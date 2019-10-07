«Черный октябрь»-93 Задумывался ли кто-то из вас, в какой стране мы живем? Точнее, на чем она зиждется, какие документы и почему лежат в основе нашей с вами государственности? Многие считают, что государственная парадигма в нашей стране сменилась в августе 1991 года. Отчасти они правы, однако распад СССР и Августовские события в Москве 1991 года, названные путчем, стали лишь предтечей к коренному перелому в нашей государственной системе. Ельцин и Руцкой ещё вместе, 1991 год Источник: pinterest.ru Действительно важные, а главное, очень трагические события развернулись в начале октября 1993 года. После эпизода с расстрелом Белого дома 3 октября наша страна изменилась навсегда. Но могли... На чтение: 3 минуты

Задумывался ли кто-то из вас, в какой стране мы живем? Точнее, на чем она зиждется, какие документы и почему лежат в основе нашей с вами государственности?

Многие считают, что государственная парадигма в нашей стране сменилась в августе 1991 года. Отчасти они правы, однако распад СССР и Августовские события в Москве 1991 года , названные путчем, стали лишь предтечей к коренному перелому в нашей государственной системе.

Ельцин и Руцкой ещё вместе, 1991 год

Источник: pinterest.ru

Действительно важные, а главное, очень трагические события развернулись в начале октября 1993 года. После эпизода с расстрелом Белого дома 3 октября наша страна изменилась навсегда. Но могли ли события развиться по-другому? Можно ли было избежать кровопролития? Могли ли силовики выступить на стороне Верховного Совета? Все эти вопросы остаются пока без ответа, кроме того, не дана правовая оценка действиям обеих сторон, не проведено всестороннее расследование, неизвестно точное количество погибших и пострадавших, не установлены стрелявшие по толпе и милиции снайперы, не найдены провокаторы. Как видите, вопросов до сих пор больше, чем ответов. События, сделавшие нашу страну, нашу Конституцию такими, какие они есть сейчас, уходят в прошлое. Но, как это бывает всегда, рано или поздно история даст свою оценку и ключевым лицам, связанным с теми трагическими событиями, и самой ситуации. Мы же предлагаем вам вспомнить конец сентября и начало октября 1993 года и порассуждать на эту очень важную тему самостоятельно.

Многие улицы Москвы были перекрыты

Источник: pinterest.ru

События и их хронология в противостоянии осени 1993 года в наше время достаточно хорошо изучены, поэтому мы будем останавливаться на них, лишь констатируя. Отметим, что ряд фактов и действий ключевых фигур противостояния остаются в тени. Именно это не дает историкам, да и вообще всем, кто заинтересован в установлении истины, сделать выводы относительно событий «Черного октября».

Суть этого противостояния свелась к конфликту двух ветвей власти: исполнительной во главе с президентом РФ Б.Н. Ельциным и законодательной, которую представлял Верховный Совет РФ. Это был последний орган власти, доставшийся нам в наследство от СССР, им руководили вице-президент России Александр Руцкой и спикер Верховного Совета Руслан Хасбулатов.

Сторонники Верховного совета на баррикадах

Источник: pinterest.ru

Суть конфликта сводилась к тому, что обе стороны устали терпеть фактически сложившееся в стране двоевластие. Да-да, вы всё правильно поняли, в то время Россия не была суперпрезидентской республикой, парламент обладал большой полнотой власти и мог в значительной степени влиять или даже отменять решения президента.

Естественно, Ельцина такое положение устраивало не более, чем Верховый Совет. Оставив сантименты, мы скажем прямо: власть подразумевает владение финансовыми и политическими ресурсами, и передел этих ресурсов между президентом с особыми полномочиями и сильным парламентом был практически неизбежен. Вероятно, избежать кровопролития и вообще нестабильности было можно, но для этого у молодой российской «демократии» не было достаточно времени.

У здания Верховного совета

Источник: pinterest.ru

Политически вокруг ВС собрались сторонники советской системы, правые и националисты, а также другие организации популистов и «патриотов». Вокруг Ельцина собрались, если можно было их таковыми считать, технократы и либералы-модернисты. Несмотря на несколько попыток наладить диалог (в том числе с участием патриарха Алексия II), стороны не хотели слышать друг друга. Это и вылилось в злополучный указ президента РФ №1400 от 21 сентября 1993 года «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Этот закон фактически распускал парламент и вводил Федеральное собрание – тот двухпалатный парламент, который сохранился и до наших дней.

С этого момента события начинают развиваться не лучшим образом и весьма стремительно. 638 депутатов ВС отказываются принимать указ президента и в свою очередь объявляют Ельцина низложенным, а на его место назначают вице-президента Александра Руцкого. Масла в огонь подлил Конституционный суд России, который объявил решение Ельцина неконституционным (не имея в наличии даже документа указа, рассмотрев его заочно). В тот же день под руководством радикального и одиозного «военного лидера» сторонников Верховного Совета стали формироваться первые добровольческие «полки» для защиты Белого дома. Ельцин не отставал, и сотрудники милиции, ОМОН, других силовых структур приступили к блокаде и оцеплению Белого дома, прилегающих территорий. В здании ВС был отключен свет и коммуникации.

Пленные солдаты внутренних войск

Источник: ria.ru

Ко 2 октября накал страстей достиг своего пика, начались массовые столкновения на Смоленской площади, у мэрии Москвы и у самого Белого дома. Силовикам не всегда сопутствовал успех, многие части невооруженных внутренних войск оказались разгромлены протестовавшими гражданами. Прорывались кордоны ОМОН, в руки к протестующим попало много оружия и иного военного имущества, армейские грузовики и даже несколько единиц бронетехники. Эпопея закончилась 4 октября расстрелом Белого дома из танков 12-го гвардейского танкового полка Кантемировской дивизии.

Теперь, имея хотя бы краткое описание событий сентября-октября 1993 года, нужно задать читателю несколько вопросов, ответить на которые он сможет сам, опираясь на данные из открытых источников. Мы считаем это необходимым для того, чтобы наконец преодолеть некое табу на такую сложную тему, как эта. Ни для кого не секрет, что в нашей истории, в нашем обществе скопилось немало подобных тем, и только на основе здоровой научной дискуссии, национального диалога и примирения мы смогли бы преодолеть те разногласия, которые до наших дней продолжают во многом раздирать наше общество.

Спецназовцы из «Альфы» ведут переговоры со сторонниками Верховного совета

Источник: pinterest.ru

Вопрос первый : сколько на ваш взгляд погибло людей с обеих сторон в ходе этого конфликта и считаете ли вы официальные данные точными и беспристрастными?

Вопрос второй : на кого, на ваш взгляд, работали снайперы, стрелявшие по обеим сторонам конфликта?

Напомним, что совсем недавно в ход Евромайдана 2014 года в Киеве тема таких снайперов широко обсуждалась, почему бы и нам не обсудить схожий прецедент.

Вопрос третий : какая из сторон, на ваш взгляд, могла считать себя легитимной властью, соответственно, проводить конституционную политику?

Вопрос четвертый : оправдано ли было применение силы обеими сторонами, или следовало искать бескровные пути достижения консенсуса?

Вопрос пятый : нужно ли вернуться к всестороннему расследованию конфликта и возобновить деятельность комиссии Госдумы и других компетентных органов по установлению правды?

Безусловно, вопросов может быть не один десяток и даже больше сотни. Но именно эти направления нам видятся ключевыми для осознания, а значит, и для начала диалога вокруг событий «Черного октября».

СпН «Витязь» в здании телецентра в Останкино

Источник: ria.ru

В любом случае фактическая победа президента Б.Н. Ельцина привела к формированию новой России, той, в которой мы живем сейчас, с новым парламентом, новой Конституцией . Страна фактически стояла в шаге от гражданской войны, многие силовые подразделения до самого последнего момента колебались. Были столкновения между самими подразделениями правопорядка и армии из-за нескоординированных действий. Именитые отряды «А» и «В» отказывались штурмом брать Белый дом, не желая проливать кровь. И даже в ходе штурма сторонниками ВС телецентра «Останкино», согласно недавнему интервью С. Лысюка, в ту пору командовавшего отрядом специального назначения «Витязь», обстановка могла быть переломлена в сторону ВС.

После расстрела

Источник: pinterest.ru

Так или иначе, только всесторонняя, основанная на документах и открытом диалоге дискуссия может вернуть нам право знать, как появилась наша Россия, современная Россия, в которой мы живем. История всегда ставит точки во всех событиях, и пусть точку в формировании современного облика нашей страны, каким бы он ни был, поставим мы с вами.

Обложка: pinterest.ru

Смотрите также:

Три дня на гибель империи, или Был ли путч?

Хасавюртовские соглашения. «Глупость или измена?»

День Конституции РФ