948 года, поэтому размещались в палатках или в избах местных крестьян.

18 октября 1947 года в 10 часов 47 минут по Москве был произведен первый старт баллистической ракеты в СССР. С этого памятного дня на ближайшие десять лет полигон Капустин Яр стал единственным в Советском Союзе местом испытания ракет подобного рода. Со временем отсюда также осуществлялись запуски метеорологических и геофизических ракет с установленными научными приборами, а спустя четыре года – пуски с собаками на борту. После начала космической эры Капустин Яр из ракетного полигона превратился еще и в космодром: 16 марта 1962 года отсюда осуществили запуск спутника «Космос-1».

Обложка: Стартовая площадка космодрома Плесецк. Источник: travel-viki.ru

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