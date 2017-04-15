Врать и воровать. К годовщине создания ЮКОСа 15 апреля 1993 года создана самая знаменитая из ныне не существующих нефтяных компаний России – ЮКОС. Сегодня, когда мы справляем 24-ю годовщину создания ЮКОСа, стоит поговорить о том, что путешествия во времени невозможны. И суды тут не помогут. На чтение: 3 минуты

В этот же день в 1896 году: в Афинах завершились I Международные Олимпийские игры

15 апреля 1993 года создана самая знаменитая из ныне не существующих нефтяных компаний России – ЮКОС.

Почти год назад, 20 апреля 2016 года, окружной суд Гааги отменил вынесенное двумя годами ранее решение третейского суда того же города. Это решение, пожалуй, было самым громким за всю историю третейского суда: судьи обязывали Россию выплатить акционерам компании ЮКОС 50 млрд долл. компенсации. Однако точку в этой истории, похоже, ставить рано: в марте этого года экс-акционеры компании подали заявление в апелляционный суд.

Сегодня, когда мы справляем 24-ю годовщину создания ЮКОСа, стоит поговорить о том, что путешествия во времени невозможны. И суды тут не помогут.

История успеха

Сегодня уже трудно поверить, но ЮКОС был создан постановлением правительства. Однако это действительно так: в 1993 году ЮКОС, а также ещё ряд компаний нефтяной отрасли возникли как государственные. И лишь потом были акционированы и частично либо полностью проданы в ходе большой приватизации.

То, что ЮКОС был продан в ходе большой приватизации – это такая вежливая фигура речи. На самом деле он был украден через известный механизм залоговых аукционов. Правительство получало кредит в частном банке под залог активов, которыми интересовались его владельцы. Затем кредит не возвращался, а активы переходили в собственность банка, причём разница между суммой кредита и даже приблизительной стоимостью активов могла доходить до нескольких сотен раз.

Чисто теоретически с этим можно было бы смириться. Для построения капитализма необходим капитал, то есть крупный частный бизнес (желательно национальный). Тогда как обратная зависимость не столь сильна: капитал отлично создаётся и без капитализма. И государство с этой точки зрения оказалось в более слабой позиции: нужны капиталисты? Делись активами. Условие для этого «можно было бы» звучит примерно как любимый слоган либеральной оппозиции: не врать и не воровать. С тем и с другим у новоявленной частной нефтяной компании было туго.

Прибылен ли нефтебизнес? Весьма. Как сделать его ещё более выгодным? Путей масса. Например, трансфертное ценообразование: создать вертикально интегрированный холдинг, покупать нефть у своих же дочерних структур по ценам в 10 раз ниже мирового рынка, оставляя тем самым для налоговых выплат копейки или вообще ничего. Можно не заморачиваться нефтедобычей, а внаглую качать деньги из бюджета, оформляя фиктивные задолженности регионов перед частными структурами. Согласно расследованиям журналистов, таким образом только в 1997 году владельцы ЮКОСа обогатились на 1,7 трлн руб. (примерно 300 млн. долл).

Спустя много лет оказалось, что все всё знали и понимали. И юрист компании Дмитрий Гололобов, оказывается, предупреждал акционеров о громадных рисках, которые несёт такая практика оптимизации. В 2016 году он засвидетельствовал это в американском суде. И ЕБРР в своих внутренних отчётах рекомендовал удерживаться от бизнес-контактов с ЮКОСом из-за опасности их налоговых махинаций, о чём стало известно от экс-советника банка Дмитрия Тулина: «...Российские нефтяные компании очень сильно различались между собой по налоговой культуре, и ЮКОС уверенно делил последнее или предпоследнее место по показателю реальной налоговой нагрузки во всём российском нефтяном секторе». И только совладельцы думали, что раз государству необходимы капиталисты, то такая вот житуха будет длиться вечно.

История конца

Много копий было сломано на тему того, что же стало поводом для так называемого «дела ЮКОСа», в результате которого компания фактически вернулась в распоряжение государства, а затем была ликвидирована: активы компании были перепроданы другим участникам рынка, а доход от продажи был зачтён как покрытие налоговых долгов компании перед бюджетом. Однако нельзя не отметить двух вещей.

Во-первых, для этого и повода особого не нужно, собственники настоятельно, годами выпрашивали себе именно такую судьбу. Просто на очередном витке доения государства вместо привычных прибылей экс-совладельцы получили копытом в лоб. Часть из них сидит, часть вышли и вскоре сядут вновь. Буквально на днях в СК РФ заявили, что намерены требовать экстрадиции Михаила Ходорковского (сразу после того, как найдут). И второе: государство ЮКОС создало, государство же его и ликвидировало.

Попытка провернуть фарш назад

Вначале бывшие владельцы пытались вернуть компанию. Не вышло. Хотели вернуть активы – тоже провал. Тогда стали требовать компенсацию вместе с упущенной прибылью. Видимо, учли в исковой сумме все налоги, которые могли бы недоплатить в российский бюджет за последние годы, потому что сумма иска, который удовлетворил суд Гааги в 2014 году, была астрономической даже для нефтяной отрасли: 50 млрд долл. Однако, как уже было сказано, другой гаагский суд это решение отменил. По чисто формальному признаку – неподсудности: Россия в своё время подписала, но не ратифицировала Энергетическую хартию, которая, в числе прочего, устанавливала третейский суд в Гааге в качестве органа, уполномоченного решать споры между компаниями энергетической сферы и государством, подписавшим хартию.

Представители экс-совладетльцев продолжают настаивать, что хотя Россия и не ратифицировала хартию, однако формально согласилась исполнять её требования до процедуры ратификации «...и такое временное применение распространялось на механизмы разрешения споров, предусматриваемые договором. Поэтому арбитражный трибунал [в Гааге] обладал юрисдикцией для рассмотрения спора». Именно такова суть недавнего обращения в апелляционный суд.

В подкрепление своей позиции юристы даже решили привести в пример Крым. Дело в том, что договор о принятии Крыма в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года, однако ратифицирован 21 марта, а формально вступил в действие только 1 апреля. Поэтому Конституционный суд РФ специально выступал с разъяснением, что в данном случае договор приобретал силу с момента подписания (чтобы избежать юридической «дыры во времени»). Вот этим-то и собираются прикрыться бывшие владельцы. Раз юридическая практика РФ допускает исполнение договора до ратификации, значит, и решение о компенсации было справедливым, а его отмена – ошибочной.

Что тут можно сказать? Становясь на путь разрушения государства, человек обычно идёт по нему до конца. Потому что любые действия становятся однопорядковыми: недоплата налогов, воровство из бюджета. Теперь вот попытка прикрыться Крымом – почему нет? Нужно будет – засвидетельствуют Тиллерсону, что Россия поставила химическое оружие в Сирию. Несмотря на свою обходительность и великосветский лоск какой-нибудь условный Ходорковский качественно ничем не отличается от боевика, участвовавшего в разрушении государства на Украине, а теперь приехавшего делать то же самое в Минск. В том смысле, что его пищевое поведение – поведение паразита, предполагающее истощение и смерть носителя. А носители, кстати, каждый из нас, если без экивоков.

Самое забавное, что вот эти граждане, бегающие по европейским судам, до сих пор ничего не поняли. За последние лет 15 – то есть время, прошедшее с момента начала «дела ЮКОСа», – в России многое неуловимо изменилось. Их экологической ниши давно не существует. Они могут прибежать обратно ещё с десятью решениями всех гаагских судов, какие только существуют в этом прекрасном городе – и ни одно из них ровным счётом ничего не изменит.

***

Вот что такое ЮКОС. Как компания и как стиль отношения частного бизнеса с государством. Хорошо, что ЮКОСа больше нет.