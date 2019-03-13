Кто, когда и зачем придумал Комитет государственной безопасности 13 марта 1954 года создан КГБ СССР — самая знаменитая советская спецслужба, просуществовавшая дольше всех своих предшественниц. Комитет государственной безопасности СССР считался одной из самых могущественных и эффективных спецслужб в мире. Он просуществовал дольше любого другого своего предшественника, в том числе НКВД и НКГБ. И хотя идея создания структуры предусматривала совершенно иной расклад сил, КГБ стал самой, пожалуй, влиятельной спецслужбой Советского Союза, и самое главное – символом мощи послевоенного СССР. Чтобы понять, почему именно КГБ СССР сумел просуществовать дольше всех своих предшественников, нужно совершить короткий экскурс в историю советских политических спецслужб. Ведь несмотря на то, что Комитет госбезопасности имел в... На чтение: 4 минуты

13 марта 1954 года создан КГБ СССР — самая знаменитая советская спецслужба, просуществовавшая дольше всех своих предшественниц.

Комитет государственной безопасности СССР считался одной из самых могущественных и эффективных спецслужб в мире. Он просуществовал дольше любого другого своего предшественника, в том числе НКВД и НКГБ. И хотя идея создания структуры предусматривала совершенно иной расклад сил, КГБ стал самой, пожалуй, влиятельной спецслужбой Советского Союза, и самое главное – символом мощи послевоенного СССР.

Чтобы понять, почему именно КГБ СССР сумел просуществовать дольше всех своих предшественников, нужно совершить короткий экскурс в историю советских политических спецслужб. Ведь несмотря на то, что Комитет госбезопасности имел в своей структуре и органы внешней разведки (знаменитое Первое главное управление), основной его задачей была контрразведка и охрана страны, так сказать, изнутри. А это, как ни крути, вопрос прежде всего политический.

Феликс Дзержинский (в центре) с членами коллегии ВЧК при Совнаркоме РСФСР, 1918-1919 гг. Источник: http://rgvarchive.ru

От ВЧК до ОГПУ

С этой точки зрения КГБ СССР прямой наследник Всероссийской чрезвычайной комиссии, созданной 20 декабря 1917 года. Именно этот день сейчас официально отмечается как День работника органов безопасности России, он и неофициально всегда был днём чекиста. Важнейшей задачей ВЧК была защита государственной безопасности РСФСР. Это еще одно пересечение. Наконец, есть пересечение и чисто структурное: Всероссийская чрезвычайная комиссия была органом при Совнаркоме, первом советском правительстве, и точно так же КГБ существовал при Совете министров СССР.

Это положение резко поменялось после 1922 года, когда в связи с ликвидацией ВЧК чекисты перешли во вновь созданную структуру – Главное политическое управление при Наркомате внутренних дел РСФСР. Фактически это стало понижением статуса спецслужбы: из самостоятельной структуры она превратилась в часть наркомата, пусть и наделенную немалыми полномочиями. Задачи у новосозданного управления остались прежними: борьба с контрреволюционерами и саботажниками, контрразведка и охрана путей сообщения, охрана госграницы и «выполнение специальных поручений Президиума ВЦИК или СНК по охране революционного порядка».

ГПУ можно считать своего рода «антирекордсменом» КГБ: меньше, чем она — полтора года — не существовала ни одна другая ипостась советских политических спецслужб. 15 ноября 1923 года ГПУ превратилось в Объединенное главное политическое управление НКВД СССР. Формальная причина реорганизации — появление Советского Союза как объединения четырех советских республик: РСФСР, Закавказской федеративной, Украинской и Белорусской. Отсюда и эпитет «объединенная» в названии спецслужбы. Зато ОГПУ резко повысила свой статус, перестав быть «при НКВД» и став «при Совнаркоме», подобно ВЧК до него и КГБ – после. Это и неудивительно, ведь оно и создавалось «в целях объединения революционных усилий союзных республик по борьбе с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом», то есть фактически для выполнения всех контрразведывательных функций и обеспечения госбезопасности.

Будущий руководитель СССР Никита Хрущев (слева) и будущий первый глава КГБ СССР Иван Серов были давними друзьями. На фото: Хрущев и Серов во Львове, 1945. Источник: https://wordpress.com

В новом статусе ОГПУ просуществовал одиннадцать лет. Все изменилось, когда было принято решение о создании союзного НКВД, базой для которого стал наркомат внутренних дел РСФСР. Тогда Совнарком решил вернуться к прежней системе подчиненности государственной политической спецслужбы, и в 1934 году одновременно с появлением НКВД Советского Союза влил в него ОГПУ, превратившееся в Главное управление государственной безопасности – ГУГБ.

Самое главное управление НКВД

Примечательно, что только в 1934 году, спустя почти два десятка лет после формирования советской спецслужбы, занимающейся вопросами государственной безопасности, в ее названии появилось само это словосочетание. Но зато с того момента и до самого конца существования Советского Союза органы госбезопасности назывались именно так, в полном соответствии со своей задачей – обеспечением безопасности государства, прежде всего политической и контрразведывательной.

Статус ГУГБ НКВД СССР, несмотря на официальную подчиненность наркомату внутренних дел, был очень высок, а деятельность его сотрудников – наиболее заметной и знаменитой. Неслучайно система персональных званий, установленных для сотрудников этого главка, была совершенно особой: фактически они на две ступени обгоняли армейские звания, поэтому сержант госбезопасности был равен лейтенанту РККА, а майор госбезопасности – полковнику.

Председатель Президиума Верховного совета СССР Клим Ворошилов (справа) был одним из тех, кто инициировал создание КГБ СССР и поддержал кандидатуру его первого председателя — Ивана Серова (слева). Источник: https://www.sovsekretno.ru

Вероятно, особый статус ГУГБ и та роль, которую он играл во внутриполитической жизни страны, привели к тому, что со второй половины 1930-х под самой аббревиатурой «НКВД» стали понимать в первую очередь главк госбезопасности. Хотя в структуру наркомата входила, скажем, и советская милиция, которая до создания союзного наркомата внутренних дел была частью ОГПУ и вместе с ним влилась в новую государственную структуру. Более того, мало кто помнит, что в НКВД того времени входили, например, не только милиция и госбезопасность, но и пограничные, внутренние и конвойные войска, управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений (ГУЛАГ) и пожарная охрана, но даже такие экзотические для этой структуры подразделения, как главное управление мер и весов и главное управление государственной съемки и картографии!

Долго такой многопрофильный наркомат существовать не мог: посторонние функции, как бы ни хотелось иного руководству НКВД, отвлекали от обеспечения госбезопасности. Поэтому 3 февраля 1941 года Совнарком сделал то, что следовало сделать давным-давно: разделил один наркомат на два, выделив самостоятельный Наркомат государственной безопасности. Так впервые в советской истории появилась самостоятельная структура, которая имела в своем названии слова «государственная безопасность» и подчинялась напрямую правительству, а не другому наркомату.

Госбезопасность меняет имя

Первый НКГБ СССР просуществовал недолго: начавшаяся вскоре Великая Отечественная война потребовала концентрации управления спецслужбами, и госбезопасность вернули в структуру НКВД. Но через два года, когда Красная Армия начала неотвратимое наступление на запад, встал вопрос о том, кто будет обеспечивать госбезопасность на освобожденных территориях СССР и стран Восточной Европы. Обе эти задачи 14 апреля 1943 года решением Политбюро ЦК ВКП (б) были возложены на воссозданный НКГБ СССР.

Здание КГБ СССР на Лубянской площади в Москве, вторая половина 1950-х. Источник: http://nikolay-siya.livejournal.com

С 15 марта 1946 года НКГБ стал называться Министерством госбезопасности, получив новое имя в связи с преобразованием наркоматов в министерства. Руководить им назначили бывшего начальника СМЕРШ Виктора Абакумова. Он быстро усилил свое министерство, отобрав у МВД пограничников, милицию и внутренние войска. Взамен, правда, пришлось отдать внешнюю разведку: бывшее Первое главное управление вошло в структуру так называемого Комитета информации при Совмине СССР.

После ареста Виктора Абакумова в МГБ вернули внешнюю разведку, а смерть Иосифа Сталина привела к появлению последнего суперминистерства внутренних дел и госбезопасности. Решение об объединении МВД и МГБ приняли на совместном заседании ЦК КПСС, Совета министров и Президиума Верховного Совета под руководством Лаврентия Берии непосредственно 3 марта 1953 года. Бывший руководитель НКВД стремился воссоздать привычную ему структуру, и ему это удалось, но совсем ненадолго.

Кому поручили придумать КГБ СССР?

Ровно год просуществовало «объединенное» МВД СССР – до середины марта 1954 года. К тому времени Лаврентий Берия уже был казнен, а на посту первого секретаря ЦК КПСС, то есть фактического руководителя Советского Союза, утвердился Никита Хрущев . Судя по всему, у него-то и возникли опасения, что Министерство внутренних дел в его тогдашнем виде представляет определенную опасность для его власти.

Юрий Андропов (второй слева) пришел к руководству КГБ СССР при Никите Хрущеве (крайний слева) и смог со временем занять его место во главе Советского Союза. Источник: https://cont.ws

Выход нашелся простой. Было инициировано обращение из МВД с предложением выделить из него оперативно-чекистские управления и отделы в самостоятельное ведомство. Автором записки, которая поступила в ЦК КПСС 4 февраля 1954 года, стал тогдашний глава министерства Сергей Круглов – бывший заместитель Лаврентия Берии.

Судя по всему, важнейшей задачей, которая стояла перед Кругловым, как раз и было реформирование МВД таким образом, чтобы исключить его широкое влияние на внутреннюю политику в Советском Союзе. Сделать это можно было лишь одним способом: разделением МВД на две структуры, одна из которых сохранила бы функции министерства внутренних дел, а вторая – стала бы отвечать за госбезопасность. Предполагалось и масштабное сокращение обеих. Именно такое предложение и содержалось в докладной записке Сергея Круглова. Документ дошел до ЦК КПСС и был утвержден уже 8 февраля 1954 года. Бывший подчиненный Берии уже в 1956 году был снят с должности и вскоре уволен на пенсию.

Тем временем процесс создания новой структуры по обеспечению государственной безопасности набирал обороты. Указ Президиума Верховного Совета СССР о создании новой спецслужбы появился на свет 15 марта 1954 года. В этом документе впервые официально приводилось и название новой структуры – Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР. Примечательно, что формально автором этого названия тоже был глава МВД Сергей Круглов, который предлагал назвать спецслужбу Комитетом по делам государственной безопасности при Совете Министров СССР. Но безвольное «по делам» решили убрать из названия, и так на свет появился КГБ СССР.

Вадим Бакатин — последний председатель КГБ СССР, занимавший этот пост с 29 августа по 3 декабря 1991 года. Источник: https://commons.wikimedia.org

Первым председателем КГБ стал генерал-полковник Иван Серов – первый заместитель Сергея Круглова и давний доверенный друг Хрущева. В его руках оказалась структура, которая, как гласило «Положение о Комитете государственной безопасности при Совете Министров СССР и его органах на местах», опубликованное пять лет спустя после создания самого КГБ, создавалась «на правах союзно-республиканского министерства». А для выполнения своих функций КГБ получал право иметь «свои органы в союзных и автономных республиках, краях, областях, отдельных городах и районах, военных округах, соединениях и частях Советской Армии, на флотах и флотилиях Военно-морского Флота, в войсках МВД, на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, а также пограничные и специальные войска». Фактически в Советском Союзе появилась структура, обладавшая широкими полномочиями в деле обеспечения внешней и внутренней безопасности государства и строго подчиненная даже не столько правительству, сколько руководству КПСС.